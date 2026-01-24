जब ‘मेजर कुलदीप’ की वर्दी में सनी देओल ने जीत लिया दिल, BSF जवान भी हुए थे भावुक!

Jaisalmer News: फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर दर्शकों में उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. फिल्म की रिलीज से पहले ही सनी देओल समेत पूरी स्टार कास्ट से जुड़ी कई पुरानी और नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. ये तस्वीरें उस वक्त की हैं, जब फिल्म की टीम राजस्थान के जैसलमेर में गाने ‘घर कब आओगे’ के रीमेक की रिलीज के सिलसिले में पहुंची थी.
Jaisalmer News: हाल ही में जब बॉर्डर 2 की शूटिंग के लिए सनी देओल एक बार फिर राजस्थान पहुंचे, तो उन्हें देखने के लिए स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. शूटिंग के दौरान एक खास वाकया सामने आया, जिसने सभी को भावुक कर दिया. एक सीन में सनी देओल जब ‘मेजर कुलदीप सिंह’ की वर्दी में नजर आए, तो वहां मौजूद असली बीएसएफ (BSF) के जवान भी भावनाओं में बह गए. जवानों ने सनी देओल से कहा कि उन्हें इस वर्दी में देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि वह एक अभिनेता हैं, बल्कि एक सच्चे फौजी दिखाई देते हैं. यह पल सेट पर मौजूद हर शख्स के लिए बेहद खास बन गया.
रेतीले तूफान में भी नहीं रुकी शूटिंग
फिल्म की शूटिंग के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान के मौसम ने फिल्म यूनिट की मुश्किलें बढ़ा दीं. अचानक आए रेतीले तूफान (आंधी) ने सेट को अपनी चपेट में ले लिया. इसी दौरान अभिनेता वरुण धवन एक इंटेंस एक्शन सीन की शूटिंग कर रहे थे. धूल और रेत का गुबार चारों तरफ फैल गया, लेकिन वरुण ने शूटिंग रोकने से इनकार कर दिया. उन्होंने उसी धूल-मिट्टी के बीच सीन पूरा किया, ताकि दृश्य पूरी तरह वास्तविक लगे. अभिनेता की इस मेहनत और समर्पण को देखकर निर्देशक अनुराग सिंह भी हैरान रह गए और उन्होंने वरुण की जमकर सराहना की.
दिलजीत दोसांझ का ‘फौजी’ अंदाज
फिल्म में अभिनेता दिलजीत दोसांझ भी एक अहम किरदार निभा रहे हैं. सेट से जुड़ी जानकारियों के मुताबिक, दिलजीत ने अपने रोल को और प्रभावशाली बनाने के लिए खास तैयारी की है. उन्होंने फिल्म के लिए राजस्थान की स्थानीय बोली सीखी है. इतना ही नहीं, वह अक्सर सेट पर मौजूद असली जवानों के साथ वक्त बिताते हैं और उनके अनुभव व किस्से सुनते हैं, ताकि अपने किरदार में पूरी सच्चाई और गहराई ला सकें.
क्यों खास है ‘बॉर्डर 2’?
बॉर्डर 2 को 1971 के भारत-पाक युद्ध से जुड़ी एक और अनकही वीरता की कहानी बताया जा रहा है. माना जा रहा है कि फिल्म में लोंगेवाला की लड़ाई से जुड़े किसी नए पहलू या किसी अन्य मोर्चे की कहानी दिखाई जाएगी. फिल्म का बजट बड़ा है और इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद निर्माता जेपी दत्ता का साफ निर्देश है कि फिल्म की आत्मा वही रहे, जो पहली बॉर्डर में थी. उनका कहना है कि फिल्म में आज भी वही ‘मिट्टी की खुशबू’ महसूस होनी चाहिए, जिसने पहली फिल्म को कालजयी बना दिया था.
बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि देशभक्ति, बलिदान और वीरता की भावना को एक बार फिर बड़े पर्दे पर जीवंत करने की कोशिश मानी जा रही है.
