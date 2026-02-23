Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer: स्नेक कैचर से समाजसेवी ‘कपड़ों वाली दीदी’ तक, जैसलमेर की असली हीरो को मिला मंच, 'एक कदम विकास की ओर' ने दिया सम्मान

Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer: आज का दिन जैसलमेर के लिए लिए बेहद ही खास रहा. आज सोमवार, 23 फरवरी 2026 को ZEE Rajasthan की ओर से जैसलमेर में ‘एक कदम विकास की ओर' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर चैनल ने जिले की उन विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों से न केवल जैसलमेर का गौरव बढ़ाया बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है.

सम्मान प्राप्त करने वालों में राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद रजा खान, समंदर सिंह, जानकी माहेश्वरी और प्रेम कुमरा चौधरी शामिल रहे. कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना और उनके कार्यों को व्यापक मंच प्रदान करना था.

इस आयोजन के दौरान जिले की स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया. कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद और बीजेपी विधायक छोटू सिंह भाटी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे. वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष दलपत हिगड़ा और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे. यह आयोजन सामाजिक सरोकारों को मजबूती देने के साथ-साथ विकास से जुड़े मुद्दों पर सार्थक संवाद का प्रभावी मंच साबित होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



'एक कदम विकास की ओर' करौली कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले लोगों के नाम और सम्मान की वजह इस प्रकार हैं-

1 - राजेंद्र प्रसाद मीणा, सहायक उप निरीक्षक, थाना कोतवाली जैसलमेर

जैसलमेर पुलिस थाना कोतवाली में सहायक उपनिरीक्षण पद पर तैनात हैं तथा इन्होंने अपने पद पर रहते हुए शाहगंज थाना क्षेत्र में इंटरनेशनल बाइक राइडर के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. साथ ही कई मामलों में वांछित इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. साथ ही साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्होंने साइबर ठगी के शिकार हुए कई लोगों के पैसों को वापस दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. साथ ही जिले में 15 से अधिक अलग-अलग मामलों में वांछित इनामी अपराधी और मोहनगढ़ थाने में हुए एटीएम लूट का खुलासा मैं महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई. इनकी पुलिस के प्रति अपनी कार्य कुशलता को देखते हुए आज ज़ी राजस्थान ने इन्हें सम्मानित किया.



2 - मोहम्मद रजा खान, बास्केटबॉल खिलाड़ी

अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी जैसलमेर बास्केटबॉल अकादमी से हैं. यूथ साउथ एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप मालदीव में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया एवं भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे. फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के विरुद्ध 38 अंक अर्जित कर भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्ती भूमिका निभाई. एशिया कप यूथ बास्केटबॉल मंगोलिया में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया. राजस्थान के साथ जैसलमेर का नाम रोशन किया. इस कार्य को लेकर ज़ी राजस्थान ने इन्हें सम्मानित किया.

3 - समंदर सिंह, पुलिस कॉन्स्टेबल कार्यालय पुलिस अधीक्षक, (अपराध शाखा)

अपराध शाखा में पदस्थापन समंदर सिंह ने कम्युनिटी पुलिसिंग युनिट में पदस्थापित रहकर सीएलज़ी, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, ग्राम रक्षक इत्यादि सामुदायिक पुलिसिंग सदस्यों से संबंधित पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों की जिले में प्रभावी पालना सुनिश्चित करवाई. जिला स्तरीय सीएलज़ी सदस्यों की बैठक के सफल आयोजन में आवश्यक सहयोग प्रदान किया. साथ ही लगातार अपराध शाखा (एस.आर. अनुभाग) में कार्यरत रहकर नवीन आपराधिक काननों का प्रभावी क्रियान्वयन, एनडीपीएस एक्ट के वाणिज्यिक मात्रा के प्रकरणों में 65 एफ व पिट एनडीपीएस की कार्यवाही हेत प्रस्ताव, पोक्सों एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन कर प्रकरणों की ऑनलाईन पर्यवेक्षण किया.

4 - जानकी माहेश्वरी, प्रशिक्षक, राजकीय आईटीआई

राजकीय आईटीआई, जैसलमेर में प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत हे. जानकी माहेश्वरी अपने कुछ दोस्तों और आस-पड़ोस के लोगों के सहयोग से जिले में जरूरत मंद लोगों की हेल्प करते हैं. प्रत्येक रविवार को अलग अलग बस्ती में जाते हैं और वहां जरूरतमंद लोगों को कपड़े, जूते, चप्पल, सर्दी में स्वेटर, जैकेट, कंबल ,खिलौने चॉकलेट, बिस्कुट और अन्य दैनिक उपयोग सामग्री निशुल्क वितरण करते है यह सामग्री परिचित और सोशल मीडिया का उपयोग करके एकत्रित करते हैं, जिसमें लोगों से उपयोग में न आने वाले कपड़े जो अब छोटे हो गए या पसंद नहीं, इस तरह के कपड़े जो पहनने लायक हैं, वो पहनते नहीं है. वो इकट्ठे करते है और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं. साथ ही दुकानदारो के द्वारा जो स्टॉक बिक नहीं रहा या डैमेज है, ऐसा सामान लेके भी बांटते हैं. विवाह या अन्य भोज में बची खाद्य सामग्री लेकर फुटपाथ पर रहने वाले लोगों में वितरण करते हैं, जिससे उनको अच्छा खाने को मिल सके. गरीब परिवार में विवाह में मदद के लिए उनको किराना का सामान, बर्तन, कपड़े इत्यादि उपलब्ध करवाते हैं. जैसलमेर में 'कपड़ों वाली दीदी' के नाम से पहचान बनाई. जानकी माहेश्वरी जैसलमेर जिले में पिछले 5 वर्षों से समाजसेवा कर रही हैं.



5 - तगाराम भील, लोक कलाकार

तगाराम भील जैसलमेर के एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय अलगोजा वादक और लोक कलाकार हैं, जिन्हें कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए हाल ही भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है. उन्होंने अपनी मेहनत से फ्रांस, अमेरिका, जापान, रूस और अफ्रीका सहित 35 से अधिक देशों में अलगोजा वादन की प्रस्तुति दी है और इस पारंपरिक वाद्य यंत्र को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है.आप के कार्य को लेकर ज़ी राजस्थान ने इन्हें सम्मानित किया.



6 - प्रेम कुमार चौधरी, स्नैक केचर

प्रेम कुमार चौधरी का लक्ष्य हे की सांपों को मारना नहीं बचाना है. जैसलमेर के गांधी कॉलोनी क्षेत्र के रहने वाले प्रेम कुमार चौधरी ने किसी से प्रेरणा लेकर सांपों को पकड़ने का शौक बना दिया, जिससे अब वे प्रोफेशनल स्नेक कैचर हो गए हैं. निस्वार्थ भाव से कहीं से भी कब भी इन्हें कॉल आता है कि सांप आया है, यह वहां पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ कर जगल में छोड़ देते हैं. अब तक हजारों की संख्या में जहरीले सांप पकड़ चुके हैं और जान बचा चुके हैं.



7- डॉ. सत्ताराम जवाहर अस्पताल, जैसलमेर

डॉ. सत्ताराम पंवार जैसलमेर के श्री जवाहर चिकित्सालय में एक प्रमुख लैप्रोस्कोपिक और ट्रॉमा विशेषज्ञ सर्जन हैं. उन्होंने जवाहर अस्पताल में जटिल ऑपरेशन करते हुवे कई लोगों की जान बचाई है. हाल ही में जैसलमेर के हॉस्पिटल में 60 वर्षीय महिला के पेट से 6 किलो की विशाल गांठ का सफल ऑपरेशन किया गया. भारत-पाक सीमा क्षेत्र से 150 किमी दूर लाई गई मरीज की जटिल सर्जरी विशेषज्ञ टीम ने सावधानीपूर्वक पूरी की. सात दिन बाद महिला स्वस्थ होकर घर लौट गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-