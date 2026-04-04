जैसलमेर में ‘फड़किया रोग’ का प्रकोप, एक सप्ताह में 38 मवेशियों की मौत

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में इन दिनों मवेशियों में फैल रही जानलेवा बीमारी ‘फड़किया रोग’ (एंटरोटॉक्सिमिया) ने पशुपालन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. जिले के लाठी क्षेत्र के भादरिया गांव में पिछले एक सप्ताह के भीतर 28 बकरियों और 10 मेमनों की मौत हो गई है, जबकि कई पशु अभी भी बीमार बताए जा रहे हैं. शुरुआत में अज्ञात बीमारी समझे जा रहे इस प्रकोप की जांच के बाद इसे फड़किया रोग के रूप में चिन्हित किया गया है.

विशेषज्ञों के अनुसार, यह एक जीवाणु जनित बीमारी है, जो विशेष परिस्थितियों में तेजी से असर दिखाती है और कई मामलों में अचानक मौत का कारण बन जाती है. इस रोग से ग्रसित पशुओं में 3-4 दिन तक सुस्ती, पेट में तेज दर्द, असामान्य हरकतें, जमीन सूंघते हुए चलना और अचानक उछलने-कूदने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. कई मामलों में लक्षण सामने आने के बाद उपचार का असर सीमित रहता है. इसलिए रोकथाम को ही सबसे प्रभावी उपाय माना जा रहा है.

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सूचना मिलते ही पशुचिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बीमार पशुओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने तक लक्षणों के आधार पर उपचार जारी है तथा क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है.

कटे खेतों में चराई से बढ़ता है खतरा

पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. उमेश वरगंटीवार ने बताया कि यह रोग सामान्यत: उस समय फैलता है, जब भेड़-बकरियों को सरसों और चना जैसी फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों में चराया जाता है. खेतों में बचे उच्च प्रोटीन युक्त अवशेष पशुओं के पाचन तंत्र पर अचानक असर डालते हैं, जिससे आंतों में विषाक्तता की स्थिति बन जाती है.

उन्होंने बताया कि अधिक प्रोटीन युक्त आहार, मौसम परिवर्तन के दौरान लापरवाही तथा समय पर टीकाकरण नहीं होना इस बीमारी के प्रमुख कारण हैं. विभाग ने फील्ड स्टाफ को संदिग्ध मामलों की तुरंत रिपोर्टिंग, गांव स्तर पर निगरानी और आवश्यकता अनुसार त्वरित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

टीकाकरण और जागरुकता पर जोर

विभाग ने टीकाकरण अभियान तेज करने और पशुपालकों को जागरूक करने पर विशेष जोर दिया है. पशुपालकों से अपील की गई है कि ताजा कटे खेतों में चराई से बचें, पशुओं को संतुलित आहार दें, नियमित निगरानी रखें और समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं. विशेषज्ञों के अनुसार 2 से 4 सप्ताह पहले लगाया गया टीका पशुओं में प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर इस बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है.

गौरतलब है कि भादरिया गांव की घटना ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि पशुपालन में छोटी लापरवाही भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है. ऐसे में सामुदायिक जागरुकता और विभागीय सतर्कता ही इस बीमारी पर नियंत्रण का प्रभावी उपाय है.

