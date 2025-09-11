जैसलमेर में प्यार का खतरनाक अंजाम, घर में घुसकर 19 साल के अनीश की बेरहमी से हत्या

Jaisalmer News: पोकरण कस्बे के पास एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. प्रेम प्रसंग के चलते 19 वर्षीय युवक अनीश की शुक्रवार अल सुबह बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार तड़के बदमाश अनीश के घर पर पहुंचे और अचानक धावा बोल दिया. उन्होंने घर में घुसकर युवक के साथ जमकर मारपीट की. गंभीर चोट लगने के बाद अनीश की मौके पर ही मौत हो गई. परिजनों ने तुरंत उसे पोकरण के राजकीय अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.



घटना की सूचना मिलते ही CO पोकरण भवानी सिंह और SHO छतरसिंह तुरंत राजकीय अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. वहीं, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जांच में जुट गई है.

कासम खा की ढाणी पंछपीपली का मामला

यह पूरा मामला पोकरण क्षेत्र के कासम खा की ढाणी, पंछपीपली का बताया जा रहा है. घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है. मृतक युवक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

अस्पताल में भारी भीड़

घटना की खबर फैलते ही राजकीय अस्पताल पोकरण में बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन जमा हो गए. अस्पताल परिसर में भारी भीड़ के चलते पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ी.

प्रेम प्रसंग से जुड़ा विवाद

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हत्या का कारण प्रेम प्रसंग से जुड़ा विवाद है. पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही है.

