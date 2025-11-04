जैसलमेर के लाठी में दर्दनाक घटना! निर्दोष ऊंट के मुंह में फटा विस्फोटक, उड़ गया जबड़ा

Jaisalmer News: राजस्थान में जैसलमेर के लाठी गांव के पास घास चर रहे ऊंट के मुंह में अचानक विस्फोटक पदार्थ फट गया, जिससे उसका जबड़ा बुरी तरह से उड़ गया. धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग भी दहशत में आ गए. बताया जा रहा है कि ग्रामीणों द्वारा खेतों और रास्तों पर जंगली सुअरों को मारने के लिए जगह-जगह बारूद या देसी बम जैसे विस्फोटक पदार्थ रखे गए हैं, जिनका शिकार यह निर्दोष ऊंट हो गया.
Jaisalmer News: जिले के लाठी क्षेत्र से एक बार फिर जानवरों के साथ क्रूरता का दर्दनाक मामला सामने आया है. क्षेत्र में जंगली सुअरों को मारने के लिए डाले गए विस्फोटक पदार्थ का शिकार इस बार एक बेगुनाह ऊंट बन गया. घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है.
जानकारी के अनुसार, लाठी गांव के पास घास चर रहे ऊंट के मुंह में अचानक विस्फोटक पदार्थ फट गया, जिससे उसका जबड़ा बुरी तरह से उड़ गया. धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग भी दहशत में आ गए. बताया जा रहा है कि ग्रामीणों द्वारा खेतों और रास्तों पर जंगली सुअरों को मारने के लिए जगह-जगह बारूद या देसी बम जैसे विस्फोटक पदार्थ रखे गए हैं, जिनका शिकार यह निर्दोष ऊंट हो गया.
गौरक्षा टीम को दी गई जानकारी
विस्फोट के बाद ऊंट गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. ग्रामीणों ने तुरंत इस घटना की सूचना बजरंग दल की गौरक्षा टीम को दी. सूचना मिलते ही गौरक्षक मौके पर पहुंचे और घायल ऊंट को प्राथमिक उपचार दिलाया. इसके बाद उसे आगे के इलाज के लिए भादरिया गौशाला भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है.
स्थानीय लोगों और पशु प्रेमियों में भारी आक्रोश
घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों और पशु प्रेमियों में भारी आक्रोश व्याप्त है. गौरक्षकों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में इस तरह के विस्फोटक पदार्थ फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगी, तो आंदोलन किया जाएगा.
पालतू जानवर हो रहे विस्फोटकों का शिकार
गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में लाठी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में इस तरह की घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं. जंगली सुअरों को मारने के लिए खेतों में डाले गए विस्फोटक पदार्थों का शिकार कई बार गाय, ऊंट और बकरी जैसे पालतू जानवर हो चुके हैं.
स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि इन खतरनाक पदार्थों पर तुरंत रोक लगाई जाए और क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए ताकि जानवरों के साथ इस तरह की बर्बर घटनाओं पर विराम लगाया जा सके.
