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लोहारकी गांव में सामूहिक आत्महत्या से सनसनी, पति-पत्नी और दो मासूम बच्चों की मौत

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले के रामदेवरा थाना क्षेत्र के लोहारकी गांव में एक ही परिवार के चार सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में पानी के टांके में कूदने से मौत हो गई. मृतकों में पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चे शामिल हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Shankar dan
Published:Jul 27, 2026, 01:28 PM IST | Updated:Jul 27, 2026, 01:28 PM IST
लोहारकी गांव में सामूहिक आत्महत्या से सनसनी, पति-पत्नी और दो मासूम बच्चों की मौत
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामदेवरा थाना क्षेत्र के निकट स्थित लोहारकी गांव में शनिवार रात एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई. एक ही परिवार के चार सदस्यों की पानी के टांके में कूदने से मौत हो गई. मृतकों में पति, पत्नी और उनके दो मासूम बच्चे शामिल हैं. घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. सूचना पर रामदेवरा थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है तथा मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.


पति-पत्नी सहित दो मासूम बच्चों की हुई मौत

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पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान जसराज सुथार (करीब 35 वर्ष), उनकी पत्नी (करीब 30 वर्ष), 10 वर्षीय पुत्र और 6 वर्षीय पुत्री के रूप में हुई है. ग्रामीणों ने बताया कि जसराज गांव में लकड़ी का काम करता था और परिवार सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार परिवार के सभी सदस्य घर में बने करीब 10 फीट गहरे पानी के टांके में मिले. ग्रामीणों ने उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक चारों की मौत हो चुकी थी.


घटना से पहले बच्चे जन्मदिन समारोह में थे शामिल

ग्रामीणों के अनुसार घटना से कुछ समय पहले दोनों बच्चे पड़ोस में आयोजित जन्मदिन समारोह में शामिल होकर हंसते-खेलते अपने घर लौटे थे. इसके बाद शाम के समय ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार इस दर्दनाक घटना का शिकार हो गया, इसका अभी तक स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवार में किसी बड़े विवाद या गंभीर आर्थिक संकट की जानकारी उन्हें नहीं थी. ऐसे में घटना ने पूरे गांव को हैरान कर दिया है.


पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक सहित स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. आसपास के लोगों और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कही है.


गांव में पसरा मातम, हर कोई सदमे में

एक साथ परिवार के चार सदस्यों की मौत से लोहारकी गांव में गहरा शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है. रविवार सुबह से ही ग्रामीण मृतकों के घर के बाहर एकत्रित रहे और परिजनों को ढांढस बंधाते नजर आए. स्थानीय लोगों का कहना है कि देखते ही देखते एक हंसता-खेलता परिवार खत्म हो गया, जिससे पूरे गांव में मातम का माहौल है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जांच पूरी होने से पहले घटना के कारणों को लेकर किसी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें. वहीं, प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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