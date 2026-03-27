Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

ऑपरेशन सिंदूर के 10 महीने बाद जैसलमेर में एक बार फिर बजे सायरन, जानें पूरा मामला

Jaisalmer Siren News: भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सीमावर्ती जिले जैसलमेर में एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सायरन की गूंज सुनाई दी. शुक्रवार को नगर परिषद द्वारा स्थापित आपातकालीन सायरन अलर्ट सिस्टम की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की गई.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByShankar dan
Published:Mar 27, 2026, 04:37 PM IST | Updated:Mar 27, 2026, 04:37 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से बदल रहा है मौसम, बारिश-मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather update

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से बदल रहा है मौसम, बारिश-मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने का अलर्ट

जयपुर के इस बाजार में शॉपिंग धमाका, सिर्फ ₹50 में मिल सकते हैं गर्मी के कपड़े!
7 Photos
Jaipur news

जयपुर के इस बाजार में शॉपिंग धमाका, सिर्फ ₹50 में मिल सकते हैं गर्मी के कपड़े!

Pushkar: राजस्थान की वो पवित्र जगह जहां एक डुबकी से पूरी होती है चारधाम की यात्रा, देखें Photos
7 Photos
rajasthan place to visit

Pushkar: राजस्थान की वो पवित्र जगह जहां एक डुबकी से पूरी होती है चारधाम की यात्रा, देखें Photos

PM किसान योजना 2026 का बड़ा अपडेट, 23वीं किस्त की तारीख पक्की! जानें कब आएंगे रुपये
7 Photos
pm kisan samman Nidhi

PM किसान योजना 2026 का बड़ा अपडेट, 23वीं किस्त की तारीख पक्की! जानें कब आएंगे रुपये

ऑपरेशन सिंदूर के 10 महीने बाद जैसलमेर में एक बार फिर बजे सायरन, जानें पूरा मामला

Jaisalmer Siren News: भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सीमावर्ती जिले जैसलमेर में एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सायरन की गूंज सुनाई दी. शुक्रवार को नगर परिषद द्वारा स्थापित आपातकालीन सायरन अलर्ट सिस्टम की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की गई. सुबह ठीक 11 बजे शहर के विभिन्न इलाकों में बजाए गए, जिससे कुछ समय के लिए लोगों में हलचल जरूर देखने को मिली, लेकिन पहले से दी गई सूचना के चलते स्थिति पूरी तरह सामान्य रही.

नगर परिषद कनिष्ठ अभियंता (JEN) किशनसिंह ने बताया कि शहर के 11 अलग-अलग स्थानों पर लगाए गए GSM कंट्रोल्ड हूटर और लाउडस्पीकर सिस्टम का यह नियमित तकनीकी परीक्षण था. टेस्टिंग के दौरान सभी सायरन सुचारू रूप से संचालित हुए, जिससे सिस्टम की कार्यक्षमता संतोषजनक पाई गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने बताया कि ये सायरन सिस्टम आपदा, आगजनी या किसी भी आपात स्थिति में आमजन को तुरंत सतर्क करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं. खास बात यह है कि सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण इनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. उन्होंने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में सायरन सिस्टम प्रभावी रूप से काम करे और समय पर सूचना लोगों तक पहुंच सके.

वहीं सायरन कंट्रेक्टर नवीन शर्मा ने बताया कि जैसलमेर शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित 11 GSM कंट्रोल्ड हूटर और लाउडस्पीकर सिस्टम की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की गई. उन्होंने बताया कि इनमें खास बात यह है कि इन सभी हूटर्स का संचालन एक स्थान पर बैठकर एंड्राइड एप्प के माध्यम से किया जा सकता है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में आमजन को तत्काल प्रभाव से सतर्क किया जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaisalmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news