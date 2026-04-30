/Zee Rajasthan Energy Conclave Jaipur: रिन्यूएबल हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता राजस्थान, मंच पर एक्सपर्ट्स से हुई चर्चा

Zee Rajasthan Energy Conclave Jaipur: एक कदम ऊर्जा विकास की ओर ज़ी राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया गया. ज़ी राजस्थान आपको केवल देश और प्रदेश की खबरें ही नहीं दिखाता बल्कि अपने सामाजिक दायित्वों का भी समय-समय पर निर्वहन करता है. ज़ी राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स के इस मंच पर इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स से संवाद किया गया.
Zee Rajasthan Energy Conclave Jaipur: राजस्थान नीतिगत सुधार, तकनीकी नवाचार और निवेश के नए अवसर बढ़ा कर, भारत का अग्रणी रिन्यूएबल एनर्जी हब बन रहा है. ऐसा इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स की भागीदारी की बदौलत संभव हुआ है . राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण में ऊर्जा भंडारण की भूमिका को सामने लाने के लिए कुछ पैनलिस्ट जुड़े, जिनसे इस बारे में खास चर्चा की गई.
पैनल में शामिल रहे- रमन कुमार सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट्स, आस्का ग्रुप ने नवीकरणीय ऊर्जा में सुरक्षा और राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण में बीईएस ( बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ) की भूमिका को लेकर अपनी बात रखी.
वहीं, कुलदीप शेखावत, सीनियर मैनेजर, मोहन एनर्जी कॉर्पेोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के बाहर और भारत में ट्रांसमिशन लाइन परियोजना को निष्पादित करते समय अंतर को लेकर अपनी राय रखी. साथ ही जैसे-जैसे सौर, पवन और अन्य पारंपरिक बिजली संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, उसी गति से ट्रांसमिशन क्षमता भी बढ़ रही है या हम इसमें पीछे रह रहे हैं इसको लेकर भी चर्चा हुई.
अजय सिंह शेखावत, मैनेजिंग डायरेक्टर, रतन ग्रीन एनर्जी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड ने सी एंड आई सोलर रूफटॉप में आने वाले चैलेंजों को लेकर बात रखी. साथ ही राजस्थान में एंडआई रूफटॉप कमी को लेकर भी बात की. साथ ही अगले 5 सालों में सोलर रूफटॉप में ग्रोथ और इसमें युवाओं के लिए रोजगार को लेकर राय दी.
वाई के सहगल, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिंडेंट, ग्रीनको ने विश्वसनीय विद्युत पारेषण अवसंरचना को लेकर अपनी राय रखी. वहीं, निलेश धारवाल, जीएम, आरआरईसीएल ने पुगल सौर पार्क को पीक समय में पावर की कमी को पूरा करने को लेकर चर्चा की.साथ ही उन्होंने बैटरी स्टोरेज ग्रीड पर दबाव डाले बिना ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करने को लेकर भी बात की.
मनीष गुप्ता, चेयरमैन, इनसोलेशन एनर्जी लिमिटेड (आईएनए सोलर) ने राजस्थान में केंद्र की प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इस योजना में कितना काम हुआ और समस्याओं को लेकर चर्चा की. केंद्र की प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना राजस्थान में किस तरीके से काम कर रही है और इसमें आईएनएस सोलर का क्या योगदान है इसको लेकर भी चर्चा की. वहीं, उन्होंने प्रदेश में सोलर पैनल मैन्यूफैक्चरिंग को लेकर भी राय रखी.
यहां सुने पैनलिस्ट की पूरी चर्चा
Zee Rajasthan's Energy Conclave : ज़ी राजस्थान का एनर्जी कॉन्क्लेव एंड अवॉर्ड्स कार्यक्रम LIVE |— ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) April 30, 2026
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