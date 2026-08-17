/सड़क सुरक्षा अभियान में 20 बसें सीज, 92 वाहनों पर कार्रवाई, 3.23 लाख का जुर्माना

Rajasthan Transport Department: राजस्थान में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिलेभर में विशेष जांच अभियान चलाया गया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जोधपुर-बाड़मेर रोड पर भागू के फांटे सहित प्रमुख मार्गों पर बसों और अन्य वाहनों की सघन जांच की गई.

जांच के दौरान सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां मिलने पर 20 बसों को सीज कर दिया गया. वहीं कुल 92 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3.23 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया.

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष अभियान

फलोदी दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में यह अभियान चलाया गया. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ललित पुरोहित, परिवहन उपनिरीक्षक अनिल कुमार और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में विभिन्न मार्गों पर औचक निरीक्षण किया गया.

बसों में मिलीं गंभीर खामियां

जांच टीम ने बसों के दस्तावेज, परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा, अग्निशमन यंत्र और बसों के ढांचे की जांच की. कई स्लीपर कोच बसों में इमरजेंसी गेट निर्धारित स्थान पर नहीं मिले या बंद पाए गए. इसके अलावा खिड़कियों और बस की बॉडी में भी तकनीकी खामियां सामने आईं. सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर परिवहन विभाग ने 20 बसों को सीज कर दिया.

92 वाहनों पर कार्रवाई

अभियान के दौरान कुल 92 वाहनों के खिलाफ चालान एवं अन्य कार्रवाई की गई और 3.23 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया. कार्रवाई से नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रहे बस संचालकों और चालकों में हड़कंप मच गया.

लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम पूनड़ ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखने की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि वाहन संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वहीं डीएलएसए सचिव ललित पुरोहित ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में इस तरह के औचक जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे.