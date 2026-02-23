Ek Kadam Vikas Ki Ore Jaisalmer: राजस्थान आज उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर नए आयाम स्थापित करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर है. इसी क्रम में ज़ी राजस्थान के 'एक कदम विकास की ओर' अभियान का कारवां थार मरुस्थल के हृदय जैसलमेर पहुंचा. स्वर्ण नगरी के नाम से विश्वप्रसिद्ध जैसलमेर अपनी पीली बलुआ पत्थर से निर्मित इमारतों के कारण सूर्य की किरणों में सोने सा दमकता है, जो इसे विशिष्ट पहचान प्रदान करता है.

भव्य किले, आकर्षक हवेलियां और समृद्ध रेगिस्तानी संस्कृति यहां की शान हैं. यहां स्थित जैसलमेर फोर्ट, जिसे 'सोनार दुर्ग' भी कहा जाता है, दुनिया के चुनिंदा लिविंग फोर्ट्स में शामिल है, जहां आज भी आबादी निवास करती है. भारत-पाक सीमा के निकट आस्था का प्रमुख केंद्र तनोट माता मंदिर तथा श्रद्धा के प्रतीक रामदेवरा मंदिर जैसलमेर के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाते हैं. वहीं पोकरण में हुए परमाणु परीक्षणों ने इस जिले को ऐतिहासिक पहचान दिलाई.

इस दौरान साले मोहम्मद ने पर्यटन, हैंडीक्राफ्ट के लिए उठे मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सच है कि जब जैसलमेर में चारों तरफ से कनेक्टिविटी होगी, तभी यहां का पर्यटन फलेगा-फूलेगा और विकास की तरफ बढ़ेगा. उन्होंने ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी नेता से भी गुजारिश की कि वह सरकार से जैसलमेर में कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात रखें.



Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आगे उन्होंने हैंडीक्राफ्ट के लिए कहा कि हस्तशिल्प लुप्त हो रहा है. उनको खर्चा नहीं मिल रहा. इसे संरक्षित किया जाए. लोग इससे अपना जुड़ाव खत्म कर रहे. लोगों को हुनर सामने लाने का मौका नहीं मिल रहा. बुनकर सरकारी सब्सिडी न मिलने से उनका खर्च तक निकालना मुश्किल हो रहा है. उन्होंने हस्तशिल्प के लिए भी संरक्षण नीति बनवाने की मांग की. उन्होंने कहा कि जैसलमेर का नाम दुनिया के मानचित्र पर अंकित हो रहा है. यहां के लोगों का प्यार आने वाले मेहमानों के दिलों में बस जाता है. बाड़मेर में लग रही रिफाइनरी से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा. जैसलमेर में कसी चीज की कमी नहीं है बस कनेक्टिविटी बढ़ने की जरूरत है. इस दौरान साले मोहम्मद ने कहा कि जैसलमेर में लोग नेचर से मिलने आते हैं. जयपुर-दिल्ली चले जाएं तो लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने छोटू सिंह से अपील की कि ओरण, गोचर को बचाइए. पर्यावरण को बचाइए.

बीजेपी विधायक छोटी सिंह भाटी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ की और ZEE Rajasthan चैनल की टीम को धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि जैसलमेर में जल-थल से लेकर तमाम सुविधाएं हैं. उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में यहां कोई कमी नहीं आएगी. पेयजल के लिए भी व्यवस्था सरकार कर रही है.



कार्यक्रम के माध्यम से जैसलमेर का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और जिले के विकास तथा चुनौतियों पर चर्चा के लिए सार्थक मंच प्रदान किया गया. पूरा कार्यक्रम चैनल हेड मनीष शर्मा के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-