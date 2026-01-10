Zee Rajasthan
क्या आप जानते हैं? ऊंट के पास फिंगरप्रिंट नहीं, फुटप्रिंट होते हैं

Do You Know: जब भी फिंगरप्रिंट की बात होती है, तो हमारे मन में इंसानों की उंगलियों की लकीरें आती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट के पास फिंगरप्रिंट नहीं होते, बल्कि उसकी पहचान उसके पैरों यानी फुटप्रिंट से होती है? यह जानकारी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही राजस्थान से गहराई से जुड़ी हुई भी है.
 

Published: Jan 10, 2026, 10:37 AM IST

Do You Know: राजस्थान का नाम लेते ही रेत के टीलों, तपती धूप और ऊंटों की छवि अपने आप सामने आ जाती है. थार का मरुस्थल ऊंटों का प्राकृतिक घर है, जहां ये जानवर सदियों से इंसान के सबसे भरोसेमंद साथी रहे हैं. ऊंट न सिर्फ परिवहन का साधन रहा है, बल्कि खेती, व्यापार और सांस्कृतिक जीवन का भी अहम हिस्सा रहा है. ऐसे में ऊंट से जुड़ी हर खास बात राजस्थान की पहचान को और रोचक बनाती है.

आखिर ऊंट के फिंगरप्रिंट क्यों नहीं होते?


इंसानों और कुछ जानवरों के फिंगरप्रिंट उनकी उंगलियों पर मौजूद महीन लकीरों से बनते हैं. लेकिन ऊंट के पैरों की संरचना बिल्कुल अलग होती है. ऊंट के पैर चौड़े, गद्देदार और मुलायम पैड्स से बने होते हैं, जिन पर उंगलियों जैसी अलग-अलग संरचना नहीं होती. यही वजह है कि ऊंट के फिंगरप्रिंट नहीं होते.

फुटप्रिंट से होती है पहचान
ऊंट के पैरों के नीचे बनने वाले फुटप्रिंट हर ऊंट के लिए अलग होते हैं. थार के रेगिस्तान में काम करने वाले स्थानीय चरवाहे और ऊंट पालक अक्सर रेत पर बने इन निशानों को देखकर पहचान लेते हैं कि कौन सा ऊंट किस दिशा में गया है. कई बार तो वे यह भी बता देते हैं कि ऊंट तेज चला था या धीरे, अकेला था या किसी झुंड के साथ.

रेगिस्तान में जीवन के लिए वरदान
ऊंट के चौड़े पैर रेगिस्तान में धंसते नहीं हैं. यही कारण है कि वह रेत पर आसानी से चल पाता है. उसके पैरों का यह डिजाइन सिर्फ चलने के लिए नहीं, बल्कि उसकी पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है. राजस्थान में आज भी कई इलाकों में ऊंटों की खोज और निगरानी उनके फुटप्रिंट के आधार पर की जाती है.

वैज्ञानिक नजरिए से भी खास
वैज्ञानिकों के अनुसार, ऊंट के पैरों की बनावट लाखों साल के प्राकृतिक विकास का नतीजा है. रेगिस्तान जैसे कठिन वातावरण में जीवित रहने के लिए ऊंट का शरीर इस तरह विकसित हुआ कि वह कम पानी में ज्यादा दूरी तय कर सके. उसके फुटप्रिंट न सिर्फ पहचान का साधन हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि वह किस उम्र का है और कितना वजन ढो रहा है.

राजस्थान की विरासत और ऊंट
बीकानेर, जैसलमेर और पुष्कर जैसे इलाकों में ऊंट सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा का हिस्सा हैं. ऊंटों की दौड़, सजावट और मेलों में उनकी अहम भूमिका रहती है. ऐसे में यह जानना कि ऊंट की पहचान फिंगरप्रिंट से नहीं, बल्कि फुटप्रिंट से होती है, राजस्थान की इस विरासत को और भी खास बना देता है. ऊंट का फिंगरप्रिंट नहीं होना कोई कमी नहीं, बल्कि उसकी अनोखी पहचान है. यही वजह है कि ऊंट केवल रेगिस्तान का जहाज नहीं, बल्कि राजस्थान की आत्मा भी है.


