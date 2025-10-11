Zee Rajasthan
Jaisalmer News: जैसलमेर जिला प्रशासन ने ओरण एवं राजस्व भूमि संरक्षण के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए फतेहगढ़ तहसील के ग्राम भेलानी स्थित मां आईनाथ ओरण भूमि से अतिक्रमण मुक्त करवाया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Shankar dan
Published: Oct 11, 2025, 05:07 PM IST | Updated: Oct 11, 2025, 05:07 PM IST

ओरण भूमि से 250 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त, कलेक्टर के निर्देश पर चला बुलडोजर !

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिला प्रशासन ने ओरण एवं राजस्व भूमि संरक्षण के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए फतेहगढ़ तहसील के ग्राम भेलानी स्थित मां आईनाथ (भेलानाराय) ओरण भूमि से करीब 250 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया.

जिला कलेक्टर प्रताप सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें उपखंड अधिकारी फतेहगढ़ भरतराज गुर्जर, तहसीलदार नखत सिंह, गिरदावर हड़वंत दान, पटवारी सुमेर सिंह सहित राजस्व अमले एवं पुलिस जाप्ते ने संयुक्त रूप से भाग लिया.

राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ओरण भूमि से अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ भूमि की सीमाओं का भौतिक सत्यापन कर सीमांकन किया और भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो इसके लिए मुटाम (सीमा चिन्ह) लगाए गए. प्रशासन ने साफ किया कि ओरण और गोचर भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

कलेक्टर प्रताप सिंह ने पहले ही अधिकारियों को ओरण, देववन भूमि, गोचर, तालाब, नदी-नाला, नाड़ी, आगोर एवं सिवायचक भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए थे. उनके निर्देशों पर उपखंड अधिकारियों की निगरानी में जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं, जो ग्राम स्तर पर सर्वे कर अतिक्रमण की पहचान और हटाने की कार्रवाई कर रही है.

परंपरागत जल स्रोतों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का कार्य जारी है. जिला प्रशासन द्वारा इन दिनों परंपरागत जल स्रोतों और प्राकृतिक धरोहरों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है. इससे पहले भी ग्राम कुछडी, दिलबर का गांव, पूनमनगर, रामगढ़ और फतेहगढ़ क्षेत्र में सैकड़ों बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका है.

प्रशासन का यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन की दिशा में ऐतिहासिक पहल है, बल्कि जैसलमेर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों के स्थायी संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हो रहा है.

