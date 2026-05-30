Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /आखिर जैसलमेर में ऐसा क्या है खास? जिसे देखने देश-विदेश से उमड़ते हैं पर्यटक

आखिर जैसलमेर में ऐसा क्या है खास? जिसे देखने देश-विदेश से उमड़ते हैं पर्यटक

Rajasthan News: जैसलमेर की प्रसिद्ध पटवों की हवेली अपनी शानदार नक्काशी, ऐतिहासिक महत्व और अनूठी वास्तुकला के लिए दुनियाभर में मशहूर है. पांच भव्य हवेलियों का यह समूह पर्यटकों को 19वीं सदी के व्यापारियों की समृद्ध जीवनशैली और जैसलमेर की विरासत से रूबरू कराता है.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 30, 2026, 09:27 PM|Updated: May 30, 2026, 09:27 PM
आखिर जैसलमेर में ऐसा क्या है खास? जिसे देखने देश-विदेश से उमड़ते हैं पर्यटक
Image Credit: Jaisalmer Patwon Ki Haveli

Jaisalmer Patwon Ki Haveli: राजस्थान का जैसलमेर अपनी सुनहरी धरोहर, रेतीले टीलों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए दुनियाभर में पहचान रखता है. हर साल हजारों देशी-विदेशी पर्यटक यहां थार रेगिस्तान की खूबसूरती, ऊंट सफारी और ऐतिहासिक स्थलों का आनंद लेने पहुंचते हैं. इन्हीं खास पर्यटन स्थलों में से एक है पटवों की हवेली, जो अपनी बेमिसाल कारीगरी और भव्य वास्तुकला के कारण पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है.

जैसलमेर शहर के मध्य स्थित पटवों की हवेली वास्तव में एक अकेली हवेली नहीं है, बल्कि पांच भव्य हवेलियों का समूह है. इन हवेलियों का निर्माण 19वीं सदी की शुरुआत में एक समृद्ध व्यापारी गुमान चंद पटवा ने अपने पांच पुत्रों के लिए करवाया था. बताया जाता है कि इन हवेलियों के निर्माण में कई वर्षों का समय लगा और उस दौर के श्रेष्ठ कारीगरों ने इसमें अपनी कला का प्रदर्शन किया.

Add Zee News as a Preferred Source

पटवों की हवेली की सबसे बड़ी खासियत इसकी अद्भुत नक्काशी है. पीले बलुआ पत्थर पर बनाई गई बारीक जालियां, झरोखे और सजावटी आकृतियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं. हवेली की दीवारों, खिड़कियों और बालकनियों पर की गई कलाकारी उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य परंपरा को दर्शाती है. यही वजह है कि वास्तुकला में रुचि रखने वाले लोग इसे खास तौर पर देखने आते हैं.

इस ऐतिहासिक इमारत में राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है. हवेली के डिजाइन में पारंपरिक राजस्थानी शिल्पकला के साथ मुगलकालीन प्रभाव भी स्पष्ट नजर आता है. यह अनोखा संगम इसे राजस्थान की अन्य ऐतिहासिक इमारतों से अलग पहचान देता है.

इतिहास के लिहाज से भी पटवों की हवेली काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसे जैसलमेर की सबसे बड़ी और शुरुआती हवेलियों में शामिल किया जाता है. यहां घूमने आने वाले पर्यटक उस दौर के समृद्ध व्यापारियों के रहन-सहन, जीवनशैली और सामाजिक व्यवस्था की झलक करीब से देख सकते हैं.

हवेली की ऊपरी मंजिलों और बालकनियों से जैसलमेर शहर का शानदार दृश्य दिखाई देता है. यहां से प्रसिद्ध सोनार किला भी साफ नजर आता है, जो पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव बन जाता है. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का नजारा और भी मनमोहक हो जाता है.

पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि जैसलमेर की यात्रा पटवों की हवेली देखे बिना अधूरी मानी जाती है. अपनी ऐतिहासिक विरासत, अनूठी नक्काशी और शानदार वास्तुकला के कारण यह हवेली आज भी राजस्थान की सबसे लोकप्रिय पर्यटन धरोहरों में शामिल है और हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:1 जून से RTO में बड़ा धमाका! दलालों की दुकान होगी बंद, परिवहन विभाग का सख्त आदेश

ट्रेंडिंग न्यूज़

CM भजनलाल का भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस', 103 अफसर सस्पेंड, 6 को दिखाया बाहर का रास्ता

बीकानेर में रेत का रौद्र तांडव! विशाल बवंडर ने दिन को बनाया रात, Watch Video

अलवर में 25 फीट गहरे खेत में पलटी राजस्थान रोडवेज, बस में सवार थे 42 से अधिक यात्री

भजनलाल सरकार का बड़ा दांव, राजस्थान के इन 9 शहरों की 1 जून से बदलने जा रही है किस्मत

जयपुर समेत 7 संभागों में 'सुपर वीकेंड',आज और कल आंधी-बारिश का अलर्ट, 45°C वाले टॉर्चर से मिलेगी बड़ी राहत, जानिए मौसम विभाग की चेतावनी

कोटपूतली में 25 बदमाशों ने किया हमला, तोड़े ऑफिस के शीशे और गाड़ियों में की जमकर तोड़फोड़

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

'खुद नशा करते हैं और…हनुमान बेनीवाल पर मदन राठौड़ का सबसे तीखा हमला

घर के अंदर बहाया गया खून, सिर्फ 1 KM दूर जलती मिली एक ही परिवार के 4 लोग की लाशें, पढ़ें क्राइम स्टोरी

राजस्थान में अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक! मोबाइल पर बजा इमरजेंसी अलर्ट, आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा

रेगिस्तान में उठा रेत का महा बवंडर, बीकानेर के आसमान में धूल का गुबार, देखें तस्वीरें

सोना-चांदी की कीमतों में लगी आग, जयपुर सर्राफा बाजार में एक दिन में इतना बढ़ा भाव, पढ़ें आज का रेट

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह शहर अपनी मिर्चों के लिए है दुनिया में फेमस!

डूंगरपुर मिड डे मील टेंडर में बड़ा खेल, शिकायत के आधे घंटे में जारी हुआ वर्क ऑर्डर

पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से कनेक्शन की जांच, राजस्थान में NIA की ताबड़तोड़ रेड से मचा हड़कंप, 2 गिरफ्तार

'सोने की खान' दुकान के नाम पर खूनी खेल, कैंपर से कार ठोकी कारोबारी पर लाठी-सरियों से हमला

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

सराफा बाजार में टूटा रिकॉर्ड, औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम! जानें ताज भाव

क्या आपने सुना है पालर पानी का नाम? रेगिस्तान में सदियों से बुझा रहा प्यास

राजस्थान के इन जिलों में आज आएगी आफत! आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

जोधपुर में पुरानी रंजिश बनी खूनी संघर्ष की वजह, बीच-बचाव करने आई गर्भवती बहन को मारी लात

राजस्थान में नौतपा के बीच बिगड़ा मौसम का मिजाज, बादल गरजने के साथ होगी भारी से अति भारी बारिश!

बारिश आते ही जन्नत बन जाता है राजस्थान, इन जगहों पर मिलता है स्वर्ग जैसा सुकून!

टोंक में पैसों का लालच देकर नाबालिग से कुकर्म, विरोध करने पर दबाया गला, इलाके में सनसनी!

IPS अमित बुड़ानिया का फेसबुक पोस्ट वायरल, बताया अपराधी के लिए जेल से भी भयानक क्या है?

राजस्थान में आंधी-तूफान का तांडव, रूह कंपाने वाला नजारा आया सामने, देखें खौफनाक Videos

राजस्थान में दिन में अंधेरा, शाम को हुई भारी बारिश, आने वाले 3 घंटों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: मौसम ने जयपुर से झालावाड़ तक मचाई तबाही, ट्रांसफार्मर फटा, बिजली गुल, 2 की मौत

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

चूरू में प्रकृति ने दिखाया 'तांडव'! दोपहर 2 बजे छा गया अंधेरा और धूल से ढक गया आसमान

कौन हैं SP बी. आदित्य, जिन्हें मिलेगा राजस्थान DGP डिस्क सम्मान, प्रतापगढ़ पुलिस में छाई खुशी

क्या टिटहरी के अंडे देते हैं बारिश का संकेत? राजस्थान की लोकमान्यताओं में फिर बढ़ी दिलचस्पी

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! सीकर-भरतपुर में तेज आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट

राजस्थान में मौसम का तूफानी यू-टर्न! जयपुर-दौसा समेत 19 जिलों में बारिश और ओलवृष्टि का अलर्ट

अलवर में प्री-मानसून की दस्तक! नौतपा में अचानक बदला मौसम, आंधी-तूफान के साथ ही झमाझम बारिश

Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

गर्मी में नहीं जाएगी बिजली! राजस्थान के 4 जिलों में विद्युत संकट होगा खत्म

खेत में दिखा नाग-नागिन के 'डांस' का अनोखा नजारा, VIDEO वायरल

होमगार्ड स्वयंसेवकों का 'कल्याण' भगवान भरोसे, खर्च के ब्यौरे पर निदेशालय मौन

आज इन जिलों को झमाझम भिगोएंगे काले बदरा, वज्रपात से भी बचने का रखें इंतजाम!

Tags:
Rajasthan news
jaisalmer news
Rajasthn Tourism

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कूनो से निकल चीता पहुंचा भरतपुर! बंध बारैठा में दिखते ही मचा हड़कंप, विभाग अलर्ट

कूनो से निकल चीता पहुंचा भरतपुर! बंध बारैठा में दिखते ही मचा हड़कंप, विभाग अलर्ट

Bharatpur News
2

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा! बस-कार की टक्कर में उड़े परखच्चे, 4 की मौके पर मौत

jodhpur news
3

आखिर जैसलमेर में ऐसा क्या है खास? जिसे देखने देश-विदेश से उमड़ते हैं पर्यटक

Rajasthan news
4

चित्तौड़गढ़ में घूस लेते पकड़ी गई ये महिला अधिकारी, ऑफिस में मारा छापा

Rajasthan Crime
5

मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर BJP का मेगा जनसंपर्क अभियान, गांव-ढाणी तक पहुंचेंगी उपलब्धियां

Rajasthan Politics