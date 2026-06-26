/इंदिरा गांधी नहर में तैरता दिखा घड़ियाल, वीडियो वायरल, वन विभाग अलर्ट

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Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के नाचना क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर में पहली बार करीब पांच फीट लंबा घड़ियाल दिखाई देने से ग्रामीणों में कौतूहल के साथ-साथ दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने नहर में तैरते घड़ियाल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है.
तेज बहाव के साथ पोकरण लिफ्ट तक पहुंचा
बताया जा रहा है कि घड़ियाल पानी के तेज बहाव के साथ बहता हुआ पोकरण लिफ्ट तक पहुंच गया है. जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम अवाय गांव के देवाराम और कालूराम इंदिरा गांधी नहर के पास से गुजर रहे थे. इस दौरान उनकी नजर पानी में तैर रहे एक अजीब जीव पर पड़ी. दोनों ने तुरंत मोबाइल से उसके फोटो और वीडियो बनाए.
रोज शाम को दिखाई देने का दावा
वीडियो गांव में पहुंचते ही बड़ी संख्या में लोग नहर के किनारे पहुंच गए. ग्रामीणों का कहना है कि यह जीव पिछले कुछ दिनों से रोज शाम को नहर में दिखाई दे रहा है और अब अवाय गांव से आगे बढ़कर पोकरण लिफ्ट के पास नजर आया है. डीएफओ (वन विभाग, आईजीएनपी स्टेज-2) देवेंद्र सिंह ने बताया कि रेगिस्तानी क्षेत्र में घड़ियाल दिखाई देने का यह पहला मामला है.
पंजाब के हरीके बैराज से आने की आशंका
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प्रारंभिक अनुमान है कि यह पंजाब के हरीके बैराज से छोड़े गए पानी के साथ बहकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना तक पहुंचा है. उन्होंने बताया कि मुख्य नहर में पानी का बहाव काफी तेज होने के कारण फिलहाल घड़ियाल का रेस्क्यू करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है.
वन विभाग की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और वन्यजीव विशेषज्ञों के संपर्क में है. जैसे ही घड़ियाल किसी छोटी डिग्गी, कम पानी वाले हिस्से या सुरक्षित स्थान पर पहुंचेगा, उसका रेस्क्यू किया जाएगा. विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, नहर के पास अनावश्यक भीड़ न लगाएं और घड़ियाल से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
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