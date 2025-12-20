पोकरण में अतिक्रमण पर सख्ती, प्रशासन ने दुकानदारों को आज रात तक का दिया अल्टीमेटम

Jaisalmer News: पोकरण शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने दुकानदारों को आज रात तक दुकानों के आगे से अतिक्रमण और रखा गया सामान हटाने का अंतिम अवसर दिया है.
Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर के पोकरण शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है. नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने दुकानदारों को आज रात तक दुकानों के आगे से अतिक्रमण और रखा गया सामान हटाने का अंतिम अवसर दिया है.
इसके बाद कल से अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान शुरू किया जाएगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुख्य बाजारों और सार्वजनिक मार्गों पर दुकानों के आगे रखे काउंटर, तख्त, बोर्ड, ठेले सहित अन्य सामान के कारण यातायात बाधित हो रहा है.
आमजन की सुविधा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की जा रही है. आज दिनभर पुलिस व नगर पालिका कार्मिकों ने बाजार क्षेत्रों का दौरा कर दुकानदारों को समझाइश दी और स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए.
अधिकारियों ने चेतावनी दी कि तय समयसीमा के बाद कार्रवाई के दौरान सामान जब्त किया जा सकता है और नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा. नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार, अभियान का उद्देश्य शहर को सुव्यवस्थित करना और सार्वजनिक रास्तों को अतिक्रमण मुक्त बनाना है.
प्रशासन ने दुकानदारों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे निर्धारित सीमा में ही व्यवसाय संचालित करें, ताकि सख्त कार्रवाई से बचा जा सके. कल से सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है. इसे देखते हुए दुकानदारों में हलचल देखी जा रही है और कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
