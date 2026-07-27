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एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से दहला जैसलमेर, टांके में कूदकर परिवार ने दी जान

Jaisalmer: जैसलमेर जिले के पोकरण क्षेत्र के लोहारकी गांव में एक ही परिवार के चार लोगों की संदिग्ध सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पति-पत्नी और उनके दो बच्चों के शव टांके से बरामद किए गए हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Jul 27, 2026, 08:25 AM IST | Updated:Jul 27, 2026, 08:25 AM IST
एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से दहला जैसलमेर, टांके में कूदकर परिवार ने दी जान
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: जैसलमेर जिले के पोकरण क्षेत्र स्थित लोहारकी गांव से एक बेहद दुखद और सनसनीखेज घटना सामने आई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के चार लोगों की संदिग्ध सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है. मृतकों में जसराज सुथार, उनकी पत्नी निरमा तथा उनके एक पुत्र और एक पुत्री शामिल हैं. बताया जा रहा है कि चारों ने कथित रूप से गांव के टांके में कूदकर जान दे दी.


ग्रामीणों के अनुसार घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर चारों को टांके से बाहर निकाला. हालांकि तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. प्रारंभिक स्तर पर घटना के पीछे गृह क्लेश को संभावित कारण माना जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

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घटना की सूचना ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद रामदेवरा थाना प्रभारी (SHO) पुलिस टीम के साथ मौके के लिए रवाना हो गए. पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.


फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. आत्महत्या के कारणों और घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति का खुलासा जांच पूरी होने और पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा.

खबर अपडेट की जा रही है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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