जैसलमेर में बस हादसे के मृतकों की DNA सैंपलिंग शुरू, अब तक 21 की मौत

Jaisalmer Bus Fire Accident: राजस्थान के जैसलमेर जिले में हुई दुखांतिका के बाद जोधपुर में मृतकों की सैंपलिंग शुरू हो चुकी है. महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक फतेह सिंह ने बताया कि डीएनए सैंपलिंग शुरू हो चुकी है. कुछ लोगों को देरी लग सकती है लेकिन देरी का कारण है. घायल आए उनमें अस्पताल का ही काम था.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Shankar dan
Published: Oct 15, 2025, 12:10 PM IST | Updated: Oct 15, 2025, 12:10 PM IST

जैसलमेर में बस हादसे के मृतकों की DNA सैंपलिंग शुरू, अब तक 21 की मौत

Jaisalmer Bus Fire Accident: जिले में हुई दुखांतिका के बाद जोधपुर में मृतकों की सैंपलिंग शुरू हो चुकी है. महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक फतेह सिंह ने बताया कि डीएनए सैंपलिंग शुरू हो चुकी है. कुछ लोगों को देरी लग सकती है लेकिन देरी का कारण है घायल आए उनमें अस्पताल का ही काम था.

सिर्फ चिकित्सकों का काम था हमने तुरंत उन्हें सारी सुविधाएं दे दी थी लेकिन जो डीएनए सैंपलिंग जो होती है, उसमें एफएसएल टीम पुलिस डॉक्टर की टीम शामिल होती है. हमें शवों के आने के समाचार मिल गए थे, इसलिए हमने रात में ही सारी व्यवस्थाएं कर ली थी. यहां 12 शव रखने की कैपेसिटी है. 2 शव पहले से थे. इसलिए एम्स से संपर्क किया गया. जीत मेडिकल कॉलेज से संपर्क किया गया.

सारे रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है
व्यास मेडिकल कॉलेज से संपर्क किया गया और हमने प्लान बना लिया था कि शवो को कहां-कहां भेजेंगे और कहां-कहां रखेंगे, यह सारा काम हो चुका है. एफएसएल की टीम भी आ चुकी है. पुलिस से भी सारी लिस्ट मिल चुकी है कि किन-किन का सैंपल लेने की आवश्यकता है कुछ डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता होती है. जैसे परिजनों के नाम पते फोटो मृतकों के भी सारे रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है ताकि किसी तरह की बाद में कोई गलती की संभावना नहीं रहे, इसलिए सारे दस्तावेज पूरा करके हमने सैंपलिंग शुरू कर दी है. गांधी अस्पताल में है. एम्स में भी 10 शव हैं. डेड बॉडी का डीएनए जैसलमेर में लिया जा चुका है.

24 घंटे में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी
परिजनों की सैंपलिंग यहां ली जा रही है. उसके बाद मिलान किया जाएगा. संभावत: 24 घंटे में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. घायलों में से 15 लोग यहां आए थे. तीन को आते ही आईसीयू में वेंटिलेटर पर लिया गया है. दो को अब और वेंटीलेटर लिया गया है. 15 में से 5 वेंटिलेटर पर है. 10 में से तीन चार मरीज ठीक है. उन्हें जल्द स्वस्थ होकर घर भेजा जाएगा. बाकी की स्थिति गंभीर है. 10 घंटे बाद अधिक समस्या होती है.


मरीजों को धुंए की वजह से मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल बीएस जोधा ने बताया कि 10:00 बजे तक सभी मरीज यहां आ गए थे, जिसकी जैसी जरूरत थी. वैसी व्यवस्थाएं करके तीन मरीजों को तुरंत बैटरी लेटर पर लिया गया. दो को ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ रखा गया है. दो-तीन मैरिज 75 और 80% से ज्यादा है. 5 -6 मरीज 50% से अधिक बर्न है.

दूसरे बचे मरीजों में बर्न की संख्या थोड़ी कम है, जो व्यवस्था है. सरकार के स्तर से मरीजों के लिए की जा रही है. वह सभी कर ली गई हैं. आवश्यकता अनुसार और परिजनों के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही है. कंट्रोल रूप स्थापित कर दिया गया है. डीएनएस सैंपलिंग के लिए जयपुर और जोधपुर की टीम में लगी है. हमारा प्रयास है कि मरीज और परिजनों जो साथ आए हैं, उन्हें कम से कम परेशानी हो.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

