जैसलमेर में पहली बार जारी हुआ 108 रुपये का सिक्का, लोगों ने खिंचवाए फोटो

Jaisalmer News: सिक्के का निर्माण भारत सरकार की मुंबई स्थित टकसाल में हुआ और यह सिक्का 40 ग्राम शुद्ध चांदी से बना हुआ है. 108 अंक का हमारे सनातन परंपरा में खास महत्व है, जिसे शुभ माना जाता है. इसलिए इसके की दुनिया पर में भारी मांग हो रही है. सिक्कों के संग्रह करने वाले देश-विदेश में इस सिक्के की सनातन प्रेमियों में भारी मांग देखने को मिल रही है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Shankar dan
Published: Sep 13, 2025, 08:41 AM IST | Updated: Sep 13, 2025, 08:41 AM IST

जैसलमेर में पहली बार जारी हुआ 108 रुपये का सिक्का, लोगों ने खिंचवाए फोटो

Jaisalmer News: दुनिया का 108 रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का पहली बार भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया. श्री उत्तरा मिष्ठ के 41वें पीठाधिपति श्री सत्य प्रमोद तीर्थ स्वामी की 108 में जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा 108 रुपये मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का जारी किया गया है.

संसार में पहली बार 108 रुपये के स्मारक सिक्के का पूरा सेट संग्रहण वह अध्ययन करने वाले लोगों के लिए जारी किया गया. यह सिक्का रामदेवरा निवासी हुकम सिंह के पास पहुंचा है. यह सिक्का उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा विशेष कार्यक्रम में यह सिक्का जारी किया गया.

शुद्ध चांदी से बना है सिक्का

सिक्के का निर्माण भारत सरकार की मुंबई स्थित टकसाल में हुआ और यह सिक्का 40 ग्राम शुद्ध चांदी से बना हुआ है. 108 अंक का हमारे सनातन परंपरा में खास महत्व है, जिसे शुभ माना जाता है. इसलिए इसके की दुनिया पर में भारी मांग हो रही है. सिक्कों के संग्रह करने वाले देश-विदेश में इस सिक्के की सनातन प्रेमियों में भारी मांग देखने को मिल रही है.

बाजार में प्रचलन हेतु नहीं आएगा

सिक्कों का संग्रह करने वाले हुकम सिंह ने बताया कि उनके पास में 108 नंबर छपे हुए कई नोट भी संग्रह में रखे हुए हैं. यह सिक्का बाजार में प्रचलन हेतु नहीं आएगा लेकिन जो लोग संग्रह का शौक रखते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है. रामदेवरा सहित आसपास के ग्रामीण लोगों को जब जानकारी मिली कि 108 रुपए का सिक्का जारी हुआ है तो उस चांदी से निर्मित सिक्के को देखने के लिए उनके घर पहुंचे वह सिक्के के साथ फोटो भी खिंचवाए.

