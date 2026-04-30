/Zee Rajasthan Energy Conclave Jaipur: ऊर्जा नवाचार में योगदान देने वाले दिग्गजों को किया गया सम्मानित

Zee Rajasthan Energy Conclave Jaipur: प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार का प्रयोग कर राजस्थान को ऊर्जा क्रांति का अग्रदूत बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले इंडस्ट्री लीडर्स और इनोवेटर को सम्मानित किया गया. ज़ी राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान की वजह इस प्रकार हैं.

आशीष गर्ग, मैनेजिंग डायरेक्टर, आस्का ग्रुप

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सौर पैनल प्रणालियों में अग्नि सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण कमी को पहचानकर और उसका समाधान करके आस्का इस सम्मान की पात्र है. इस उभरते जोखिम के लिए लक्षित समाधानों का नेतृत्व करके, आस्का ने भारत में सुरक्षा नवाचार के नए मानक स्थापित किए हैं. आस्का ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को पुनर्परिभाषित किया है और एक अग्रणी प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तक के रूप में अपनी पहचान बनाई है. आशीष गर्ग आस्का समूह के प्रबंध निदेशक हैं. उन्हें अधिग्रहण, विलय, संयुक्त उद्यम और विस्तार पहलों सहित प्रमुख रणनीतिक निर्णयों में कार्यकारी टीमों का मार्गदर्शन करने का व्यापक अनुभव है. नवीकरणीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व को पहचानते हुए, उन्होंने आस्का के रणनीतिक फोकस को हरित प्रौद्योगिकियों की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनके नेतृत्व में, आस्का ने नवीकरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे समूह नवाचार में सबसे आगे है और भविष्य के अवसरों के लिए पूरी तरह से तैयार है.

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अजय सिंह शेखावत, मैनेजिंग डायरेक्टर, रतन ग्रीन एनर्जी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड

हम राजस्थान के सौर उद्योग में अग्रणी ईपीसी कंपनियों में से एक हैं, जिनके पास रूफटॉप और ग्राउंड-माउंटेड इंस्टॉलेशन में मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है. वर्षों से, हमने 250 मेगावाट से अधिक की कुल क्षमता वाली परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो हमारे व्यापक पैमाने और उत्कृष्ट निष्पादन को दर्शाता है. हमारी विशेषज्ञता डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद और कमीशनिंग तक फैली हुई है, जिसमें गुणवत्ता और प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया जाता है. नवाचार और ग्राहकों के भरोसे से प्रेरित होकर, हम क्षेत्र के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखते हैं.

अजय सिहं शेखावत, रतन ग्रीन एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एक दूरदर्शी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं. सतत विकास के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता ने स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के विस्तार में महत्वपर्णू भूमिका निभाई है. उनके कुशल नेतृत्व और समर्पण ने सौर ऊर्जा के प्रसार के साथ-साथ पर्यावरण सरंक्षण को नई दिशा दी है, वे निरंतर नवाचार, उत्कृष्टता और हरित भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं.

वाई के सहगल, कार्यकारी उपाध्यक्ष, ग्रीनको

नवीकरणीय ऊर्जा (REE) के संतुलन और राष्ट्रीय ग्रिड में REE ऊर्जा के सफल एकीकरण की समस्या से निपटने के लिए देश में उच्च क्षमता वाले पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास में ग्रीनको ने अग्रणी भूमिका निभाई है. 35 गीगावाट से अधिक की कुल क्षमता वाली तीस पंप स्टोरेज परियोजनाएं योजना से लेकर कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं. इससे देश की दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता पूरी होगी, जो 2030 तक देश में 500 गीगावाट RE एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

बाबू लाल गुप्ता, चेयरमैन एंड प्रमोटर, स्वास्तिक ग्रुप

स्वास्तिका इंफ्रा लिमिटेड भारत भर में पारेषण एवं वितरण अवसंरचना में विशेषज्ञता रखने वाली एक उभरती हुई विद्युत उत्पादन परियोजना (ईपीसी) कंपनी है. तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्होंने कंपनी को भारत भर में टर्नकी विद्युत अवसंरचना के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बाबूलाल गुप्ता द्वारा स्थापित, जो इसके अध्यक्ष भी हैं, यह कंपनी 1969 से चली आ रही एक पारिवारिक विद्युत व्यापार कंपनी है. कंपनी तेजी से विकसित होकर बहु-राज्यीय ईपीसी कंपनी बन गई है, जिसके पास सबस्टेशन, भूमिगत केबलिंग, पारेषण प्रणाली और नवीकरणीय ऊर्जा निकासी अवसंरचना में विशेषज्ञता है. तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, बाबूलाल गुप्ता ने कंपनी को भारत भर में टर्नकी विद्युत अवसंरचना के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. कंपनी ने इस वर्ष ₹500 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित किया है और मजबूत निष्पादन क्षमताओं और बढ़ते ऑर्डर पाइपलाइन के माध्यम से तेजी से विकास कर रही है. विशेष रूप से, स्वास्तिका इंफ्रा राजस्थान की उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जो बड़े मूल्य के ईपीसी अनुबंधों के लिए स्वतंत्र रूप से बोली लगाने और उन्हें निष्पादित करने में सक्षम है. कंपनी सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में भी है, जो इसके विकास के अगले चरण का संकेत है. अपने परिचालन के विस्तार, अनुशासित क्रियान्वयन और पारेषण और नवीकरणीय अवसंरचना में बढ़ती उपस्थिति के साथ, स्वास्तिका इंफ्रा भारत के विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में एक उभरते हुए नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है.

राजकुमार बबुटा , मैनेजिंग डायरेक्टर, वैष्णो ग्रुप

कॉर्पोरेट बोर्डरूम से लेकर ग्रामीण भारत को बिजली प्रदान करने तक 1993 में बीआईटीएस पिलानी से इंजीनियरिंग स्नातक श्री राज कुमार बाबूट्टा ने अपने शुरुआती बारह वर्ष रिलायंस, डीएलएफ और एयरटेल में वरिष्ठ परियोजना और निर्माण प्रबंधन पदों पर बिताए. देश के लिए कुछ बनाने और अपने आसपास के सभी लोगों के उत्थान के अनुरूप विकास करने की दृष्टि से प्रेरित होकर, उन्होंने 2006 में अपनी मामूली बचत के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और टर्नकी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर (ईपीसी) व्यवसाय में प्रवेश किया, जिसका मुख्य केंद्र विद्युत वितरण था. आज, वैष्णो समूह विद्युत, सिविल और यांत्रिक विषयों में 200 से अधिक इंजीनियरों की एक बहु-विषयक टीम के साथ पूरे भारत में वितरण और पारेषण नेटवर्क परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है. एक नज़र में ₹300 करोड़ समूह का कारोबार, 200+ विद्युत, सिविल और यांत्रिक इंजीनियर, पूरे भारत में उपस्थिति वितरण और पारेषण वितरण क्षेत्र में.

कुलदीप शेखावत, सीनियर मैनेजर एंड प्रोजेक्ट हेड, मोहन एनर्जी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

पुरस्कार प्राप्तकर्ता विद्युत पारेषण और अवसंरचना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित पेशेवर हैं, जो वर्तमान में एमईसी में वरिष्ठ प्रबंधक - पारेषण विभाग के पद पर कार्यरत हैं. उच्च-वोल्टेज पारेषण परियोजनाओं के निष्पादन में व्यापक अनुभव के साथ, उन्होंने इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन और जमीनी स्तर पर निष्पादन में निरंतर उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है. उन्होंने भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जटिल ईपीसी परियोजनाओं की सफल डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे समय-सीमा, गुणवत्ता मानकों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित हुआ है. उनकी विशेषज्ञता में पारेषण लाइन निर्माण, परियोजना योजना, संसाधन अनुकूलन और ग्राहकों, सलाहकारों और नियामक प्राधिकरणों सहित कई हितधारकों के साथ समन्वय शामिल है. अपने सशक्त नेतृत्व और समस्या-समाधान क्षमताओं के लिए पहचाने जाने वाले, उन्होंने विविध टीमों का प्रभावी ढंग से नेतृत्व किया है और चुनौतीपूर्ण परियोजना परिवेशों को सटीकता और दक्षता के साथ प्रबंधित किया है. विद्युत क्षेत्र में एक विश्वसनीय और गुणवत्ता-उन्मुख संगठन के रूप में एमईसी की प्रतिष्ठा को मजबूत करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है. अपनी लगन, तकनीकी दक्षता और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से, वे मजबूत और टिकाऊ पारेषण अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखते हैं.

मनीष गुप्ता, चेयरमैन, इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड(आईएनए सोलर)

आईएनए सोलर को भारत के अग्रणी सौर पैनल निर्माताओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निरंतर नवाचार और गुणवत्ता को बढ़ावा दे रहा है. राजस्थान के जयपुर में स्थित तीन अत्याधुनिक विनिर्माण संयंत्रों के साथ, कंपनी ने एक मजबूत और विश्वसनीय उत्पादन प्रणाली स्थापित की है. आईएनए सोलर वर्तमान में 5.5 गीगावाट की प्रभावशाली उत्पादन क्षमता पर काम कर रहा है, जो भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के प्रति इसकी व्यापकता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है. कंपनी अत्याधुनिक TOPCon सौर सेल तकनीक सहित उन्नत तकनीकों का उपयोग करके उच्च दक्षता और टिकाऊ सौर समाधान प्रदान करती है. स्थिरता, नवाचार और प्रदर्शन पर केंद्रित, आईएनए सोलर सौर पैनल निर्माण में नए मानक स्थापित करना जारी रखे हुए है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है.

रवि वर्मा, नेशनल हेड, अवादा ग्रुप

भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों में से एक, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अवाडा ग्रुप को 'रिन्यूएबल कंपनी ऑफ द ईयर' के रूप में सम्मानित किया गया है. क्षमता विस्तार, मजबूत क्रियान्वयन और नवीकरणीय ऊर्जा, सौर विनिर्माण और उभरते हरित ऊर्जा समाधानों में विविध उपस्थिति के बल पर, अवाडा ने राजस्थान सहित कई राज्यों में अपनी मजबूत उपस्थिति के साथ अखिल भारतीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित की है. कंपनी ने 2022 में एक निजी आईपीपी द्वारा विश्व के सबसे बड़े एकल-स्थान सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक का विकास किया और साथ ही राजस्थान में 1,560 मेगावाट पीक सौर क्षमता के साथ एकीकृत 2,500 मेगावाट घंटे की बीईएस (बेसिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) की भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित कर रही है, जो राज्य के नवीकरणीय पारिस्थितिकी तंत्र और भारत के ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

निधि गुप्ता, एग्जक्यूटिव डायरेक्टर, रेज पॉवर एक्सपर्ट लिमिटेड

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएमईटी) से कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में बी.टेक की उपाधि प्राप्त करने वाली सुश्री निधि गुप्ता की शैक्षणिक उत्कृष्टता ने उन्हें एक अग्रणी सौर उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया. चार वर्षीय कार्यक्रम के बाद 2012 में स्नातक होने पर, उन्होंने 200 से अधिक सहपाठियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और एल्गोरिदम एवं सिस्टम डिजाइन में विशिष्टता हासिल की. ​​अंतरराज्यीय स्तर पर बास्केटबॉल में उनकी भागीदारी ने उनके अनुशासन और टीम वर्क कौशल को निखारा, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा नेतृत्व के लिए उनकी तकनीकी नींव और मजबूत हुई.

उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता ने उन्हें अपने अंतिम वर्ष के दौरान 2011 में रेज़ पावर एक्सपर्ट्स लिमिटेड की सह-स्थापना करने में सक्षम बनाया. उनके सिस्टम आर्किटेक्चर कौशल ने 2012 तक राजस्थान में भारत के पहले सबसे बड़े निजी सौर पार्क के विकास को गति प्रदान की, जिससे रेज़ पावर एक्सपर्ट्स की 2025 तक 1400+ मेगावाट से अधिक की संचयी क्षमता प्राप्त करने में योगदान मिला. 2017 से माइटी एवेंजर्स सोलर की निदेशक के रूप में, वह सौर इस्पात संरचनाओं में नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे परियोजना दक्षता में वृद्धि हो रही है.