/ऑपरेशन सिंदूर के 11 महीने बाद जैसलमेर में फिर से होगा ब्लैक आउट, इतने टाइम के लिए अंधेरे में रहेगा पूरा शहर

Jaisalmer Blackout: ऑपरेशन सिंदूर के 11 महीने बाद जैसलमेर में एक बार फिर शुक्रवार को मॉक ड्रिल के साथ ही ब्लैक आउट होगा. इसको लेकर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग ली.
Jaisalmer Blackout: ऑपरेशन सिंदूर के 11 महीने बाद जैसलमेर में एक बार फिर आज शुक्रवार को मॉक ड्रिल के साथ ही ब्लैक आउट होगा. सरहदी जिले जैसलमेर में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए कल यानी 24 अप्रैल (शुक्रवार) को एक बड़ा मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट अभ्यास किया जाएगा.
इसको लेकर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग ली. जिसके बाद जिलेवासियों से इस एक्सरसाइज के दौरान पैनिक न करने और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह सहयोग करने की अपील की गई है.
यह भी पढ़ें- राजस्थान के किसानों के लिए फायदे का सौदा, इस गर्मी अपने खेतों में कर लें ये काम, अगली फसल में सोना उगलेगी मिट्टी!
ये अभ्यास केवल प्रशासन के लिए नहीं, बल्कि आम जनता को इमरजेंसी के लिए तैयार करने का एक मौका है. ड्रिल के दौरान जैसे ही 5 मिनट का सायरन बजेगा. इसे ''हवाई हमले'' का संकेत माना जाएगा. सायरन सुनते ही सभी को अपने घरों, दुकानों और शोरूम की बिजली, इनवर्टर, जनरेटर और मोबाइल टॉर्च सब बंद करनी होगी.
सड़कों पर चल रहे वाहनों की लाइट और हाईवे की हाईमास्ट लाइट्स को भी तुरंत बंद करना अनिवार्य होगा. जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने इस सम्बंध में बताया कि ब्लैकआउट की कुल ड्यूरेशन करीब 15 मिनट रहेगी. जब तक 2 मिनट का "ऑल क्लियर" सायरन नहीं बज जाता, तब तक किसी को भी लाइट चालू करने की अनुमति नहीं होगी.
इस दौरान प्रशासन हॉटलाइन, रेडियो कम्युनिकेशन और कंट्रोल रूम की वर्किंग को चेक करेगा. साथ ही पुलिस, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड की क्विक रिस्पांस टीम का भी टेस्ट होगा. जैसलमेर जैसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन वाले जिले के लिए ऐसी मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन परफेक्ट रहे.
स्टूडेंट्स बनेंगे सुरक्षा के वॉलिंटियर्स
जिला कलेक्टर ने विशेष रूप से NCC, NSS, स्काउट-गाइड और कॉलेज के स्टूडेंट्स को इस इवेंट में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है, ताकि वे भविष्य में किसी भी डिजास्टर के समय समाज की मदद कर सकें. कलेक्टर ने साफ किया कि यह एक रूटीन प्रैक्टिस है. इसलिए लोग इसे किसी वास्तविक खतरे से जोड़कर न देखें.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!