कांग्रेस जिलाध्यक्ष की बर्थडे पार्टी में जमकर नाचे पूर्व विधायक रूपाराम, मंत्रियों ने बजाई तालियां

Rajasthan Politics: राजस्थान की सियासत में ‘मरुधरा की राजनीति’ कब नया मोड़ ले ले. यह कहना मुश्किल है. सोमवार रात जैसलमेर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर के जन्मदिन समारोह ने ऐसा ही सियासी संदेश दे दिया, जिसकी चर्चा अब राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हो रही है.

एक निजी होटल में आयोजित कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर के 39वें जन्मदिन समारोह में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए. केक कटे, बधाइयों का दौर चला और फिर संगीत की धुनों पर ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने कार्यक्रम को सियासी उत्सव में बदल दिया.

जन्मदिन बना सियासी मंच

समारोह के दौरान कुल 39 केक काटे गए, जिसे नेताओं ने प्रतीकात्मक बताते हुए संगठन की मजबूती और आगामी चुनावों की तैयारी से जोड़ा. मंच से यह संदेश दिया गया कि कांग्रेस में अब किसी तरह की फूट नहीं है और सभी नेता एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे.

डांस के दूसरे वीडियो से बढ़ी चर्चा

कार्यक्रम के दौरान जैसे ही संगीत शुरू हुआ, पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव खुद को रोक नहीं पाए और जमकर नाचते नजर आए, उनका यह डांस मोबाइल कैमरों में कैद हो गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यह वीडियो इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि इससे पहले 31 दिसंबर की रात का उनका एक वीडियो पहले ही सामने आ चुका है. अब जन्मदिन समारोह से जुड़ा दूसरा वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में इसकी अलग-अलग व्याख्या की जा रही है.

तालियों के साथ दिखी ‘एकता’

डांस के दौरान पूर्व मंत्री हरीश चौधरी और पूर्व अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद तालियां बजाते नजर आए. एक ही मंच और एक ही माहौल में नेताओं की मौजूदगी को जैसलमेर कांग्रेस में एकता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

नेताओं ने कहा कि 39 केक काटना सिर्फ जन्मदिन का उत्सव नहीं, बल्कि 2026 के पंचायत व निकाय चुनाव और 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का संकेत है. संदेश साफ था कि कांग्रेस अब एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगी.

गुटबाजी से बदले हालात

जैसलमेर कांग्रेस लंबे समय से दो गुटों- फकीर परिवार और धनदेव परिवार में बंटी रही है. पिछले चुनावों में इस खींचतान का नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा था, लेकिन इस समारोह में दोनों गुटों के नेताओं की एक मंच पर मौजूदगी को बदले हुए राजनीतिक हालात के तौर पर देखा जा रहा है.