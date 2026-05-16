/जैसलमेर के प्रतिबंधित बॉर्डर एरिया में उड़ा ड्रोन, मचा बवाल, सुरक्षा एजेंसियों के सवाल पर फूले हाथ-पैर !

राज्य चुनें
Jaisalmer News : भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे संवेदनशील रामगढ़ क्षेत्र में आखिर किसके इशारे पर दिल्ली की सीमेंट कंपनियों को खुलेआम ड्रोन उड़ाने की छूट दी गई ? पढ़ें पूरी खबर …
Jaisalmer News : जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित खनन परियोजना को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है. आरोप है कि डालमिया कम्पनी द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से सर्वे करने का कार्य शुरू किया गया. ग्रामीण पीयूशगिरी, कुंदनलाल, सुलेमान खान, भैराराम आदि का कहना है कि कम्पनी के पास जिला कलेक्टर के सर्वे करवाने के आदेश है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की अनुमति के बिना यहां ड्रोन उड़ाया गया.
जानकारी के अनुसार कम्पनी की ओर से खनन क्षेत्र में ड्रोन सर्वे कराया जा रहा था. इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सर्वे कार्य का विरोध जताया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील एवं प्रतिबंधित श्रेणी में आता है, ऐसे में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना नियमों की अवहेलना है. ग्रामीणों का कहना है कि डालमिया कम्पनी के खिलाफ लंबे समय से विरोध प्रदर्शन और धरना जारी है, इसको दरकिनार कर सर्वे कार्य करवाने में जुटी हुई है. धरना दे रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों की आपत्तियों और जनभावनाओं की अनदेखी की जा रही है.
विरोध कर रहे ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच करवाकर ड्रोन उड़ाने की अनुमति से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी कि यदि बिना सहमति सर्वे कार्य जारी रखा गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. इस दौरान मौके पर काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा. ग्रामीणों ने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों से पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है.
भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे संवेदनशील रामगढ़ क्षेत्र में आखिर किसके इशारे पर दिल्ली की सीमेंट कंपनियों को खुलेआम ड्रोन उड़ाने की छूट दी गई ? जहां बिना अनुमति बीएसएफ, आर्मी, एयरफोर्स और इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी एजेंसियाँ भी हर गतिविधि नियमों के तहत करती हैं, वहां बाहरी कंपनियों द्वारा ड्रोन से पूरे क्षेत्र की वीडियोग्राफी करवाना सीधे-सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है.
जब क्षेत्र की महिलाओं और ग्रामीणों ने इस गैरकानूनी गतिविधि का विरोध किया तो कंपनी के दलालों और उनके संरक्षण में खड़े लोगों ने पुलिस का डर दिखाकर मुकदमे दर्ज कराने की धमकियां दीं. क्या अब सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिक अपनी ही जमीन और सुरक्षा की बात भी नहीं कर सकते ? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस दबाव पुलिस प्रशासन इन कंपनियों के साथ खड़ा दिखाई दिया ?
कलेक्टर के एक कागजी आदेश की आड़ लेकर पुलिसकर्मियों को साथ में लगाकर ड्रोन उड़ाए गए, लेकिन जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने जरूरी अनुमति और दस्तावेज मांगे तो कंपनी वालों की सच्चाई सामने आ गई और तुरंत ड्रोन बंद कर दिए गए. अगर सब कुछ वैध था तो फिर दस्तावेज दिखाने में डर क्यों लगा ?
अगर अनुमति थी तो सुरक्षा एजेंसियों के सवालों पर हाथ-पैर क्यों फूल गए ? यह केवल एक कंपनी का मामला नहीं, बल्कि बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा, जनता के अधिकार और प्रशासन की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल है. देश की सीमाओं को कोई निजी कंपनी अपनी जागीर समझे और कुछ अधिकारी उनके सामने नतमस्तक हो जाएं, यह किसी भी देशभक्त नागरिक को स्वीकार नहीं होगा. रामगढ़ की जनता डरने वाली नहीं है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!