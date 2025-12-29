Zee Rajasthan
क्या होता है रेत का हीटर ? जो देता है हाड़ कंपाती सर्दी में राहत

Rajasthan Desi Jugad : जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में सर्द रातें आपको कुल्लू मनाली याद दिला सकती है, क्योंकि यहां रात में तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है. ऐसे में रेत की हीटर जैसे देसी जुगाड़ बड़े काम के हैं.

Published: Dec 29, 2025, 02:44 PM IST | Updated: Dec 29, 2025, 02:44 PM IST

क्या होता है रेत का हीटर ? जो देता है हाड़ कंपाती सर्दी में राहत

Rajasthan Desi Jugad :राजस्थान में जहां दिन की दीखी धूप आपके रंग को दबा सकती है तो वहीं सर्द रात धूंजणी छुटा सकती है. रेतीलें टीलों पर सर्दियां हाड़ कंपाने वाली होती है. जहां रेत रात में बर्फ सी लगती है.

खासतौर पर जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में सर्द रातें आपको कुल्लू मनाली याद दिला सकती है, क्योंकि यहां रात में तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है.

लेकिन पारंपरिक रूप से यहां के लोग खुद को गर्म रखने के लिए रेत के हीटर का इस्तेमाल करते हैं. क्या होता है रेत का हीटर ? ये एक देसी तरीका है जिसमें धुणी जलाकर उसकी गर्म राख को मिट्टी के बड़े बर्तन में या फिर तसलों में भरकर रख दिया जाता है. जो रातभर धीरे धीरे कमरे को गर्म करता रहता है.

दूसरा तरीका होता है पाछवड़ा, ये ऊन से बनी मोटी चादर जैसा कपड़ा होता है जिसे पुरुष लपेटते है. साथ ही राजस्थानी लोग अपने सिर पर साफा भी पहनते हैं तो सिर-कान को सर्दी से बचाया जा सकता है. साफे की कई परते होती है जो इंसुलेशन का काम करता है.

सर्दियों में ऐसा खाना खाया जाता है जिसकी तासीर ही गर्म होती है, जैसे राबड़ी, बाजरे का सोगरा और घी, कैर सांगरी और सूखी सब्जियां, साथ ही गुड़ और तिल के बिना खाना अधूरा है. इन सभी की तासीर गर्म होती है.

झुम्पा झोपड़ी, जो की ऐसे बनायी जाती है कि मिट्टी और गोबर को लेप कर छत को सूखी घास से ढकदिया जाता है. दिन भर मिट्टी की दीवार गर्मी सोख लेती हैं. रात को ये दीवारें ही घर को गर्म रखती है. झोपड़ी के अंदर और बाहर के तापमान में बहुत अंदर होता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

