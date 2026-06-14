/तनोट माता के दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार ट्रैक्टर से टकराई, 17 वर्षीय युवक की मौत, कई घायल

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Jaisalmer Accident: राजस्थान के जैसलमेर जिले में रामगढ़ सड़क मार्ग पर रविवार को सोनू गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया. तनोट माता के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की स्विफ्ट कार आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा घुसी. हादसे के समय कार में चालक सहित पांच लोग सवार थे.
दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया. इस दौरान वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने मानवता का परिचय देते हुए अपने निजी वाहन से सभी घायलों को राजकीय जवाहिर चिकित्सालय पहुंचाया.
अस्पताल में चिकित्सकों ने 17 वर्षीय सुरेंद्र पुत्र भगवानाराम कुमावत निवासी नोखा (बीकानेर) को मृत घोषित कर दिया. वहीं अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया. मृतक सहित तीन घायल एक ही परिवार के सदस्य हैं. 42 वर्षीय भगवानाराम, उनकी पत्नी यशोदा देवी (38) तथा छोटा पुत्र नरेंद्र उर्फ मोनू (15) को जोधपुर रेफर किया गया है.
चिकित्सकों के अनुसार भगवानाराम की हालत खतरे से बाहर है, जबकि यशोदा देवी और उनके पुत्र की स्थिति गंभीर बनी हुई है. कार चालक मोहित शर्मा (25) निवासी सारूण्डा को भी उपचार के लिए बीकानेर रेफर किया गया है.
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जानकारी के अनुसार, भगवानाराम का परिवार तनोट माता के दर्शन कर वापस लौट रहा था. हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.
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