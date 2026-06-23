/जैसलमेर रामदेवरा पंचायत ने खुद बनवा दी 20 लाख की लागत से AC साइंस लैब

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Jaisalmer News : जैसलमेर के ग्राम पंचायत रामदेवरा की तरफ से नवाचार करते हुए, पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के हित को देखते हुए विद्यालय परिसर में 20 लाख रुपए की लागत से आधुनिक सुविधा से युक्त AC साइंस लैब तैयार की गई है. जिसमें सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है. एक साथ 50 से ज्यादा बच्चे बैठकर इसमें रोजाना साइंस और उससे जुड़ी पढ़ाई के साथ AI तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
ग्राम पंचायत ने अपनी निजी आय से 20 लाख रुपए कि लागत से विशेष रूप से साइंस लैब तैयार की गयी है. जुलाई से, ये साइंस लैब छात्र-छात्राओं के लिए खोल दी जाएगी. इसके अंदर लकड़ी के अत्याधुनिक फर्नीचर के साथ छत सीलिंग, एयर कंडीशन, कुर्सी, टेबल, चेयर, 50 कंप्यूटर सिस्टम के साथ ही बिजली जाने की स्थिति में 5 किलो वाट का इनवर्टर भी लगाया गया है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले बच्चे भी शहरी क्षेत्र की तर्ज पर आधुनिक सुविधा का उपयोग करते हुए, आराम से एयर कंडीशनर में बैठ कर पढ़ाई कर सकेंगे.
इसके लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य उगम सिंह तंवर ने रामदेवरा के प्रशासक सरपंच समंदर सिंह का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया, जिन्होंने उन बच्चों की समस्याओं को देखते हुए, जैसलमेर जिले में इस आधुनिक साइंस लैब का निर्माण करवा कर, वहां पर सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध करवाए हैं. जो जुलाई सत्र से ही शुरु हो जाएगी. अब सरकारी विद्यालय के छात्र-छात्राएं भी एयर कंडीशन में बैठकर अपनी नियमित पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकेंगे.
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