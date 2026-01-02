Border-2 Movie Song Launch: जैसलमेर जिले में भारत-पाक सीमा पर स्थित ऐतिहासिक तनोट माता मंदिर में आज फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के बहुप्रतीक्षित गीत ‘घर कब आओगे’ की भव्य लॉन्चिंग हुई.
Border-2 Movie Song Launch: राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत-पाक सीमा पर स्थित ऐतिहासिक तनोट माता मंदिर में आज फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के बहुप्रतीक्षित गीत ‘घर कब आओगे’ की भव्य लॉन्चिंग हुई. यह कार्यक्रम देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जांबाज जवानों के बीच आयोजित किया जाएगा, जिससे कार्यक्रम का भावनात्मक और देशभक्ति से भरा स्वरूप देखने को मिलेगा.
इंडिगो की मुंबई-जैसलमेर फ्लाइट से फिल्म की कास्ट टीम जैसलमेर पहुंच चुकी है. जैसलमेर पहुंचे कलाकारों में अभिनेता भूषण कुमार, वरुण धवन, अहान शेट्टी, अभिनेत्री निधि दत्ता और प्रसिद्ध गायक सोनू निगम शामिल हैं. वहीं अभिनेता सनी देओल चार्टर विमान से दोपहर करीब 1 बजे जैसलमेर पहुंचें.
जैसलमेर से सभी कलाकार सड़क मार्ग से तनोट माता मंदिर जाएंगे. कार्यक्रम के दौरान सभी सेलिब्रिटी तनोट माताजी के दर्शन भी करेंगे. गीत की लॉन्चिंग सीमा पर तैनात जवानों के साथ की जाएगी, जो इस आयोजन को और भी विशेष बनाएगा. इस मौके पर गायक सोनू निगम ने कहा कि उन्होंने यह गीत कई साल पहले गाया था और आज एक बार फिर इसे उसी भाव के साथ प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है.
उन्होंने कहा कि वे तनोट माता से प्रार्थना करेंगे और यह पल उनके लिए बेहद भावुक होगा. देशभक्ति, श्रद्धा और संगीत का यह संगम आज तनोट माता मंदिर में देखने को मिलेगा, जहां ‘बॉर्डर 2’ का गीत ‘घर कब आओगे’ देश के वीर जवानों को समर्पित किया जाएगा.
