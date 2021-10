DeshKaZee: 'ZEEL रहा एंटरटेनमेंट जगत का सिरमौर, उसको हथियाने की साजिशें होंगी नाकाम'

Delhi/Rajasthan: ZEEL-Sony मर्जर के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश पर देश की बड़ी शख्सियतों ने ट्वीट कर ZEE ग्रुप को अपना समर्थन दिया है. बॉलीवुड की चर्चित सेलेब्रिटीज ने कहा है कि भारतीय मनोरंजन उद्योग को कब्जाने के लिए चीनी-अमेरिकी इन्वेस्टर की यह बड़ी साजिश है. इसे कामयाब नहीं होने दिया जाना चाहिए.

'क्या चीनी किसी भारतीय कंपनी को हिला सकते हैं'

ZEE ग्रुप के समर्थन में #DeshKaZee हैशटैग के साथ ट्वीट करते हुए बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई (Subhash Ghai) ने अपनी राय दी है. सुभाष घई ने कहा, 'मुझे हैरानी है कि क्या चीन के छोटे निवेशक किसी भारतीय कंपनी को हिला सकते हैं. सुभाष चंद्रा जैसे दिग्गज भारतीय प्रमोटर ने ZEECorporate को आगे बढ़ाया है. पिछले 30 सालों में उन्हें नैतिकता और मानवीय मूल्यों का ध्यान रखते हुए प्योर इंडियन कंटेंट को मीडिया वर्ल्ड में आगे बढ़ाया है. मौजूदा हालात भविष्य की कॉर्पोरेट संस्कृति को गलत संकेत दे रहा है?'

I wonder if small investors from China can shake an indian company like @ZEECorporate built by indian promotors @subhashchandra since 30 years with purely indian content ethos n ethics wid excellent status in media world

Is it giving a wrong signal to future corporate culture?

— Subhash Ghai (@SubhashGhai1) October 6, 2021