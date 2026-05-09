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Do You Know: क्या जैसलमेर में सचमुच कभी बहती थी सोने की नदियां? जानिए 'स्वर्ण नगरी' के नाम का असली सच!

Do You Know: जैसलमेर को ‘स्वर्ण नगरी’ कहा जाना कोई मिथक या दंतकथा नहीं है, बल्कि इसका ठोस भौगोलिक और ऐतिहासिक आधार है. यह खिताब इस शहर की अनोखी वास्तुकला और प्राकृतिक संपदा की वजह से मिला है.
 

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 09, 2026, 11:55 AM|Updated: May 09, 2026, 11:55 AM
Do You Know: क्या जैसलमेर में सचमुच कभी बहती थी सोने की नदियां? जानिए 'स्वर्ण नगरी' के नाम का असली सच!
Image Credit: Jaisalmer Desert City:

Jaisalmer Desert City: पीले बलुआ पत्थर का जादूजैसलमेर और इसके आसपास के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पीला बलुआ पत्थर (Yellow Sandstone) पाया जाता है. 1156 ईस्वी में महारावल जैसल द्वारा शहर की स्थापना के समय से ही इस पीले पत्थर का इस्तेमाल किले, महलों, हवेलियों और आम घरों के निर्माण में किया गया. जब सुबह और शाम की सुनहरी किरणें इन पत्थरों पर पड़ती हैं, तो पूरा शहर एक अनोखी स्वर्णिम चमक बिखेरने लगता है. खासकर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित सोनार किला (Golden Fort) दूर से पूरी तरह सोने का बना नजर आता है. यही मनमोहक नजारा जैसलमेर को ‘स्वर्ण नगरी’ का नाम दिलाता है.


समृद्धि की कहानी: सिल्क रूट का महत्वपूर्ण केंद्र‘स्वर्ण नगरी’ का नाम केवल पत्थरों की चमक तक सीमित नहीं है. जैसलमेर प्राचीन काल में सिल्क रूट (Silk Route) का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था. भारत से मध्य एशिया, अरब, मिस्र और यूरोप जाने वाले व्यापारिक काफिले यहां से गुजरते थे. ऊंटों के इन काफिलों से मसाले, रेशम, अफीम, कीमती पत्थर और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था. इस व्यापार पर कर वसूली से जैसलमेर के शासक और व्यापारी अत्यधिक धनवान बन गए. इसी समृद्धि से भव्य हवेलियां, जैसे पटवों की हवेली और नथमल की हवेली बनीं, जो आज भी शहर की धरोहर हैं.

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आज भी जीवित है स्वर्णिम विरासतआज भी जैसलमेर का किला, हवेलियां और पुराना शहर सूर्यास्त और सूर्योदय के समय स्वर्णिम आभा बिखेरते हैं. यही वजह है कि दुनिया भर से पर्यटक यहां ‘सुनहरे शहर’ को देखने आते हैं.


जैसलमेर में सोने की नदियां नहीं बहती थीं, लेकिन पीले बलुआ पत्थरों की चमक, सिल्क रूट की समृद्धि और राजपूत शासकों की भव्य वास्तुकला ने मिलकर इस शहर को ‘स्वर्ण नगरी’ बना दिया. आज भी यह शहर अपनी सुनहरी छवि को बरकरार रखे हुए है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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