क्या होता है रेत का हीटर ? जो देता है हाड़ कंपाती सर्दी में राहत

Rajasthan Desi Jugad :राजस्थान में जहां दिन की दीखी धूप आपके रंग को दबा सकती है तो वहीं सर्द रात धूंजणी छुटा सकती है. रेतीलें टीलों पर सर्दियां हाड़ कंपाने वाली होती है. जहां रेत रात में बर्फ सी लगती है.
खासतौर पर जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में सर्द रातें आपको कुल्लू मनाली याद दिला सकती है, क्योंकि यहां रात में तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है.
लेकिन पारंपरिक रूप से यहां के लोग खुद को गर्म रखने के लिए रेत के हीटर का इस्तेमाल करते हैं. क्या होता है रेत का हीटर ? ये एक देसी तरीका है जिसमें धुणी जलाकर उसकी गर्म राख को मिट्टी के बड़े बर्तन में या फिर तसलों में भरकर रख दिया जाता है. जो रातभर धीरे धीरे कमरे को गर्म करता रहता है.
दूसरा तरीका होता है पाछवड़ा, ये ऊन से बनी मोटी चादर जैसा कपड़ा होता है जिसे पुरुष लपेटते है. साथ ही राजस्थानी लोग अपने सिर पर साफा भी पहनते हैं तो सिर-कान को सर्दी से बचाया जा सकता है. साफे की कई परते होती है जो इंसुलेशन का काम करता है.
सर्दियों में ऐसा खाना खाया जाता है जिसकी तासीर ही गर्म होती है, जैसे राबड़ी, बाजरे का सोगरा और घी, कैर सांगरी और सूखी सब्जियां, साथ ही गुड़ और तिल के बिना खाना अधूरा है. इन सभी की तासीर गर्म होती है.
झुम्पा झोपड़ी, जो की ऐसे बनायी जाती है कि मिट्टी और गोबर को लेप कर छत को सूखी घास से ढकदिया जाता है. दिन भर मिट्टी की दीवार गर्मी सोख लेती हैं. रात को ये दीवारें ही घर को गर्म रखती है. झोपड़ी के अंदर और बाहर के तापमान में बहुत अंदर होता है.
