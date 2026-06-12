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तनोट बॉर्डर पर सरकारी स्कूल पर चला बुलडोजर, सरहद के बच्चों की पढ़ाई पर संकट

Jaisalmer News: जैसलमेर के भारत-पाकिस्तान बॉर्डर स्थित तनोट क्षेत्र में एक सरकारी विद्यालय को ध्वस्त किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. आरोप है कि कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए विद्यालय भवन को तोड़ दिया गया, जिससे सरहदी क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा पर संकट खड़ा हो गया है.

Edited byAnsh RajReported byShankar dan
Published: Jun 12, 2026, 12:51 PM|Updated: Jun 12, 2026, 12:51 PM
तनोट बॉर्डर पर सरकारी स्कूल पर चला बुलडोजर, सरहद के बच्चों की पढ़ाई पर संकट
Image Credit: Jaisalmer News:

Tanot School Demolition: भारत-पाक सरहद पर बसा तनोट,जहां मौजूद तनोट माता के मंदिर के चमत्कारों से हर कोई वाकिफ है... 1965-1971 के भारत-पाक युद्ध के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के मंसूबो को नाकाम करने वाली इस तनोट माता को नेता अभिनेता के साथ ही जहां हर कोई जानता है वही तनोट में तनोट माता के मंदिर के सामने ही मौजूद विधा की देवी सरस्वती के मंदिर को जिला प्रशासन द्वारा धराशायी कर दिया गया है.


सरहद पर मौजूद देश के इस सबसे पहले विद्यालय को धराशायी करने से लोगो मे काफी आक्रोश है और तनोट के ग्रामीण जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे है. तनोट में 1990 से संचालित 5 वी कक्षा तक के इस विद्यालय को 2 साल पहले ही 8 वी तक क्रमोन्नत किया गया था. वही रविवार को इस विद्यालय की बिल्डिंग पर प्रशासन का पीला पंजा चल चुका है. अब यहां पर्यटकों के लिए कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा.

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ग्रामीणों का आरोप है सरकार जहाँ सरहद को मजबूत करने के बड़े बड़े दावे करती है वही सरहद के शिक्षा के स्तर के सुधार को लेकर कोई काम नही कर रही है विकास के नाम पर विनाश को न्योता दिया जा रहा है. वही आपको बता दे कि तनोट क्षेत्र के आस-पास में कोई निजी विद्यालय नही है. करीब 20 किलोमीटर के इस रेतीले इलाके में 1 मात्र ये सरकारी विद्यालय संचालित था. राज्य भर में 1 जुलाई से विद्यालय खुलेगे. ऐसे में तनोट में कोई दूसरा विद्यालय न होने और धराशायी विद्यालय की जगह कोई वैकल्पिक विद्यालय न होने से आखिर तनोट के नोनिहालो का क्या होगा?


उनकी शिक्षा को लेकर आखिर प्रशासन कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगा या नही? इन सवालों को लेकर जब हमने शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों से बात करने को कोशिश की तो वे पल्ला झाड़ते हुए जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CO) के आदेशों का हवाला देते दिखे वही कैमरे के सामने बयान देने से बचते दिखे. ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन बच्चो का क्या होगा जो सरहद पर शिक्षा से वंचित रहेंगे??

1 जुलाई से वे बच्चे किस विद्यालय जाएगे??

तनोट का संघर्ष: शिक्षा के मंदिर बनाम प्रशासन का बुलडोजर

​क्या जिला प्रशासन जैसलमेर द्वारा एक विकसित और क्रियाशील विद्यालय को गिराना न्यायोचित है?


तनोट का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जो 1990 से शिक्षा का अलख जगा रहा है, आज स्वयं अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है. अनुसूचित जाति के बच्चों का भविष्य संवारने वाले इस विद्यालय के पास न केवल अपनी आवंटित और पट्टाशुदा भूमि का पुख्ता रिकॉर्ड है,


​जब कानूनन जमीन विद्यालय के नाम दर्ज है और ग्रामीणों की आस्था का केंद्र व जल संरक्षण हेतु टांका भी वहां मौजूद है, तो फिर प्रशासन किस आधार पर इसे गिराने पर आमादा है? क्या एक ग्रामीण विद्यालय को नष्ट करना विकास है या शिक्षा के बुनियादी अधिकारों का हनन?


​राजस्थान पंचायती राज माध्यमिक शिक्षक संघ ने इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हुए सरकार से स्पष्ट मांग की है कि "विद्या के मंदिरों" को बंद करने का निर्णय तुरंत वापस लिया जाए. कई दिनों से जारी ग्रामीणों का धरना और हाई कोर्ट में विचाराधीन याचिकाएं यह बताती हैं कि मामला मात्र जमीन का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और शिक्षा के अधिकार का है. विशेष रूप से तब, जब प्रशासन द्वारा स्कूल के पक्ष में खड़े ग्रामीणों से बहुत सख्ती से निपटा जा रहा है.


​शिक्षा के इन केंद्रों को बचाने के लिए प्रशासन को अपनी हठधर्मिता छोड़कर जनता की भावनाओं और कानून का सम्मान करना चाहिए. क्या जैसलमेर प्रशासन उन 70 बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपनी दमनकारी नीति बदलेगा?

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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