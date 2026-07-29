/जैसलमेर में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण ढहाए, अतिक्रमणकारियों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

Jaisalmer Encroachment Drive: जैसलमेर शहर में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत शहरी सुधार न्यास (UIT) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रामगढ़ रोड स्थित बड़ाबाग क्षेत्र में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया. इस दौरान सरकारी बेशकीमती जमीन पर बने कई कच्चे-पक्के मकान, दुकानें और अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया. प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.



भारी पुलिस जाब्ते के बीच हुई कार्रवाई

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अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई UIT सचिव सुखाराम पिण्डेल की मौजूदगी में की गई. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. इस दौरान संबंधित क्षेत्र की राजस्व और तकनीकी टीम भी मौके पर मौजूद रही, जिससे कार्रवाई को नियमानुसार पूरा किया जा सके.



सरकारी भूमि से हटाए गए अवैध निर्माण

अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई खसरा नंबर 02/457 और 446 की सरकारी भूमि पर की गई. यहां लंबे समय से अवैध कब्जे कर कच्चे और पक्के मकान, दुकानें तथा अन्य निर्माण किए गए थे. जेसीबी मशीनों की सहायता से इन सभी अवैध निर्माणों को हटाकर पूरी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. कार्रवाई पूरी होने के बाद UIT ने जमीन का विधिवत कब्जा अपने हाथ में ले लिया.



सीमा निर्धारण कर लगाया गया UIT का बोर्ड

अतिक्रमण हटाने के बाद अधिकारियों ने मौके पर भूमि का सीमांकन कराया और सरकारी भूमि की पहचान सुनिश्चित करने के लिए UIT का बोर्ड भी स्थापित किया. प्रशासन का कहना है कि इससे भविष्य में दोबारा अतिक्रमण की संभावनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. अधिकारियों ने संबंधित विभागों को भूमि की नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं.



अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी

कार्रवाई के बाद UIT अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या बिना अनुमति निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही लोगों से अपील की गई कि किसी भी निर्माण कार्य से पहले संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें.



अतिक्रमण मुक्त अभियान रहेगा जारी

प्रशासन का कहना है कि जैसलमेर शहर में सरकारी भूमि की सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा. राजस्व विभाग, UIT और पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयास से चिन्हित सरकारी जमीनों पर समय-समय पर कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से न केवल सरकारी भूमि सुरक्षित रहेगी, बल्कि शहर में सुनियोजित विकास और अवैध निर्माण पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा.



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