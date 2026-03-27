ऑपरेशन सिंदूर के 10 महीने बाद जैसलमेर में एक बार फिर बजे सायरन, जानें पूरा मामला

Jaisalmer Siren News: भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सीमावर्ती जिले जैसलमेर में एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सायरन की गूंज सुनाई दी. शुक्रवार को नगर परिषद द्वारा स्थापित आपातकालीन सायरन अलर्ट सिस्टम की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की गई. सुबह ठीक 11 बजे शहर के विभिन्न इलाकों में बजाए गए, जिससे कुछ समय के लिए लोगों में हलचल जरूर देखने को मिली, लेकिन पहले से दी गई सूचना के चलते स्थिति पूरी तरह सामान्य रही.

नगर परिषद कनिष्ठ अभियंता (JEN) किशनसिंह ने बताया कि शहर के 11 अलग-अलग स्थानों पर लगाए गए GSM कंट्रोल्ड हूटर और लाउडस्पीकर सिस्टम का यह नियमित तकनीकी परीक्षण था. टेस्टिंग के दौरान सभी सायरन सुचारू रूप से संचालित हुए, जिससे सिस्टम की कार्यक्षमता संतोषजनक पाई गई.

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उन्होंने बताया कि ये सायरन सिस्टम आपदा, आगजनी या किसी भी आपात स्थिति में आमजन को तुरंत सतर्क करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं. खास बात यह है कि सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण इनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. उन्होंने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में सायरन सिस्टम प्रभावी रूप से काम करे और समय पर सूचना लोगों तक पहुंच सके.

वहीं सायरन कंट्रेक्टर नवीन शर्मा ने बताया कि जैसलमेर शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित 11 GSM कंट्रोल्ड हूटर और लाउडस्पीकर सिस्टम की सफलतापूर्वक टेस्टिंग की गई. उन्होंने बताया कि इनमें खास बात यह है कि इन सभी हूटर्स का संचालन एक स्थान पर बैठकर एंड्राइड एप्प के माध्यम से किया जा सकता है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में आमजन को तत्काल प्रभाव से सतर्क किया जा सके.

