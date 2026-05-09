/Do You Know: क्या जैसलमेर में सचमुच कभी बहती थी सोने की नदियां? जानिए 'स्वर्ण नगरी' के नाम का असली सच!

Jaisalmer Desert City: पीले बलुआ पत्थर का जादूजैसलमेर और इसके आसपास के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पीला बलुआ पत्थर (Yellow Sandstone) पाया जाता है. 1156 ईस्वी में महारावल जैसल द्वारा शहर की स्थापना के समय से ही इस पीले पत्थर का इस्तेमाल किले, महलों, हवेलियों और आम घरों के निर्माण में किया गया. जब सुबह और शाम की सुनहरी किरणें इन पत्थरों पर पड़ती हैं, तो पूरा शहर एक अनोखी स्वर्णिम चमक बिखेरने लगता है. खासकर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित सोनार किला (Golden Fort) दूर से पूरी तरह सोने का बना नजर आता है. यही मनमोहक नजारा जैसलमेर को ‘स्वर्ण नगरी’ का नाम दिलाता है.



समृद्धि की कहानी: सिल्क रूट का महत्वपूर्ण केंद्र‘स्वर्ण नगरी’ का नाम केवल पत्थरों की चमक तक सीमित नहीं है. जैसलमेर प्राचीन काल में सिल्क रूट (Silk Route) का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था. भारत से मध्य एशिया, अरब, मिस्र और यूरोप जाने वाले व्यापारिक काफिले यहां से गुजरते थे. ऊंटों के इन काफिलों से मसाले, रेशम, अफीम, कीमती पत्थर और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था. इस व्यापार पर कर वसूली से जैसलमेर के शासक और व्यापारी अत्यधिक धनवान बन गए. इसी समृद्धि से भव्य हवेलियां, जैसे पटवों की हवेली और नथमल की हवेली बनीं, जो आज भी शहर की धरोहर हैं.

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आज भी जीवित है स्वर्णिम विरासतआज भी जैसलमेर का किला, हवेलियां और पुराना शहर सूर्यास्त और सूर्योदय के समय स्वर्णिम आभा बिखेरते हैं. यही वजह है कि दुनिया भर से पर्यटक यहां ‘सुनहरे शहर’ को देखने आते हैं.



जैसलमेर में सोने की नदियां नहीं बहती थीं, लेकिन पीले बलुआ पत्थरों की चमक, सिल्क रूट की समृद्धि और राजपूत शासकों की भव्य वास्तुकला ने मिलकर इस शहर को ‘स्वर्ण नगरी’ बना दिया. आज भी यह शहर अपनी सुनहरी छवि को बरकरार रखे हुए है.



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