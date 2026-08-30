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रामदेवरा मेले में छोटी ध्वजा-चादर और अगरबत्ती पर रोक, दर्शन से पहले जान लें नए नियम

Ramdevra Bhadva Mela 2026: जैसलमेर में बाबा रामदेव का प्रसिद्ध भादवा मेला प्रशासनिक रूप से शुरू हो गया है. बढ़ती भीड़ और साफ-सफाई व्यवस्था को देखते हुए बाबा रामदेव समाधि समिति ने श्रद्धालुओं से छोटी ध्वजा, चादर और अगरबत्ती का पैकेट लेकर समाधि स्थल में प्रवेश नहीं करने की अपील की है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Shankar dan
Published:Aug 30, 2026, 03:48 PM IST | Updated:Aug 30, 2026, 03:48 PM IST
रामदेवरा मेले में छोटी ध्वजा-चादर और अगरबत्ती पर रोक, दर्शन से पहले जान लें नए नियम
Image Credit: Ramdevra Bhadva Mela

Ramdevra Bhadva Mela 2026: राजस्थान के जैसलमेर जिले में बाबा रामदेव का भादवा मेला प्रशासनिक रूप से शुरू हो चुका है. ऐसे में देश भर से लाखों भक्त दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचना भी शुरू हो गए. पहले दिन करीब एक से डेढ़ किलोमीटर लंबी कतार भी लग गई भीड़ को देखते हुए बाबा रामदेव समाधि समिति ने सभी भक्तों से विशेष आह्वान किया.

बाबा रामदेव समाधि समिति का भक्तों से आह्वान

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बाबा रामदेव समाधि समिति ने सभी भक्तों से आह्वान किया कि वे दर्शन करने के दौरान अपने साथ छोटी ध्वजा चादर व अगरबत्ती का पैकेट लेकर समाधि स्थल में प्रवेश नहीं करें. ये सभी चीज अव्यवस्था का कारण बन रही हैं.

दुकानदारों को छोटी चादर व ध्वजा का विक्रय करने पर रोक

मेला परिषर क्षेत्र में भक्तों के द्वारा लाई गई छोटी ध्वजा लोगों के पांव में आती है. इससे आस्था व श्रद्धा को ठेस पहुंचती है. इस संबंध में प्रशासन की तरफ से भी आदेश पारित किए गए हैं कि कोई भी दुकानदार छोटी चादर व ध्वजा का विक्रय नहीं करेगा, ताकि साफ सफाई व्यवस्था सहित अन्य प्रकार की व्यवस्था बनाने में सहयोग बना रहे.

समाधि समिति की तरफ से मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड लगाकर सभी भक्तों से आवाहन भी किया जा रहा है कि वह नियमों की पालना करें, जो भक्त भूल वस भी अपने साथ छोटी चादर ध्वजा अगरबत्ती लेकर आ रहे हैं, उन्हें मुख्य प्रवेश द्वार पर ही कलेक्ट करके रखवाया जा रहा है. समाधि स्थल सहित रामसरोवर तालाब मेला परिसर पूर्ण रूप से साफ सुथरा रहे इसके लिए सभी भक्तों से इसमें सहयोग करने का आह्वान किया गया है.

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यह भी पढ़ें:रामदेवरा मेले के लिए श्रद्धालुओं की राह आसान, रेलवे ने शुरू की 5 स्पेशल ट्रेनें, जानें रूट और टाइमिंग

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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