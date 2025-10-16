Jaisalmer Bus Accident News: एक शव अस्पताल में अभी भी कर रहा परिजनों का इंतजार, 18 का DNA मैच

Jaisalmer Bus Incident: राजस्थान के जैसलमेर में 14 अक्टूबर को हुई प्राइवेट AC स्लीपर बस अग्निकांड में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है. जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल की फोरेंसिक लैब में भेजे गए 19 शवों में से 18 की डीएनए जांच सफल रही है, लेकिन एक शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि यदि उनके परिचित या रिश्तेदार हादसे के बाद लापता हैं, तो तुरंत डीएनए सैंपल देकर जांच में सहयोग करें. यह अपील सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया के माध्यम से जारी की गई है, ताकि बाकी शवों की पहचान जल्द हो सके.

राजस्थान के जैसलमेर में हुई बस आगजनी की घटना ने पूरे राज्य को सदमे में डाल दिया है. हादसे में मृत पाए गए 19 शवों को जोधपुर स्थित एमडीएम हॉस्पिटल की फोरेंसिक लैब में ले जाया गया था. फोरेंसिक टीम ने 19 में से 18 शवों की डीएनए जांच पूरी कर ली है, और थोड़ी ही देर में इन 18 शवों का पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा. एक शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, जिसकी जांच जारी है.

शवों की पहचान और जिलों का विवरण

मृतकों में 7 जोधपुर जिले के निवासी हैं, जबकि 11 जैसलमेर जिले के हैं. एक शव के परिजन अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जिससे उसकी पहचान में कठिनाई हो रही है. फोरेंसिक विशेषज्ञों ने डीएनए सैंपल्स से 18 शवों की पहचान कर ली है, जो परिवारों को सूचना देने में सहायक होगी. डॉक्टरों का कहना है कि आग की तीव्रता के कारण शवों की हालत गंभीर थी, लेकिन आधुनिक तकनीक से ज्यादातर पहचान संभव हो गई.

पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई

एमडीएम हॉस्पिटल के फोरेंसिक विभाग के प्रमुख ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा. हादसे की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है, जो बस की तकनीकी खराबी और चालक की लापरवाही पर गौर कर रही है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है. इस घटना ने सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और परिवहन विभाग ने सभी बसों की जांच के आदेश दिए हैं. परिवारों का दर्द कम करने के लिए प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है.

19 में से 18 मृतको की हुई पहचान



एम्स हॉस्पिटल में रखे शवों के नाम:



1.जितेश चौहान

2.महेन्द्र (लवारण)

3.खुशी (लवारण)

4.इरफान खान (बम्बोरो की ढाणी)

5.बरकत खान (बासनपीर)

6.शाहरूख खान (चाम्पला)

7.अयुब खान (बासनपीर)

8.बसीरा (बासनपीर)

9.जसु (कोटड़ी)

एमजीएच हॉस्पिटल में रखे शवों के नाम:

1.स्वरूप (जोधपुर)

2.गोपीलाल (लाठी)

3.जोगराज सिंह (झलारिया)

4.पार्वती (लवारण)

5.दीक्षा (लवारण)

6.शौर्य (लवारण)

7.दीपक (जैसलमेर)

8.राजेन्द्र सिंह चौहान (जैसलमेर)

9. हसीना (बम्बोरो की ढाणी)