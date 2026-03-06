राजस्थान में ZEE Rajasthan की बादशाहत बरकरार, BARC रेटिंग में फिर बना नंबर 1 चैनल

Rajasthan News: ज़ी राजस्थान के दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ज़ी राजस्थान न्यूज एक बार फिर से लगातार नंबर एक पर अपनी बादशाहत बरकरार रखे हुए है. 57% मार्केट शेयर के साथ में ज़ी राजस्थान ने एक बार फिर से प्रदेश के सभी चैनलों पर अपनी बादशाहत बरकरार रखी है. मार्केट रेटिंग में ज़ी राजस्थान को फिर से नंबर एक का तमगा मिल चुका है.



ज़ी राजस्थान प्रदेश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल बन चुका है. BARC की रेटिंग में ज़ी राजस्थान को पहला स्थान मिल चुका है. ज़ी राजस्थान सभी दर्शकों से इस अपार प्यार के लिए शुक्रिया कह रहा है. ज़ी राजस्थान उन सभी दर्शकों का दिल से शुक्रिया अदा करता है, जिन्होंने अपने अपार प्यार से इस चैनल को नंबर एक बना रखा है. राजस्थान में जब भी प्रदेश के नंबर एक चैनल की बात की जाती है तो उस पर सबसे पहले ज़ी राजस्थान आ रहा है.

टीआरपी की रेस में ज़ी राजस्थान चैनल ने एक बार फिर से बाजी मार ली है बाकी रेटिंग में लगातार नंबर एक बने रहने वाले ज़ी राजस्थान के सभी दर्शकों का बारंबार शुक्रिया. प्रदेश के सभी चैनल में ज़ी राजस्थान की बादशाहत बरकरार है. इस बार BARC की रेटिंग में 57% मार्केट शेयर अकेले ज़ी राजस्थान के पास हैं.

इसके चलते चैनल हेड मनीष शर्मा ने अपने सभी दर्शकों का आभार जताया है. टीआरपी में ज़ी राजस्थान के नंबर एक बने रहने पर चैनल को जमकर बधाइयां मिल रही हैं. चैनल से जुड़े लोगों का कहना है कि यह सब टीम की मेहनत और चैनल हेड मनीष शर्मा के बेहतर नेतृत्व का नतीजा है.

