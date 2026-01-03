जैसलमेर में बॉर्डर-2 का गाना 'घर कब आओगे' लॉन्च, सनी देओल बोले-आवाज लाहौर तक जानी चाहिए

Jaisalmer News: बॉर्डर पर स्थित तनोट में बॉलीबुड स्टार सनी देओल ने 'बॉर्डर 2' का गाना 'घर कब आओगे' लॉन्च किया. BSF जवानों के बीच तनोट माता मंदिर के सामने स्थित ऑडिटोरियम में आतिशबाजी के साथ 'घर कब आओगे' गाने की लॉन्चिंग की गई.
Trending Photos
Jaisalmer News: कार्यक्रम में पहले कलाकारों ने मशहूर राजस्थानी लोक गीत 'केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश' की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा. इसके बाद फिल्म का गीत 'घर कब आओगे' दिखाया गया, जिसने माहौल को भावनात्मक बना दिया. और 30 साल पुराना गाना लोगों के कानों में एक बार फिर से गुजरने लगा.
गाने की लांचिंग के दौरान सनी देओल ने मंच से अपने पिता धर्मेंद्र देओल को याद किया. उन्होंने कहा- जब मैं एक्टर बना, तब मैंने तय किया था कि मैं भी पापा की तरह ही फिल्में करूंगा. सनी देओल ने कहा- मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी फिल्मों से युवाओं को इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो सेना में भर्ती होने का फैसला कर लेंगे.
आवाज कहां तक पहुंचनी चाहिए
उन्होंने भावुक अंदाज में कहा- मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि इस वक्त मेरा दिमाग थोड़ा हिला हुआ है. इसके बाद सनी देओल पूरे जोश में तेज आवाज में बोले-आवाज कहां तक पहुंचनी चाहिए... लाहौर तक. उनके इस डायलॉग पर कार्यक्रम स्थल तालियों से गूंज उठा.
सीमान्त जिले जैसलमेर में भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित विश्व विख्यात शक्तिपीठ तनोट माता मंदिर के परिसर में आज शुक्रवार कों बॉर्डर 2 फिल्म के 'घर कब आओगे' गाने की लॉन्चिंग का भव्य आयोजन किया गया.
तमाम अधिकारी रहे मौजूद
तनोट माता मंदिर के सामने बने एम्फीथिएटर में आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के आईजी एम.एल. गर्ग की अध्यक्षता में किया गया. इस अवसर पर जैसलमेर बीएसएफ साउथ और नार्थ डीआईजी के सहित तमाम अधिकारी एवं जवानों और उनके परिजन भारी संख्या में उपस्थित रहे.
स्टार कास्ट ने की धमाकेदार एंट्री
कार्यक्रम की शुरुआत में टी-सीरीज के भूषण कुमार, निधि दत्ता, अभिनेता सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, सिंगर सोनू निगम सहित अन्य स्टार कास्ट ने धमाकेदार एंट्री कर कार्यक्रम शिरकत की. इस दौरान बॉर्डर 2 की स्टार कास्ट टीम के समक्ष सीमा सुरक्षा बल सुर फनकारों ने 'संदेशे आते है' एवं स्थानीय लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति देकर उपस्थित सभी सेलिब्रिटिस के साथ साथ वहाँ उपस्थित जवानों और उनके परिजनों कों भावविभोर कर दिया.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!