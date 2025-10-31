जैसलमेर बॉर्डर से बड़ी खबर, सीमा के पास पकड़ा गया संदिग्ध युवक, जांच में जुटीं एजेंसियां

Jaisalmer News: जिले से बड़ी खबर सामने आई है. भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया है. जानकारी के अनुसार, बीएसएफ (BSF) की मुरार पोस्ट के पास गश्त के दौरान जवानों ने सीमा क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है.

बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार, संदिग्ध युवक की पहचान मोहम्मद इक़बाल उम्र लगभग 40 वर्ष के रूप में हुई है, जो जिला अररिया, बिहार का रहने वाला है. युवक के पास से कोई वैध दस्तावेज़ नहीं मिले हैं, जिससे वह इस संवेदनशील सीमा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को साबित कर सके.

मामले की गहराई से जांच हो रही

बीएसएफ जवानों ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद युवक को जैसलमेर जिले के शाहगढ़ थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है. बताया जा रहा है कि अब पुलिस के साथ-साथ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि युवक सीमा क्षेत्र तक कैसे पहुंचा और उसका यहां आने का उद्देश्य क्या था.

युवक से लगातार पूछताछ की जा रही

बीएसएफ और पुलिस सूत्रों के मुताबिक, युवक का मोबाइल फोन और अन्य सामान जब्त कर लिया गया है. जांच एजेंसियां उसकी कॉल डिटेल्स और संपर्कों की पड़ताल कर रही हैं. फिलहाल युवक से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह गलती से बॉर्डर क्षेत्र में भटका है या किसी संदिग्ध गतिविधि के इरादे से यहां पहुंचा.

सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

इस घटना के बाद से मुरार बॉर्डर पोस्ट और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बीएसएफ की टीमों ने सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त और निगरानी को और मजबूत कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और किसी भी संदिग्ध लिंक या नेटवर्क की संभावना को खारिज नहीं किया गया है. पुलिस ने युवक से मिली जानकारी को रिकॉर्ड में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.

जैसलमेर बॉर्डर पर यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि बीएसएफ की मुस्तैदी से देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं. वहीं सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके.

