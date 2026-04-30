/Zee Rajasthan Energy Conclave Jaipur: ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर और रोहित गुप्ता ने कहा-राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में रचा रहा नया इतिहास

Zee Rajasthan Energy Conclave Jaipur: Zee Rajasthan Energy Conclave Jaipur: ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर बन रहा है. कार्यक्रम के स्पेशल गेस्ट अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित गुप्ता और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरा लाल नागर राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर अपनी बात रखी.

ऊर्जा राज्य मंत्री हीरा लाल नागर ने कहा कि ऊर्जा की हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसके बिना काम असंभव है. इसके साथ भी प्रदेश में चल रहे प्रोजक्टों को लेकर भी कई बात रखी.

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इसके साथ भी अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित गुप्ता ने राजस्थान भारत की नवीकरणीय ऊर्जा राजधानी के रूप में उभरा है इसको लेकर बात रखी. साथ ही उन्होंने निवेश के आंकड़े और राजस्थान के 2030 के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में खर्च को लेकर चर्चा की.

वहीं, स्वच्छ ऊर्जा में निवेश के अवसर स्पष्ट रूप से बदल रहे हैं, पारंपरिक सौर और पवन ऊर्जा के अलावा नए क्षेत्रों को लेकर चर्चा की.

नवीकरणीय ऊर्जा पर चर्चा के केंद्र में अचानक BESS आया इस पर भी बात की. पुगल को राजस्थान की प्रमुख सौर ऊर्जा और BESS परियोजना के रूप में देखा जा रहा है, यह भारत के अन्य नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों से अलग है, इसको लेकर बात रखी.

भारतीय ऋणदाताओं के लिए BESS अभी भी एक नई परिसंपत्ति श्रेणी है, इसके वास्तविक जोखिम का निपटारे को लेकर चर्चा की.

सरकारी बजट के अलावा, राजस्थान अपनी स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षा को वित्तपोषित कर रहा है, इसको लेकर चर्चा की.राजस्थान की नवीकरणीय ऊर्जा और BESS यात्रा के बारे में बात की.

यहां सुने ऊर्जा राज्य मंत्री हीरा लाल नागर ने क्या कहा?