/जैसलमेर में माजा बोतल में प्लास्टिक मिला,कोका-कोला पर लगा भारी जुर्माना

Jaisalmer News : सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जैसलमेर ने उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अंतरराष्ट्रीय पेय पदार्थ कोका-कोला कंपनी सहित संबंधित पक्षों को दोषी ठहराया है. आयोग ने गुणवत्ता मानकों में गंभीर लापरवाही पाते हुए कंपनी को राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में 2,00,000 रुपये जमा कराने का आदेश दिया है. साथ ही परिवादी को मानसिक एवं आर्थिक क्षति के रूप में 40,000 रुपये तथा परिवाद व्यय के रूप में 10,000 रुपये अदा करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

मामले की जानकारी देते अधिवक्ता प्रथमेश आचार्य ने बताया कि परिवादी तुषार पुरोहित जो शहर के ढिब्बा पाड़ा क्षेत्र का निवासी है. उनके द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2025 को शिवम मार्केटिंग से माजा कोल्ड ड्रिंक का एक कैरेट 810 रुपये में खरीदा गया. जिसका भुगतान उनके द्वारा डिजिटल माध्यम से किया गया. उक्त कैरेट की एक सीलबंद बोतल में प्लास्टिक पॉलिथीन का बड़ा टुकड़ा पाया गया, जिससे वो पेय पदार्थ पूर्णरूप से दूषित हो गया था. परिवादी ने आशंका जताई कि अगर इसका सेवन हो जाता तो सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता था.

जांच में ये तथ्य भी सामने आया कि संबंधित बोतल की पैकिंग दिनांक 16 मार्च 2025 की कि गई थी, यानि खरीद के समय तक लगभग चार माह से उक्त प्लेक्टिक का टुकड़ा यथावत बोतल मे मौजूद था. वहीं विक्रेता द्वारा जारी बिल पर “Goods once sold will not be taken back” जैसी शर्त लिखी हुई थी, जिसके चलते परिवादी को मजबूरन न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ा.

परिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रथमेश आचार्य ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए. सुनवाई के दौरान विवादित बोतल आयोग के समक्ष पेश की गई, जिसमें निरीक्षण के दौरान प्लास्टिक का टुकड़ा स्पष्ट रूप से पाया गया. तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर पीठासीन अधिकारी पवन कुमार ओझा (अध्यक्ष) एवं सदस्य रमेश कुमार गोड ने परिवादी के पक्ष में निर्णय पारित किया.

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण में इस प्रकार की चूक अत्यंत गंभीर है और यह उपभोक्ता के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है. आयोग ने ऐसे मामलों में कड़े दंड की आवश्यकता पर बल देते हुए स्पष्ट किया कि उपभोक्ता अधिकारों से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है.