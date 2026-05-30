/आखिर जैसलमेर में ऐसा क्या है खास? जिसे देखने देश-विदेश से उमड़ते हैं पर्यटक

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Rajasthan News: जैसलमेर की प्रसिद्ध पटवों की हवेली अपनी शानदार नक्काशी, ऐतिहासिक महत्व और अनूठी वास्तुकला के लिए दुनियाभर में मशहूर है. पांच भव्य हवेलियों का यह समूह पर्यटकों को 19वीं सदी के व्यापारियों की समृद्ध जीवनशैली और जैसलमेर की विरासत से रूबरू कराता है.
Jaisalmer Patwon Ki Haveli: राजस्थान का जैसलमेर अपनी सुनहरी धरोहर, रेतीले टीलों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए दुनियाभर में पहचान रखता है. हर साल हजारों देशी-विदेशी पर्यटक यहां थार रेगिस्तान की खूबसूरती, ऊंट सफारी और ऐतिहासिक स्थलों का आनंद लेने पहुंचते हैं. इन्हीं खास पर्यटन स्थलों में से एक है पटवों की हवेली, जो अपनी बेमिसाल कारीगरी और भव्य वास्तुकला के कारण पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है.
जैसलमेर शहर के मध्य स्थित पटवों की हवेली वास्तव में एक अकेली हवेली नहीं है, बल्कि पांच भव्य हवेलियों का समूह है. इन हवेलियों का निर्माण 19वीं सदी की शुरुआत में एक समृद्ध व्यापारी गुमान चंद पटवा ने अपने पांच पुत्रों के लिए करवाया था. बताया जाता है कि इन हवेलियों के निर्माण में कई वर्षों का समय लगा और उस दौर के श्रेष्ठ कारीगरों ने इसमें अपनी कला का प्रदर्शन किया.
पटवों की हवेली की सबसे बड़ी खासियत इसकी अद्भुत नक्काशी है. पीले बलुआ पत्थर पर बनाई गई बारीक जालियां, झरोखे और सजावटी आकृतियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं. हवेली की दीवारों, खिड़कियों और बालकनियों पर की गई कलाकारी उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य परंपरा को दर्शाती है. यही वजह है कि वास्तुकला में रुचि रखने वाले लोग इसे खास तौर पर देखने आते हैं.
इस ऐतिहासिक इमारत में राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है. हवेली के डिजाइन में पारंपरिक राजस्थानी शिल्पकला के साथ मुगलकालीन प्रभाव भी स्पष्ट नजर आता है. यह अनोखा संगम इसे राजस्थान की अन्य ऐतिहासिक इमारतों से अलग पहचान देता है.
इतिहास के लिहाज से भी पटवों की हवेली काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसे जैसलमेर की सबसे बड़ी और शुरुआती हवेलियों में शामिल किया जाता है. यहां घूमने आने वाले पर्यटक उस दौर के समृद्ध व्यापारियों के रहन-सहन, जीवनशैली और सामाजिक व्यवस्था की झलक करीब से देख सकते हैं.
हवेली की ऊपरी मंजिलों और बालकनियों से जैसलमेर शहर का शानदार दृश्य दिखाई देता है. यहां से प्रसिद्ध सोनार किला भी साफ नजर आता है, जो पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव बन जाता है. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का नजारा और भी मनमोहक हो जाता है.
पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि जैसलमेर की यात्रा पटवों की हवेली देखे बिना अधूरी मानी जाती है. अपनी ऐतिहासिक विरासत, अनूठी नक्काशी और शानदार वास्तुकला के कारण यह हवेली आज भी राजस्थान की सबसे लोकप्रिय पर्यटन धरोहरों में शामिल है और हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है.
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