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5वें दिन भी जारी जैसलमेर में ABVP का धरना, पुलिस बोली सारे आरोप झूठे

Jaisalmer News : जैसलमेर में जारी तिरंगा यात्रा विवाद का आज 5वां दिन है. ABVP का धरना लगातार जारी है, इस बीच पुलिस ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को झूठा बता दिया है. 

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Reported By Shankar dan
Published:Jul 31, 2026, 10:12 AM IST | Updated:Jul 31, 2026, 10:12 AM IST
5वें दिन भी जारी जैसलमेर में ABVP का धरना, पुलिस बोली सारे आरोप झूठे
Image Credit: जैसलमेर में ABVP का धरना जारी

Jaisalmer News : जैसलमेर में कारगिल विजय दिवस पर तिरंगा यात्रा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और गहराता दिख रहा है. कोतवाली थाना परिसर के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) का धरना आज 31 जुलाई 2026, शुक्रवार यानी की 5वें दिन भी जारी है. इससे पहले कल करीब 100 कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया था.

SP साहब बाहर आओ के लगे नारे

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गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन तैनात पुलिस जाब्ते ने उन्हें रोक दिया. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए "एसपी साहब बाहर आओ के नारे लगाए. पुलिस प्रशासन ने ABVP के एक प्रतिनिधिमंडल को पुलिस अधीक्षक से मिलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से मिलने की मांग करते हुए डेलिगेशन भेजने से इनकार कर दिया.

ABVP का क्या है आरोप ?

ABVP के जोधपुर प्रांत मंत्री दशरथ गर्ग के मुताबिक कारगिल विजय दिवस पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय संगठन ने लिया था. जैसलमेर में भी यात्रा होनी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि कोतवाली थानाधिकारी सुरजाराम ने कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया. उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा निकालना नेतागिरी नहीं बल्कि शहीदों के सम्मान का प्रतीक था. उन्होंने राज्य सरकार से SHO सुरजाराम और हेड कांस्टेबल दीपेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा.

पुलिस ने ABVP के आरोपों पर क्या दिया जवाब ?

जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने ABVP के आरोपों को पूरी तरह तथ्यहीन और निराधार बताया. उन्होंने कहा कि 26 जुलाई को दोपहर 1:27 बजे चार ABVP कार्यकर्ता कोतवाली थाना पहुंचे थे, जिन्हें हेड कांस्टेबल द्वारा एसडीएम से अनुमति लेने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई. एसपी ने बताया कि दोपहर 3:21 बजे तिरंगा यात्रा की अनुमति दी गयी. इस दौरान कार्यकर्ता थाने में केवल करीब 10 मिनट रहे और सीसीटीवी फुटेज में किसी प्रकार की धक्का-मुक्की या अभद्रता सामने नहीं आई है. उन्होंने ये भी साफ किया कि SHO सुरजाराम की कार्यकर्ताओं से कोई बातचीत ही नहीं हुई थी. पुलिस ने बताया कि शाम को तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई और अनुमति दिलाने में पुलिस ने सहयोगात्मक भूमिका निभाई.

राजनीतिक दल से ऊपर उठकर 365 दिन काम करती है ABVP

ABVP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूनम भाटी ने कहा कि जैसलमेर के दोनों विधायक इस मामले का समाधान नहीं कर पाए, जिसके चलते कार्यकर्ताओं को धरना देना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि न प्रशासन और न ही जनप्रतिनिधियों की ओर से अब तक कोई समाधान निकाला गया है. सरकार के रवैये पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीतिक दल से ऊपर उठकर 365 दिन छात्रहित में कार्य करने वाला संगठन है और उनके लिए छात्र हित सर्वोपरि है.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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