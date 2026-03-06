Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में ZEE Rajasthan की बादशाहत बरकरार, BARC रेटिंग में फिर बना नंबर 1 चैनल

Jaipur News: Zee Rajasthan ने एक बार फिर टीआरपी की रेस में बाजी मारते हुए 57% मार्केट शेयर के साथ नंबर एक स्थान हासिल किया है. BARC की रेटिंग में ज़ी राजस्थान प्रदेश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल बन गया है. इस उपलब्धि पर चैनल हेड Manish Sharma ने दर्शकों का आभार जताते हुए इसे टीम की मेहनत और दर्शकों के प्यार का नतीजा बताया है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 06, 2026, 02:45 PM IST | Updated:Mar 06, 2026, 02:53 PM IST

Trending Photos

कब मनाई जाएगी गणगौर तीज? जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त
6 Photos
gangaur 2026

कब मनाई जाएगी गणगौर तीज? जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त

धोरों की धरती पर गूंजे गणगौर के गीत, सरदारशहर में नवविवाहिताएं कर रहीं सुहाग की कामना
6 Photos
Churu news

धोरों की धरती पर गूंजे गणगौर के गीत, सरदारशहर में नवविवाहिताएं कर रहीं सुहाग की कामना

Golden City की 10 सबसे शानदार लोकेशन, फोटो देखकर ही बना लेगें घूमने का प्लान
8 Photos
rajasthan place to visit

Golden City की 10 सबसे शानदार लोकेशन, फोटो देखकर ही बना लेगें घूमने का प्लान

राजस्थान में आने वाले हफ्ते में बदलेगा मौसम, कई हिस्सों में चल सकती है हीटवेव
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में आने वाले हफ्ते में बदलेगा मौसम, कई हिस्सों में चल सकती है हीटवेव

राजस्थान में ZEE Rajasthan की बादशाहत बरकरार, BARC रेटिंग में फिर बना नंबर 1 चैनल

Rajasthan News: ज़ी राजस्थान के दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ज़ी राजस्थान न्यूज एक बार फिर से लगातार नंबर एक पर अपनी बादशाहत बरकरार रखे हुए है. 57% मार्केट शेयर के साथ में ज़ी राजस्थान ने एक बार फिर से प्रदेश के सभी चैनलों पर अपनी बादशाहत बरकरार रखी है. मार्केट रेटिंग में ज़ी राजस्थान को फिर से नंबर एक का तमगा मिल चुका है.


ज़ी राजस्थान प्रदेश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल बन चुका है. BARC की रेटिंग में ज़ी राजस्थान को पहला स्थान मिल चुका है. ज़ी राजस्थान सभी दर्शकों से इस अपार प्यार के लिए शुक्रिया कह रहा है. ज़ी राजस्थान उन सभी दर्शकों का दिल से शुक्रिया अदा करता है, जिन्होंने अपने अपार प्यार से इस चैनल को नंबर एक बना रखा है. राजस्थान में जब भी प्रदेश के नंबर एक चैनल की बात की जाती है तो उस पर सबसे पहले ज़ी राजस्थान आ रहा है.

टीआरपी की रेस में ज़ी राजस्थान चैनल ने एक बार फिर से बाजी मार ली है बाकी रेटिंग में लगातार नंबर एक बने रहने वाले ज़ी राजस्थान के सभी दर्शकों का बारंबार शुक्रिया. प्रदेश के सभी चैनल में ज़ी राजस्थान की बादशाहत बरकरार है. इस बार BARC की रेटिंग में 57% मार्केट शेयर अकेले ज़ी राजस्थान के पास हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


इसके चलते चैनल हेड मनीष शर्मा ने अपने सभी दर्शकों का आभार जताया है. टीआरपी में ज़ी राजस्थान के नंबर एक बने रहने पर चैनल को जमकर बधाइयां मिल रही हैं. चैनल से जुड़े लोगों का कहना है कि यह सब टीम की मेहनत और चैनल हेड मनीष शर्मा के बेहतर नेतृत्व का नतीजा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news