/250 साल पुरानी बताई जा रही मेहमूद शाह पीर जिलानी दरगाह को प्रशासन का नोटिस, सीमावर्ती क्षेत्र में छिड़ी नई बहस

Mahmood Shah Peer Jilani Dargah: भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर जिले के रामगढ़-तनोट बाईपास रोड स्थित मेहमूद शाह पीर जिलानी दरगाह को प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है. स्थानीय लोगों का दावा है कि यह दरगाह करीब 250 वर्ष से अधिक पुरानी है और क्षेत्र की साझा सांस्कृतिक विरासत तथा सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक रही है.



जानकारी के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्र में चलाए जा रहे 0 से 50 किलोमीटर ‘बॉर्डर क्लीन अभियान’ के तहत तहसीलदार, उपनिवेशन तहसील संख्या-2, जैसलमेर की ओर से राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा-22 के तहत नोटिस जारी किया गया है. नोटिस 18 जून को दरगाह परिसर में चस्पा किया गया, जिसमें संबंधित भूमि एवं निर्माण से जुड़े दस्तावेज तथा अन्य आवश्यक जानकारी 22 जून तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में 23 जून को दोपहर 12 बजे के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.

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प्रशासनिक कार्रवाई पर जताई आपत्ति

दरगाह से जुड़े स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि मेहमूद शाह पीर जिलानी दरगाह लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र रही है, जहां हिंदू और मुस्लिम सहित विभिन्न समुदायों के श्रद्धालु पहुंचते हैं. ग्रामीणों के अनुसार यहां वर्ष में दो बार मेला भी आयोजित होता है तथा पशुपालकों के बीच भी इस स्थल को लेकर विशेष मान्यता है.

सरपंच गोविंद भार्गव का दावा

रामगढ़ के स्थानीय निवासी एवं पूर्व सरपंच गोविंद भार्गव ने दावा किया कि वर्ष 1980 के आसपास सेना द्वारा क्षेत्र में मोर्चा निर्माण के दौरान भी ग्रामीणों ने इस स्थान को दरगाह एवं कब्रिस्तान के रूप में चिन्हित किया था, जिसके बाद निर्माण कार्य दूसरी जगह किया गया. उनका कहना है कि दरगाह का विकास श्रद्धालुओं के सहयोग, दान राशि तथा पंचायत एवं जिला परिषद की ओर से उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के माध्यम से हुआ है.

सर्वे बनेगा विकास योजनाओं का आधार

जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने पूर्व में बताया था की सर्वे के दौरान अतिक्रमण की स्थिति, वहां निर्मित संरचनाओं की प्रकृति, उनके लिए उपयोग किए गए वित्तीय स्रोत, जनसंख्या, कृषि गतिविधियों तथा पशुपालकों और पशुधन से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी. इससे सीमावर्ती क्षेत्र का एक विस्तृत और प्रमाणिक डाटाबेस तैयार होगा, जो भविष्य की नीतियों और विकास योजनाओं के लिए आधार बनेगा.

आस्था, इतिहास और प्रशासनिक कार्रवाई

वहीं जैसलमेर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने भी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशासन से संवेदनशीलता बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती एवं पिछड़े क्षेत्रों में कई पुराने धार्मिक स्थलों के दस्तावेज व्यवस्थित रूप से उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में केवल कागजी कमियों के आधार पर ऐतिहासिक और आस्था से जुड़े स्थलों पर कार्रवाई उचित नहीं होगी. फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में यह मुद्दा अब सीमावर्ती क्षेत्र में आस्था, इतिहास और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच संतुलन को लेकर नई बहस का विषय बन गया है.

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