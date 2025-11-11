क्या आप जानते हैं कि जैसलमेर का सोनार किला 'लिविंग फोर्ट' क्यों कहा जाता है?

Jaisalmer Sonar Fort: जैसलमेर किला अपनी खूबसूरती और अनोखी पहचान के लिए दुनियाभर में मशहूर है. आमतौर पर राजा-महाराजा किले अपनी सुरक्षा और शासन के लिए बनवाते थे, लेकिन जैसलमेर का किला इससे कहीं आगे है क्योंकि यह आज भी 'जीवित किला' है, यानी इसमें अब भी सैकड़ों लोग रहते हैं और उनकी पीढ़ियां यहीं पली-बढ़ी हैं.

क्यों कहा जाता है इसे ‘सोनार किला’ या ‘गोल्डन फोर्ट’

यह किला पीले बलुआ पत्थर से बना है, जो सूरज की रोशनी में सुनहरी आभा बिखेरता है. इसलिए इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है. कहा जाता है कि यह रेत के समंदर में रखे सोने के मुकुट जैसा दिखता है.

1156 में रखी गई थी नींव

इतिहासकारों के अनुसार, 12वीं सदी में रावल जैसल ने साल 1156 में इस किले की नींव रखी थी. इसे राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए बनाया गया था. यह किला भाटी राजपूतों और कई शत्रु राज्यों के बीच हुए युद्धों का गवाह रहा है. कई बार हमले हुए लेकिन यह किला कभी भी दुश्मनों के कब्जे में पूरी तरह नहीं गया. भारत और मध्य एशिया के बीच यह रेशम मार्ग पर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी रहा है. इसकी ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के कारण यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

चार मुख्य द्वार और शानदार नजारे

किला राजपूत और इस्लामी स्थापत्य कला का अनोखा संगम है. इसके चार मुख्य द्वार हैं- गणेश पोल, अक्षय पोल, सूरज पोल और हवा पोल. किले के ऊंचे बुर्जों से थार मरुस्थल का मनमोहक दृश्य दिखता है.

मंदिर, हवेलियां और शाही महल

किले के अंदर कई जैन मंदिर हैं, जिनकी नक्काशी बेहद बारीक है. वहीं, राजमहल यानी रॉयल पैलेस किले का सबसे बड़ा और सुंदर हिस्सा है. इसके अलावा पटवों की हवेली, सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली जैसी ऐतिहासिक इमारतें भी किले के भीतर हैं. किले की गलियां आज भी छोटी दुकानों, घरों और बाजारों से गुलजार हैं.

जब राजा ने प्रजा को दे दिया था पूरा किला

वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स फंड के अनुसार, यह भारत का एकमात्र 'जिंदा किला' है, जहां आज भी करीब 2000 से अधिक लोग रहते हैं. कहा जाता है कि कभी राजा अपनी प्रजा की सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पूरा किला उन्हें रहने के लिए दे दिया. आज भी उन्हीं परिवारों के वंशज यहां रहते हैं और पर्यटन से अपनी आजीविका चलाते हैं.

घूमने का समय और शुल्क

समय: सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (सातों दिन खुला)

प्रवेश शुल्क: भारतीयों के लिए ₹50 प्रति व्यक्ति, विदेशियों के लिए ₹250 प्रति व्यक्ति.

कब जाएं

जैसलमेर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है. इस दौरान तापमान 7°C से 24°C तक रहता है, जो पर्यटन के लिए आदर्श है.

कैसे पहुंचें

जैसलमेर का नज़दीकी हवाई अड्डा जोधपुर एयरपोर्ट है, जो करीब 275 किलोमीटर दूर है. वहां से टैक्सी या बस द्वारा जैसलमेर पहुंचा जा सकता है. ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जैसलमेर रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक है. स्टेशन से किला सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-