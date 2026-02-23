Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer: जैसलमेर से विकास की हुंकार! ‘एक कदम विकास की ओर’ में उठा ट्रेन, टूरिज्म और वेडिंग हब का मुद्दा

Zee Rajasthan
Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer: थार के हृदय जैसलमेर में ज़ी राजस्थान का ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिले के विकास, पर्यटन और चुनौतियों पर चर्चा की गई. जैसलमेर में आयोजित ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम में जिले के पर्यटन, कनेक्टिविटी और आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अहम मांगें उठीं. जैसलमेर किला, तनोट माता मंदिर और पोकरण की ऐतिहासिक व आध्यात्मिक पहचान को रेखांकित करते हुए वक्ताओं ने 4 नई ट्रेनों, सालभर हवाई सेवा, नाइट टूरिज्म पॉलिसी और विशेष पैकेज की मांग की. साथ ही जैसलमेर को वेडिंग हब के रूप में विकसित करने और कैमल संरक्षण के लिए ठोस नीति बनाने पर जोर दिया गया.

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Feb 23, 2026, 02:34 PM IST | Updated:Feb 23, 2026, 02:34 PM IST

Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer: थार के स्वर्णिम आंचल में बसे जैसलमेर में आज विकास की नई गूंज सुनाई दी, जब ज़ी राजस्थान का ‘एक कदम विकास की ओर’ कार्यक्रम यहां आयोजित हुआ. उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ते राजस्थान की प्रगति को आगे बढ़ाते हुए यह कारवां मरुस्थल के हृदय तक पहुंचा. पर्यटन, भव्य किले, आकर्षक हवेलियां और समृद्ध रेगिस्तानी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध जैसलमेर का गौरवशाली इतिहास कार्यक्रम का केंद्र रहा.

यहां स्थित जैसलमेर किला, जिसे सोनार दुर्ग भी कहा जाता है, विश्व के चुनिंदा लिविंग फोर्ट्स में शुमार है. भारत-पाक सीमा के निकट आस्था का प्रमुख केंद्र तनोट माता मंदिर और श्रद्धा के प्रतीक रामदेवरा मंदिर जैसलमेर की आध्यात्मिक पहचान को और मजबूत करते हैं. वहीं पोकरण के परमाणु परीक्षणों ने इस जिले को ऐतिहासिक महत्व भी दिया है.

कार्यक्रम में जैसलमेर का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया और विकास और पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा हुई. इस दारौन कार्यक्रम में हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी अर्जुन दास चांडक, सम कैम्प एंड ड्यून्स वेलफेयर सोसाइटी से कैलाश व्यास, पर्यटन व्यवसाई मयंक भाटिया ने जैसलमेर के विकास और पर्यटन पर खुलकर विचार व्यक्त किए.

आर्ट के लिए नीति बनवाने की मांग
व्यवसायी अर्जुन दास चांडक ने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए हस्तशिल्प के बदलते प्रारूप पर कहा कि फेस्टिवल्स की तरह ही टेक्सटाइल्स में भी बदलाव का दौर चलता रहता है. ऐसे में ज्वेलरी, कपड़ों पर भी हैंडी क्राफ्ट पर काम किया जाता है. उन्होंने मांग की कि जैसलमेर को आर्ट से लेकर टूरिज्म दोनों के लिए ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है. उन्होंने जिले के लिए 4 ट्रेनों की मांग की है. उन्होंने आर्ट के लिए भी नीति बनवाने की मांग की.

ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग
मयंक भाटिया ने जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार से उम्मीद जताई कि सरकार यहां के लिए ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाए. लोगों के आने का जरिया बढ़ाए. नई ट्रेनें शुरू की जाएं. हवाई मार्ग साल के 12 महीने चले, ट्रेनों का आवागामन बढ़े, समर टूरिज्म डेवलप किया जाए. गर्मी के मौसम में नाइट टूरिज्म बढ़ाएं. सरकार यहां के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा .यहां पहुंचे क्योंकि यहां पर पर्यटन की तगड़ी संभावनाएं हैं. नाइट टूरिज्म के लिए अलग पॉलिसी बने. रात में पर्यटन स्थल, होटल्स खुलने की परमिशन मिले. इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा.

वेडिंग हब बन सकता है जैसलमेर
सम क्षेत्र में डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन में कैसे विकसित करें, इस पर कैलाश व्यास ने कहा कि यहां पर महलनुमा वेडिंग रिजॉर्ट्स हैं. शादियों के लिए यह जगह वेडिंग हब बन सकता है. ऐसे में सरकार इस जगह को प्रमोट करे. जैसलमेर में कैमल विलेज विकसित किए जाने को लेकर कैलाश व्यास ने कहा कि इनकी संख्या तेजी से घट रही है. लोगों का ऊंट के प्रति इंट्रेस्ट खत्म हो रहा है. कैमल प्रटोक्शन को लेकर चारे और रहने की खास व्यवस्था की जाए. जैसलमेर का कैमल, किला दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरा है. लोगों को कैमल से घुमाने की व्यवस्था की जाए.

बता दें कि कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, विधायक छोटू सिंह भाटी सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम का संचालन चैनल हेड मनीष शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ.

