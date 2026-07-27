/एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से दहला जैसलमेर, टांके में कूदकर परिवार ने दी जान

Rajasthan News: जैसलमेर जिले के पोकरण क्षेत्र स्थित लोहारकी गांव से एक बेहद दुखद और सनसनीखेज घटना सामने आई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के चार लोगों की संदिग्ध सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है. मृतकों में जसराज सुथार, उनकी पत्नी निरमा तथा उनके एक पुत्र और एक पुत्री शामिल हैं. बताया जा रहा है कि चारों ने कथित रूप से गांव के टांके में कूदकर जान दे दी.



ग्रामीणों के अनुसार घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर चारों को टांके से बाहर निकाला. हालांकि तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. प्रारंभिक स्तर पर घटना के पीछे गृह क्लेश को संभावित कारण माना जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

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घटना की सूचना ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद रामदेवरा थाना प्रभारी (SHO) पुलिस टीम के साथ मौके के लिए रवाना हो गए. पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.



फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. आत्महत्या के कारणों और घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति का खुलासा जांच पूरी होने और पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा.



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