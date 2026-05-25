/कौन हैं 'पद्मश्री' सम्मानित तगाराम भील? जिन्होंने थार की लोकधुनों को दिलाई ग्लोबल पहचान

Rajasthan News: राजस्थान की लोक संस्कृति और थार रेगिस्तान की मधुर लोकधुनों को दुनियाभर में पहचान दिलाने वाले प्रसिद्ध अलगोजा वादक तगाराम भील को देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है. लोक संगीत के क्षेत्र में तगाराम भील के दशकों लंबे योगदान और पारंपरिक अलगोजा वादन कला को जीवित रखने के प्रयासों को यह सम्मान एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

यहां से शुरू हुआ संगीत का सफर

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17 अप्रैल 1960 को जैसलमेर जिले के मूलसागर गांव में जन्मे तगाराम भील की बचपन से ही संगीत में गहरी रुचि थी. तगाराम ने मात्र सात साल की उम्र में अपने पिता के साथ मवेशी चराते हुए अलगोजा बजाना सीखना शुरू किया था. लगातार अभ्यास और कठिन साधना के दम पर उन्होंने इस पारंपरिक लोक वाद्य में महारथ हासिल कर ली.

अलगोजा थार क्षेत्र का बेहद लोकप्रिय लोक वाद्य यंत्र है, जिसे शीशम और कैर की सूखी लकड़ी से तैयार किया जाता है. इसमें दो बांसुरियां एक साथ जुड़ी होती हैं, जिन्हें विशेष सांस तकनीक के जरिए बजाया जाता है. यही कला तगाराम भील को देश-दुनिया में अलग पहचान दिलाती है.

1981 में मिला पहला बड़ा मंच

तगाराम भील को पहला बड़ा मंच सन् 1981 में मिला था, जब उन्होंने जैसलमेर के गोपा चौक में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी. उनकी लोकधुनों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इसके बाद उन्हें देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेशों से आए मेहमानों के सामने भी प्रस्तुति देने का मौका मिला.

तगाराम ने उस्ताद अकबर खान और उस्ताद अर्बा संगीत संस्थान से संगीत की शिक्षा प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने राजस्थान दिवस, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर, कैमल फेस्टिवल बीकानेर, पुष्कर मेला, मारवाड़ महोत्सव, जयपुर और उदयपुर के कई बड़े सांस्कृतिक आयोजनों में अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीता.

तगाराम भील ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जर्मनी, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, इटली, जापान, सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों में भी लोक संगीत की शानदार प्रस्तुतियां दीं. उनकी प्रस्तुतियों ने राजस्थान की लोक संस्कृति और थार की संगीत परंपरा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई.

लोक संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तगाराम भील को महारावल गिरधर पुरस्कार, मरूधरा पुरस्कार, आदिवासी सम्मान, अमृत गंगा पुरस्कार और गौरव सम्मान सहित कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पहले ही मिल चुके हैं. अब पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद लोक कलाकारों और संगीत प्रेमियों में खुशी की लहर है.