क्या आप जानते हैं राजस्थान के उस गांव का नाम, जहां से दिखता है पाकिस्तान?

Rajasthan News: आज हम आपको राजस्थान के उस गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से पाकिस्तान नजर आता है. ये गांव भारत और पाकिस्तान बॉर्डर का आखिरी है, जिसमें आज भी लोग मिट्टी के घर बनाकर रहते हैं.
Rajasthan News: राजस्थान के गांवों में काफी विकास हुआ है लेकिन यहां एक भी ऐसा गांव भी है, जहां आज तक ना तो बिजली की और ना ही पानी की सुविधा है. ये गांव राजस्थान की आखिरी गांव है, जो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर है.
इस गांव से कुछ कदमों पर ही पाकिस्तान पहुंच सकते हैं. इस गांव का नाम गजुओं की बस्ती है, जो प्रदेश के जैसलमेर जिले में बसा हुआ है. ये गांव जिले से तनोट माता की तरफ जाने वाले हाईवे के पास है.
गजुओं की बस्ती एक ऐसा गांव है, जहां इस आधुनिक युग में भी एक भी पक्का घर नहीं है. इस गांव में सभी घर मिट्टी और चूने बने हुए नजर आएंगे और इस गांव में मात्र डेढ़ सौ लोगों की आबादी है. ये गांव भारत और पाकिस्तान बॉर्डर का आखिरी जगह है.
गजुओं की बस्ती गांव एक रेत के टीले के ऊपर स्थित है, जहां ना आपको एक भी बिजली के तार नहीं मिलेगा. यह इलाकों पूरा रेगिस्तान है. इसके चलते यहां कोई भी सरकारी सुविधा नहीं पहुंच पाती है. हालांकि बॉर्डर के पास होने की वजह से इस गांव सेना के जवानों की निगरानी रहती है ताकि कोई घटना ना हो.
इस गांव की महिलाएं पानी लाने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करती है. वहीं, पर्यटक इस गांव को काफी पसंद करते हैं और इसे देखने आते हैं.
वहीं, राजस्थान का आखिरी गांव सीमा पर स्थित कई गांवों को माना जाता है, जिनमें मुख्य रूप से जैसलमेर जिले के तनोट और लोंगेवाला (समधे खान की ढाणी) और बाड़मेर जिले के अकली जैसे गांव शामिल हैं, जो भारत-पाक सीमा के पास हैं और इन्हें भारत का आखिरी गांव कहा जाता है.
ये गांव राजस्थान की अनोखी परंपराएं, और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं. हर गांव अपनी एक अलग पहचान के लिए प्रसिद्ध है. राजस्थान के गांव सदियों पुरानी परंपरा, प्रकृति से जुड़ाव और एक अनूठी जीवनशैली का अद्भुत संगम हैं, जो इन्हें खास बनाते हैं.
