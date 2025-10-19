Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर में लाठी कस्बे में 24 वर्षीय मनोज कुमार मेघवाल पुत्र हिम्मताराम ने अपने घर के कमरे में फंदा लगाकर जिंदगी खत्म कर ली. शनिवार सुबह जब युवक के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने तोड़कर देखा, जहां वह फंदे से लटका मिला. परिजन तुरंत उसे लाठी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. सूचना पर थाना प्रभारी किशनसिंह भाटी मय जाब्ते के पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया.
Jaisalmer News: लाठी कस्बा निवासी एक युवक ने घर में बने कमरे में फंदा लगाकर कर आत्महत्या कर ली. शनिवार की सुबह करीब 8 बजे युवक के कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर माता-पिता ने दरवाजा बजाया लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था. उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाकर कमरे का दरवाजा तोड़ कर देखा तो युवक फंदे से लटका हुआ मिला, जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.
परिजनों ने युवक को फंदे से उतारकर लाठी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर लाठी पुलिस लाठी अस्पताल पहुंची. पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया.
लाठी कस्बा निवासी मनोज कुमार 24 वर्ष पुत्र हिम्मताराम जाति मेघवाल अपने परिवार सहित मेघवंशी मोहल्ले में निवास करते हैं. शुक्रवार देर शाम को खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गया था. देर रात कमरे में फांसी का फंदा लगाकर इहलीला समाप्त कर ली. शनिवार सुबह सूचना मिलने पर लाठी थाना प्रभारी किशनसिंह भाटी मय जाब्ते के साथ लाठी अस्पताल पहुंचे.
पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेने के बाद शव को पोकरण मोर्चरी में रखवाया. जहां मनोज के पिता और भाई अस्पताल पहुंचे.पिता और भाई ने पुलिस को रिपोर्ट दी. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया.
दीपावली की खुशियां मातम में बदली
घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई और दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं. मृतक मनोज कुमार के परिजनों ने बताया कि घर में दीपावली को लेकर खुशी का माहौल था और सभी में उत्साह था. शनिवार को घर में हुए इस प्रकार के हादसे से दापावली की खुशियां मातम बदल गई.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.
