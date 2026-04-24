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ऑपरेशन सिंदूर के 11 महीने बाद जैसलमेर में फिर से होगा ब्लैक आउट, इतने टाइम के लिए अंधेरे में रहेगा पूरा शहर

Jaisalmer Blackout: ऑपरेशन सिंदूर के 11 महीने बाद जैसलमेर में एक बार फिर शुक्रवार को मॉक ड्रिल के साथ ही ब्लैक आउट होगा. इसको लेकर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग ली.

Edited byAman SinghReported byShankar dan
Published: Apr 24, 2026, 05:23 PM|Updated: Apr 24, 2026, 05:23 PM
ऑपरेशन सिंदूर के 11 महीने बाद जैसलमेर में फिर से होगा ब्लैक आउट, इतने टाइम के लिए अंधेरे में रहेगा पूरा शहर
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Jaisalmer Blackout: ऑपरेशन सिंदूर के 11 महीने बाद जैसलमेर में एक बार फिर आज शुक्रवार को मॉक ड्रिल के साथ ही ब्लैक आउट होगा. सरहदी जिले जैसलमेर में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए कल यानी 24 अप्रैल (शुक्रवार) को एक बड़ा मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट अभ्यास किया जाएगा.

इसको लेकर जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग ली. जिसके बाद जिलेवासियों से इस एक्सरसाइज के दौरान पैनिक न करने और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह सहयोग करने की अपील की गई है.

ये अभ्यास केवल प्रशासन के लिए नहीं, बल्कि आम जनता को इमरजेंसी के लिए तैयार करने का एक मौका है. ड्रिल के दौरान जैसे ही 5 मिनट का सायरन बजेगा. इसे ''हवाई हमले'' का संकेत माना जाएगा. सायरन सुनते ही सभी को अपने घरों, दुकानों और शोरूम की बिजली, इनवर्टर, जनरेटर और मोबाइल टॉर्च सब बंद करनी होगी.

सड़कों पर चल रहे वाहनों की लाइट और हाईवे की हाईमास्ट लाइट्स को भी तुरंत बंद करना अनिवार्य होगा. जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने इस सम्बंध में बताया कि ब्लैकआउट की कुल ड्यूरेशन करीब 15 मिनट रहेगी. जब तक 2 मिनट का "ऑल क्लियर" सायरन नहीं बज जाता, तब तक किसी को भी लाइट चालू करने की अनुमति नहीं होगी.

इस दौरान प्रशासन हॉटलाइन, रेडियो कम्युनिकेशन और कंट्रोल रूम की वर्किंग को चेक करेगा. साथ ही पुलिस, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड की क्विक रिस्पांस टीम का भी टेस्ट होगा. जैसलमेर जैसे स्ट्रैटेजिक लोकेशन वाले जिले के लिए ऐसी मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन परफेक्ट रहे.

स्टूडेंट्स बनेंगे सुरक्षा के वॉलिंटियर्स

जिला कलेक्टर ने विशेष रूप से NCC, NSS, स्काउट-गाइड और कॉलेज के स्टूडेंट्स को इस इवेंट में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है, ताकि वे भविष्य में किसी भी डिजास्टर के समय समाज की मदद कर सकें. कलेक्टर ने साफ किया कि यह एक रूटीन प्रैक्टिस है. इसलिए लोग इसे किसी वास्तविक खतरे से जोड़कर न देखें.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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