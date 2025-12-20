Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पोकरण में अतिक्रमण पर सख्ती, प्रशासन ने दुकानदारों को आज रात तक का दिया अल्टीमेटम

Jaisalmer News: पोकरण शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने दुकानदारों को आज रात तक दुकानों के आगे से अतिक्रमण और रखा गया सामान हटाने का अंतिम अवसर दिया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Shankar dan
Published: Dec 20, 2025, 04:37 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 04:37 PM IST

Trending Photos

सर्दियों में चाय की चुस्की और तीखा मिर्ची बड़ा, जोधपुर की वो डिश, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी
7 Photos
Rajasthan famous food

सर्दियों में चाय की चुस्की और तीखा मिर्ची बड़ा, जोधपुर की वो डिश, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से असर से इन इलाकों में कोहरे के साथ छाए बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से असर से इन इलाकों में कोहरे के साथ छाए बादल

क्या आपका है सर्दियों की छुट्टी में घूमने का प्लान? रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा!
7 Photos
Winter Special Train

क्या आपका है सर्दियों की छुट्टी में घूमने का प्लान? रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा!

राजस्थान का यह शहर कहलाता है ‘सिंहद्वार’, जहां पांडवों ने बिताया था अज्ञातवास
6 Photos
Do You Know

राजस्थान का यह शहर कहलाता है ‘सिंहद्वार’, जहां पांडवों ने बिताया था अज्ञातवास

पोकरण में अतिक्रमण पर सख्ती, प्रशासन ने दुकानदारों को आज रात तक का दिया अल्टीमेटम

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर के पोकरण शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है. नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने दुकानदारों को आज रात तक दुकानों के आगे से अतिक्रमण और रखा गया सामान हटाने का अंतिम अवसर दिया है.

इसके बाद कल से अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान शुरू किया जाएगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुख्य बाजारों और सार्वजनिक मार्गों पर दुकानों के आगे रखे काउंटर, तख्त, बोर्ड, ठेले सहित अन्य सामान के कारण यातायात बाधित हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आमजन की सुविधा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की जा रही है. आज दिनभर पुलिस व नगर पालिका कार्मिकों ने बाजार क्षेत्रों का दौरा कर दुकानदारों को समझाइश दी और स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए.

अधिकारियों ने चेतावनी दी कि तय समयसीमा के बाद कार्रवाई के दौरान सामान जब्त किया जा सकता है और नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा. नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार, अभियान का उद्देश्य शहर को सुव्यवस्थित करना और सार्वजनिक रास्तों को अतिक्रमण मुक्त बनाना है.

प्रशासन ने दुकानदारों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे निर्धारित सीमा में ही व्यवसाय संचालित करें, ताकि सख्त कार्रवाई से बचा जा सके. कल से सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है. इसे देखते हुए दुकानदारों में हलचल देखी जा रही है और कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं उपखंड क्षेत्र के बिछोर गांव में शनिवार को कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा द्वारा अफीम किसानों के लिए कृषि ड्रोन का लाइव प्रदर्शन किया गया. इस दौरान उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल कोटा मौजूद रहे.

वहीं आईसीएआर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर के विशेषज्ञों ने किसानों को ड्रोन तकनीक की जानकारी दी. ड्रोन के माध्यम से आधुनिक खेती, समय की बचत और सटीक छिड़काव के फायदे बताए गए. कार्यक्रम में बेगूं, पारसोली, दुगार, बिछोर, नाल और तेजपुर क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaisalmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news