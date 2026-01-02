Border-2 Movie Song Launch: राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत-पाक सीमा पर स्थित ऐतिहासिक तनोट माता मंदिर में आज फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के बहुप्रतीक्षित गीत ‘घर कब आओगे’ की भव्य लॉन्चिंग हुई. यह कार्यक्रम देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जांबाज जवानों के बीच आयोजित किया जाएगा, जिससे कार्यक्रम का भावनात्मक और देशभक्ति से भरा स्वरूप देखने को मिलेगा.

इंडिगो की मुंबई-जैसलमेर फ्लाइट से फिल्म की कास्ट टीम जैसलमेर पहुंच चुकी है. जैसलमेर पहुंचे कलाकारों में अभिनेता भूषण कुमार, वरुण धवन, अहान शेट्टी, अभिनेत्री निधि दत्ता और प्रसिद्ध गायक सोनू निगम शामिल हैं. वहीं अभिनेता सनी देओल चार्टर विमान से दोपहर करीब 1 बजे जैसलमेर पहुंचें.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जैसलमेर से सभी कलाकार सड़क मार्ग से तनोट माता मंदिर जाएंगे. कार्यक्रम के दौरान सभी सेलिब्रिटी तनोट माताजी के दर्शन भी करेंगे. गीत की लॉन्चिंग सीमा पर तैनात जवानों के साथ की जाएगी, जो इस आयोजन को और भी विशेष बनाएगा. इस मौके पर गायक सोनू निगम ने कहा कि उन्होंने यह गीत कई साल पहले गाया था और आज एक बार फिर इसे उसी भाव के साथ प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है.

उन्होंने कहा कि वे तनोट माता से प्रार्थना करेंगे और यह पल उनके लिए बेहद भावुक होगा. देशभक्ति, श्रद्धा और संगीत का यह संगम आज तनोट माता मंदिर में देखने को मिलेगा, जहां ‘बॉर्डर 2’ का गीत ‘घर कब आओगे’ देश के वीर जवानों को समर्पित किया जाएगा.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

सूरतगढ़ में आज एसपी अमृता दुहान ने छात्र छात्रओं से अग्रसेन भवन में संवाद किया. साथ ही छात्र-छात्राओं को कानून के बारे में जानकारी दी. छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रहने के लिए कहा. SP ने छात्र-छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि सफलता और विफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं.

असफल होने पर घबराना नहीं चाहिए दुगनी क्षमता से अपने लक्ष्य को हासिल करने में लग जाना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी. SP ने सभी छात्र-छात्राओं को अपने नंबर साझा किए और कहा कि कहीं भी अपराध व नशा बिकता दिखे तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें.

तुरंत कार्रवाई की जाएगी. वहीं छात्राओं से कहा कि आप दूर-दूर से आए हैं मन लगाकर पढ़ें और अपने माता-पिता का कहना मानें. गलत रास्ते पर नहीं चलें. संवाद कार्यक्रम के दौरान की दिनेश सारण, डीवाईएसपी प्रतीक मील साथ में मौजूद रहे.