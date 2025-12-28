न्यू ईयर सेलिब्रेशन का हॉटस्पॉट बना जैसलमेर, 5 लाख सैलानियों के पहुंचने का अनुमान

Jaisalmer News: स्वर्णनगरी जैसलमेर इन दिनों देशी-विदेशी सैलानियों से गुलजार है. हर साल की तरह इस साल भी दिसंबर में क्रिसमस व जनवरी से शुरू होने वाले नववर्ष की पूर्व संध्या पर जैसलमेर में पर्यटकों की भीड़ उमडऩे लगती है. इस साल भी आने वाले साल 2026 के वेलकम को सेलिब्रेट करने के लिए सैलानी जैसलमेर पहुंच रहे हैं. ऐसे में स्वर्णनगरी जैसलमेर में पर्यटकों की बूम नजर आ रही है.
Jaisalmer News: जैसलमेर के सोनार फोर्ट,पटवा हवेली, सालमसिंह हवेली, नथमल हवेली,गड़ीसर लेक पर सैलानियों की भीड़ से ही जाम लगने लगा है. जिसमे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में सैलानी जैसलमेर आ रहे हैं. भारी भीड़ के चलते कई रिसोर्ट और होटलों में नो-रूम की स्थिति हो गई है.
अब 31 दिसंबर 31st की नाइट को लेकर जैसलमेर में देशी विदेशी सैलानियों की पीक देखने को मिल रही है. हालात यह है कि यहां 31 दिसंबर तक चौगुनी कीमतों में होटल व रिजॉर्ट के रेट बढ़ चुके हैं. ऐसे में जैसलमेर शहर के जहां होटल्स के रेट चौगुने हो चुके हैं वहीं डेजर्ट के नाम से विश्व विख्यात सम क्षेत्र में भी करीब 200 रिसॉर्ट में 7000 से अधिक टेंट लगाए गए है.
1500 रूम रेट की होटल में भी 5000 से कम कमरा बुक नहीं किया जा रहा है. 1500 से 5000 तक की रेट के टेंट 15000 से ₹35000 में बुक हो रहे हैं. वहीं गेस्ट 31st की इस नाइट को यादगार बनाने के लिए कोई कंजूसी रखते नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 31 दिसंबर की शाम को करीब 5 लाख के करीब सैलानी जैसलमेर में नववर्ष का स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं.
इन जगहों पर बढ़ी भीड़
जैसलमेर में सोनार फोर्ट, पटवा हवेली,सालमसिंह की हवेली, नथमल हवेली,गड़ीसर लेक,बड़ाबाग की छतरियां, झरोखे, कुलधरा,सम-खुहडी के रेत के धोरे, सनराइज व सनसेट के मनोहारी नजारें, कैमल सफारी, कल्चरल नृत्य कार्यक्रम, एडवेंचर स्पोट्स, जीप राइड, पैरा मोटर, डेजर्ट स्कूटर व पैरा सीलिंग आदि सैलानियों को लुभाते हैं.
इसी के साथ रात्रि में होने वाली राजस्थानी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कालबेलिया डांस के साथ ही विभिन्न प्रकार के राजस्थानी व्यंजन जब सैलानियों की थाली में परोसे जाते हैं. तो उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहता है ऐसे व्यंजनों में दाल बाटी चूरमा के साथ ही राजस्थान की केर-सांगरी की सब्जी, बाजरे की रोटी पर्यटकों को काफी मनभांति है. पर्यटकों की आवक को देखकर के पर्यटन से जुड़े व्यवसाईयों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं.
