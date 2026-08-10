/जैसलमेर जिला जेल का DIG राकेश शर्मा ने किया औचक निरीक्षण, बंदियों से संवाद कर जानी समस्याएं

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर में कारागार रेंज जोधपुर के उप महानिरीक्षक राकेश मोहन शर्मा ने जिला जेल जैसलमेर का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा ऑडिट, बंदियों को मिल रही सुविधाओं, भोजन, स्वच्छता, चिकित्सा सेवाओं, मुलाकात व्यवस्था, प्रहरी लाइन और ओपन एयर कैंप सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया.

कारागृह उपाधीक्षक मुरली मनोहर सुथार ने उप महानिरीक्षक को जेल में संचालित व्यवस्थाओं एवं गतिविधियों की जानकारी दी. निरीक्षण के दौरान शर्मा ने व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

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बंदियों से संवाद कर सुनीं समस्याएं

DIG राकेश शर्मा ने बंदियों से संवाद कर उनके रहन-सहन, भोजन, चिकित्सा और मुलाकात सहित विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली. उन्होंने बंदियों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को उनके नियमानुसार एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन का दायित्व केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि बंदियों में सकारात्मक सोच विकसित कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में पुनर्स्थापित करने की दिशा में भी लगातार कार्य किया जाना चाहिए.

सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

DIG ने जेल एवं आरएसी स्टाफ से संवाद करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जेल की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए. निर्धारित नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालना सुनिश्चित करने के साथ सुरक्षा ऑडिट में सामने आने वाले बिंदुओं पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

सुधारात्मक गतिविधियों और खेलों को बढ़ावा देने पर जोर

DIG शर्मा ने बंदियों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए संचालित गतिविधियों को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया. उन्होंने बंदियों को इनडोर गेम्स सहित सकारात्मक एवं रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए, ताकि उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके. उन्होंने जरूरतमंद बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने, जेल में एसटीडी सुविधा एवं कैंटीन व्यवस्था के विस्तार तथा बंदियों को नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए.

जेल की व्यवस्थाएं मिलीं संतोषजनक

औचक निरीक्षण के दौरान जिला जेल जैसलमेर की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं. उप महानिरीक्षक ने सुरक्षा, स्वच्छता, भोजन, चिकित्सा एवं बंदी कल्याण से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उन्हें लगातार बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों एवं कार्मिकों से टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जेल की सुरक्षा मजबूत रखने और बंदियों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया.

