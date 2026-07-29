Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /जैसलमेर में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण ढहाए, अतिक्रमणकारियों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

जैसलमेर में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण ढहाए, अतिक्रमणकारियों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

Jaisalmer UIT: जैसलमेर में शहरी सुधार न्यास (UIT) ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत रामगढ़ रोड स्थित बड़ाबाग क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की. सरकारी भूमि पर बने अवैध कच्चे-पक्के मकान, दुकानें और अन्य निर्माण बुलडोजर से हटाए गए. कार्रवाई के बाद भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर UIT ने अपने कब्जे में लेकर मौके पर बोर्ड भी लगा दिया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Shankar dan
Published:Jul 29, 2026, 11:54 AM IST | Updated:Jul 29, 2026, 11:54 AM IST
जैसलमेर में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण ढहाए, अतिक्रमणकारियों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
Image Credit: Jaisalmer UIT

Jaisalmer Encroachment Drive: जैसलमेर शहर में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत शहरी सुधार न्यास (UIT) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रामगढ़ रोड स्थित बड़ाबाग क्षेत्र में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया. इस दौरान सरकारी बेशकीमती जमीन पर बने कई कच्चे-पक्के मकान, दुकानें और अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया. प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.


भारी पुलिस जाब्ते के बीच हुई कार्रवाई

Add Zee News as a Preferred Source

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई UIT सचिव सुखाराम पिण्डेल की मौजूदगी में की गई. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. इस दौरान संबंधित क्षेत्र की राजस्व और तकनीकी टीम भी मौके पर मौजूद रही, जिससे कार्रवाई को नियमानुसार पूरा किया जा सके.


सरकारी भूमि से हटाए गए अवैध निर्माण

अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई खसरा नंबर 02/457 और 446 की सरकारी भूमि पर की गई. यहां लंबे समय से अवैध कब्जे कर कच्चे और पक्के मकान, दुकानें तथा अन्य निर्माण किए गए थे. जेसीबी मशीनों की सहायता से इन सभी अवैध निर्माणों को हटाकर पूरी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. कार्रवाई पूरी होने के बाद UIT ने जमीन का विधिवत कब्जा अपने हाथ में ले लिया.


सीमा निर्धारण कर लगाया गया UIT का बोर्ड

अतिक्रमण हटाने के बाद अधिकारियों ने मौके पर भूमि का सीमांकन कराया और सरकारी भूमि की पहचान सुनिश्चित करने के लिए UIT का बोर्ड भी स्थापित किया. प्रशासन का कहना है कि इससे भविष्य में दोबारा अतिक्रमण की संभावनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. अधिकारियों ने संबंधित विभागों को भूमि की नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं.


अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी

कार्रवाई के बाद UIT अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या बिना अनुमति निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही लोगों से अपील की गई कि किसी भी निर्माण कार्य से पहले संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें.


अतिक्रमण मुक्त अभियान रहेगा जारी

प्रशासन का कहना है कि जैसलमेर शहर में सरकारी भूमि की सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा. राजस्व विभाग, UIT और पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयास से चिन्हित सरकारी जमीनों पर समय-समय पर कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से न केवल सरकारी भूमि सुरक्षित रहेगी, बल्कि शहर में सुनियोजित विकास और अवैध निर्माण पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

अलवर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नयाबास से ज्योतिबा फुले सर्किल तक कार्रवाई

रानीवाडा के बड़गांव में प्रशासन का सख्त एक्शन: बरसाती नाले पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटते ही खुला रास्ता

सांगानेर में आवासन मंडल की जमीन पर बसी 87 अवैध कॉलोनियों का मामला हाईकोर्ट में

ट्रेंडिंग न्यूज़

झुंझुनूं में निजी स्कूल संचालकों का बड़ा प्रदर्शन, करीब 1000 स्कूल बंद रहे

'BJP का युवा राष्ट्रभक्त, कांग्रेस का युवा...' मदन राठौड़ के बयान से मचा सियासी बवाल

अश्लील फोटो, रेप केस की धमकी और 2 करोड़ की उगाही! बाड़मेर में डॉक्टर की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

राजस्थान के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

घर से बाहर सो रही महिला का चाकू से काट डाला गला, मासूम बच्ची पर भी जानलेवा हमला

कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026: 15 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, 5 साल की संविदा सेवा के बाद कर्मचारी होंगे पक्के

भीलवाड़ा में शादी के 4 महीने बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का मामला दर्ज

सावन में गलताजी से शिवालयों तक खास सुरक्षा-कांवड़ियों के लिए जयपुर प्रशासन का बड़ा प्लान, मंदिरों के फूल-बेलपत्र से बनेंगी धूपबत्तियां

सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी बड़ी गिरावट, एक झटके में टूटे भाव! जानें ताजा रेट

फर्जी IAS बनकर नाबालिग छात्राओं को फंसाता था आरोपी! नौकरी और नंबर बढ़ाने का लालच देकर करता था गंदा खेल

दो हत्याएं, तीन आरोपी और चौंकाने वाला राज! मर्डर के बाद YouTube पर सीख रहे थे बचने के तरीके

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सवाई माधोपुर में दर्दनाक हादसा! 11 केवी करंट की चपेट में आया परिवार, एक की मौत, महिला गंभीर

कोटा में 15 सेकेंड का खूनी खेल! स्कूटी सवार युवक पर चाकू से हमला, ट्रैफिक पुलिस ने बचाई जान

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

सीकर में गर्भवती महिला पर चाकू से जानलेवा हमला! घर में घुसकर गला रेत आरोपी फरार

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! 19 जिलों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट

आदिवासी इलाके में बिना बच्चों वाला सरकारी स्कूल, फ्री की सैलरी ले रहे टीचर्स

भारतीय सिम के पाकिस्तान में इस्तेमाल की जांच तेज, शहजाद भट्टी नेटवर्क से कनेक्शन की जांच

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी में 10वीं डिलीवरी पर अड़ी 9 बच्चों की मां, सिजेरियन से इनकार

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान, बोले- 15 अगस्त से पहले होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले

सावन में राजस्थान के रेल यात्रियों की बल्ले-बल्ले, हरिद्वार-ऋषिकेश रूट पर बढ़ेंगी ट्रेन सुविधाएं

बीजेपी का समरसता संकल्प अभियान, वाराणसी से आज रवाना होगा मंगल कलश रथ, राजस्थान में होगा ऐतिहासिक स्वागत

राजस्थान के 17 जिलों को भिगोने आ रहे हैं काले बादल, भयंकर आधी-तूफान के साथ बरसेंगे बदरा, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan News: भरतपुर में बदलेगा ट्रैफिक पुलिस का चेहरा! 1 दिसम्बर से नई टीम संभालेगी जिम्मा

जयपुर के मानसरोवर में 'स्मार्ट सिटी' की स्मार्ट सड़क, देखी क्या आपने ?

सफेद ऊंट की आखिरी उम्मीद! 12 ऊंटों के खास समूह से वैज्ञानिक करेंगे नस्ल को बचाने की कोशिश

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

80 हजार करोड़ का मेगा प्लान! राजस्थान के हर गांव तक पहुंचेगा साफ पानी

TAGS:
Jaisalmer news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जैसलमेर में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण ढहाए, अतिक्रमणकारियों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
Jaisalmer news
2
Banswara news
3
Rajasthan news
4
Rajasthan Politics
5
Rajasthan Politics