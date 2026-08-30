/रामदेवरा मेले में छोटी ध्वजा-चादर और अगरबत्ती पर रोक, दर्शन से पहले जान लें नए नियम

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Ramdevra Bhadva Mela 2026: राजस्थान के जैसलमेर जिले में बाबा रामदेव का भादवा मेला प्रशासनिक रूप से शुरू हो चुका है. ऐसे में देश भर से लाखों भक्त दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचना भी शुरू हो गए. पहले दिन करीब एक से डेढ़ किलोमीटर लंबी कतार भी लग गई भीड़ को देखते हुए बाबा रामदेव समाधि समिति ने सभी भक्तों से विशेष आह्वान किया.
बाबा रामदेव समाधि समिति का भक्तों से आह्वान
बाबा रामदेव समाधि समिति ने सभी भक्तों से आह्वान किया कि वे दर्शन करने के दौरान अपने साथ छोटी ध्वजा चादर व अगरबत्ती का पैकेट लेकर समाधि स्थल में प्रवेश नहीं करें. ये सभी चीज अव्यवस्था का कारण बन रही हैं.
दुकानदारों को छोटी चादर व ध्वजा का विक्रय करने पर रोक
मेला परिषर क्षेत्र में भक्तों के द्वारा लाई गई छोटी ध्वजा लोगों के पांव में आती है. इससे आस्था व श्रद्धा को ठेस पहुंचती है. इस संबंध में प्रशासन की तरफ से भी आदेश पारित किए गए हैं कि कोई भी दुकानदार छोटी चादर व ध्वजा का विक्रय नहीं करेगा, ताकि साफ सफाई व्यवस्था सहित अन्य प्रकार की व्यवस्था बनाने में सहयोग बना रहे.
समाधि समिति की तरफ से मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड लगाकर सभी भक्तों से आवाहन भी किया जा रहा है कि वह नियमों की पालना करें, जो भक्त भूल वस भी अपने साथ छोटी चादर ध्वजा अगरबत्ती लेकर आ रहे हैं, उन्हें मुख्य प्रवेश द्वार पर ही कलेक्ट करके रखवाया जा रहा है. समाधि स्थल सहित रामसरोवर तालाब मेला परिसर पूर्ण रूप से साफ सुथरा रहे इसके लिए सभी भक्तों से इसमें सहयोग करने का आह्वान किया गया है.
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