Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /जैसलमेर जिला जेल का DIG राकेश शर्मा ने किया औचक निरीक्षण, बंदियों से संवाद कर जानी समस्याएं

जैसलमेर जिला जेल का DIG राकेश शर्मा ने किया औचक निरीक्षण, बंदियों से संवाद कर जानी समस्याएं

Jaisalmer News: जैसलमेर में कारागार रेंज जोधपुर के DIG राकेश मोहन शर्मा ने जिला जेल का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा, सुरक्षा ऑडिट, भोजन, स्वच्छता, चिकित्सा, मुलाकात और बंदी सुविधाओं का जायजा लिया. उन्होंने बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Shankar dan
Published:Aug 10, 2026, 12:17 PM IST | Updated:Aug 10, 2026, 12:17 PM IST
जैसलमेर जिला जेल का DIG राकेश शर्मा ने किया औचक निरीक्षण, बंदियों से संवाद कर जानी समस्याएं
Image Credit: Jaisalmer Jail

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर में कारागार रेंज जोधपुर के उप महानिरीक्षक राकेश मोहन शर्मा ने जिला जेल जैसलमेर का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने जेल की सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा ऑडिट, बंदियों को मिल रही सुविधाओं, भोजन, स्वच्छता, चिकित्सा सेवाओं, मुलाकात व्यवस्था, प्रहरी लाइन और ओपन एयर कैंप सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया.

कारागृह उपाधीक्षक मुरली मनोहर सुथार ने उप महानिरीक्षक को जेल में संचालित व्यवस्थाओं एवं गतिविधियों की जानकारी दी. निरीक्षण के दौरान शर्मा ने व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

बंदियों से संवाद कर सुनीं समस्याएं

DIG राकेश शर्मा ने बंदियों से संवाद कर उनके रहन-सहन, भोजन, चिकित्सा और मुलाकात सहित विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली. उन्होंने बंदियों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को उनके नियमानुसार एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन का दायित्व केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि बंदियों में सकारात्मक सोच विकसित कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में पुनर्स्थापित करने की दिशा में भी लगातार कार्य किया जाना चाहिए.

सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

DIG ने जेल एवं आरएसी स्टाफ से संवाद करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जेल की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए. निर्धारित नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालना सुनिश्चित करने के साथ सुरक्षा ऑडिट में सामने आने वाले बिंदुओं पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

सुधारात्मक गतिविधियों और खेलों को बढ़ावा देने पर जोर

DIG शर्मा ने बंदियों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए संचालित गतिविधियों को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया. उन्होंने बंदियों को इनडोर गेम्स सहित सकारात्मक एवं रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए, ताकि उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके. उन्होंने जरूरतमंद बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने, जेल में एसटीडी सुविधा एवं कैंटीन व्यवस्था के विस्तार तथा बंदियों को नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए.

जेल की व्यवस्थाएं मिलीं संतोषजनक

औचक निरीक्षण के दौरान जिला जेल जैसलमेर की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं. उप महानिरीक्षक ने सुरक्षा, स्वच्छता, भोजन, चिकित्सा एवं बंदी कल्याण से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उन्हें लगातार बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों एवं कार्मिकों से टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जेल की सुरक्षा मजबूत रखने और बंदियों के सुधार एवं पुनर्वास के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:वीडियो कॉल कांड से अजमेर सेंट्रल जेल में हड़कंप, जेलर निलंबित, बंदी भरतपुर शिफ्ट

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Jaisalmer News
Rajasthan News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जैसलमेर जिला जेल का DIG राकेश शर्मा ने किया औचक निरीक्षण, बंदियों से संवाद कर जानी समस्याएं
2
3
4
5