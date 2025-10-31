Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जैसलमेर बॉर्डर से बड़ी खबर, सीमा के पास पकड़ा गया संदिग्ध युवक, जांच में जुटीं एजेंसियां

Jaisalmer News: राजस्थान में जैसलमेर जिले से बड़ी खबर सामने आई है. भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया है. जानकारी के अनुसार, बीएसएफ की मुरार पोस्ट के पास गश्त के दौरान जवानों ने सीमा क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Shankar dan
Published: Oct 31, 2025, 12:16 PM IST | Updated: Oct 31, 2025, 12:16 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के 21 जिलों में अगले 5 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट, 3000 से अधिक शादियों पर पड़ेगा असर! पढ़ें वेदर रिपोर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 21 जिलों में अगले 5 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट, 3000 से अधिक शादियों पर पड़ेगा असर! पढ़ें वेदर रिपोर्ट

राजस्थान की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, ‘रन फॉर यूनिटी’ में शामिल हुए दिग्गज और युवा, देखें फोटोज
9 Photos
jaipur news

राजस्थान की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, ‘रन फॉर यूनिटी’ में शामिल हुए दिग्गज और युवा, देखें फोटोज

Kota Weather Update: आज 31 अक्टूबर को कोटा में काले बादलों ने डाला डेरा, बिजली-गरज का अलर्ट जारी
6 Photos
kota weather update

Kota Weather Update: आज 31 अक्टूबर को कोटा में काले बादलों ने डाला डेरा, बिजली-गरज का अलर्ट जारी

देवउठनी पर राजस्थान का वो मंदिर, जहां लक्ष्मी-नारायण के दर्शन मात्र से खुल जाते हैं किस्मत के द्वार!
7 Photos
rajasthan temple

देवउठनी पर राजस्थान का वो मंदिर, जहां लक्ष्मी-नारायण के दर्शन मात्र से खुल जाते हैं किस्मत के द्वार!

जैसलमेर बॉर्डर से बड़ी खबर, सीमा के पास पकड़ा गया संदिग्ध युवक, जांच में जुटीं एजेंसियां

Jaisalmer News: जिले से बड़ी खबर सामने आई है. भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया है. जानकारी के अनुसार, बीएसएफ (BSF) की मुरार पोस्ट के पास गश्त के दौरान जवानों ने सीमा क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है.

बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार, संदिग्ध युवक की पहचान मोहम्मद इक़बाल उम्र लगभग 40 वर्ष के रूप में हुई है, जो जिला अररिया, बिहार का रहने वाला है. युवक के पास से कोई वैध दस्तावेज़ नहीं मिले हैं, जिससे वह इस संवेदनशील सीमा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को साबित कर सके.

मामले की गहराई से जांच हो रही
बीएसएफ जवानों ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद युवक को जैसलमेर जिले के शाहगढ़ थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया है. बताया जा रहा है कि अब पुलिस के साथ-साथ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि युवक सीमा क्षेत्र तक कैसे पहुंचा और उसका यहां आने का उद्देश्य क्या था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

युवक से लगातार पूछताछ की जा रही
बीएसएफ और पुलिस सूत्रों के मुताबिक, युवक का मोबाइल फोन और अन्य सामान जब्त कर लिया गया है. जांच एजेंसियां उसकी कॉल डिटेल्स और संपर्कों की पड़ताल कर रही हैं. फिलहाल युवक से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह गलती से बॉर्डर क्षेत्र में भटका है या किसी संदिग्ध गतिविधि के इरादे से यहां पहुंचा.

सुरक्षा एजेंसियां सतर्क
इस घटना के बाद से मुरार बॉर्डर पोस्ट और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बीएसएफ की टीमों ने सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त और निगरानी को और मजबूत कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और किसी भी संदिग्ध लिंक या नेटवर्क की संभावना को खारिज नहीं किया गया है. पुलिस ने युवक से मिली जानकारी को रिकॉर्ड में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.

जैसलमेर बॉर्डर पर यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि बीएसएफ की मुस्तैदी से देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं. वहीं सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news