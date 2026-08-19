/स्वर्णनगरी जैसलमेर को मिली नई पहचान, महारावल जैसल देव की भव्य प्रतिमा का शिलान्यास

Jaisalmer News: स्वर्णनगरी जैसलमेर के इतिहास और गौरव को नई पहचान देने की दिशा में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया. आजादी के बाद पहली बार जैसलमेर के संस्थापक महारावल जैसल देव जी की 1 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से बनने वाली भव्य अश्वारूढ़ प्रतिमा का शिलान्यास किया गया.

पूजा-अर्चना कर प्रतिमा का शिलान्यास

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जोधपुर-रामगढ़ बाईपास लिंक रोड पर आयोजित कार्यक्रम में जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी और पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह ने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रतिमा का शिलान्यास किया. इस अवसर पर आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए नगर परिषद की ओर से 50.35 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया गया.

पर्यटन, खेल और शिक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद

इनमें सोनार दुर्ग के आसपास किला पार्किंग तक हेरिटेज वॉक-वे का सौंदर्यीकरण, स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज, खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए बास्केटबॉल कोर्ट व बैडमिंटन हॉल, सड़क सौंदर्यीकरण तथा छात्रावास में लाइब्रेरी निर्माण सहित कई कार्य शामिल हैं. इन विकास कार्यों से जैसलमेर के सौंदर्यीकरण के साथ पर्यटन, खेल, शिक्षा और नागरिक सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

कार्यक्रम में ये अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में जैसलमेर SDM वीरेन्द्र सिंह, कार्यवाहक आयुक्त पवन कुमार, खेल अधिकारी राकेश विश्नोई, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा, भोपालसिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष चन्द्र प्रकाश शारदा, पूर्व प्रधान सुनीता भाटी सहित जनप्रतिनिधि, नगरवासी और नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे. इस अवसर पर विधायक छोटूसिंह भाटी ने कहा कि जैसलमेर के लिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है.

आजादी के बाद पहली बार संस्थापक महारावल जैसल देव जी की भव्य प्रतिमा का शिलान्यास हुआ है. उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि उनकी दूरगामी सोच से इस कार्य को गति मिली है. विधायक ने कहा कि जैसलमेर विश्वप्रसिद्ध पर्यटन नगरी है, जहां देश-दुनिया से लाखों पर्यटक पहुंचते हैं. जब पर्यटक स्वर्णनगरी आएंगे, तो सबसे पहले संस्थापक महारावल जैसल देव जी की प्रतिमा को निहारेंगे और जैसलमेर के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होंगे. उन्होंने कहा कि प्रतिमा स्थापित होने से जैसलमेर को नई पहचान मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.

