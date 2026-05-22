Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /राजस्थान के राज्य पक्षी को बचाने के लिए AI तकनीक बनी वरदान, जैसलमेर में दिखा असर

राजस्थान के राज्य पक्षी को बचाने के लिए AI तकनीक बनी वरदान, जैसलमेर में दिखा असर

Jaisalmer News: जैसलमेर में ‘गोड़ावण दिवस’ उत्साह के साथ मनाया गया. वन मंत्री संजय शर्मा ने डेज़र्ट नेशनल पार्क पहुंचकर संरक्षण कार्यों का जायजा लिया. AI तकनीक और कृत्रिम गर्भाधान से राज्य पक्षी गोड़ावण की संख्या बढ़ने की बात कही गई.
 

Edited bySandhya YadavReported byShankar dan
Published: May 22, 2026, 12:47 PM|Updated: May 22, 2026, 12:47 PM
राजस्थान के राज्य पक्षी को बचाने के लिए AI तकनीक बनी वरदान, जैसलमेर में दिखा असर
Image Credit: AI Generated

Jaisalmer News: सीमावर्ती जिले जैसलमेर में राजस्थान के राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोड़ावण के संरक्षण और संवर्धन को समर्पित “गोड़ावण दिवस” गुरुवार को उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है. इस मौके पर वन विभाग की ओर से जिलेभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा बुधवार देर रात जैसलमेर पहुंचे.

सम-सुदासरी चौकी पहुंचकर किया कार्यक्रमों का शुभारंभ
गुरुवार सुबह वन मंत्री संजय शर्मा डेज़र्ट नेशनल पार्क स्थित सम-सुदासरी चौकी पहुंचे. यहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वन विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद मंत्री ने गोड़ावण ब्रिडिंग सेंटर का निरीक्षण किया और वहां चल रहे संरक्षण कार्यों की जानकारी ली.

Add Zee News as a Preferred Source

गोड़ावण प्रतिमा का अनावरण और पौधरोपण
कार्यक्रम के दौरान विधायक छोटूसिंह भाटी की अध्यक्षता में वन मंत्री संजय शर्मा ने गोड़ावण प्रतिमा का अनावरण किया. पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मंत्री ने पीपल का पौधा लगाया, जबकि विधायक छोटूसिंह भाटी ने राज्य वृक्ष खेजड़ी का पौधरोपण किया. इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव बचाने को लेकर लोगों को जागरूक करने का भी संदेश दिया गया.

डेज़र्ट नेशनल पार्क में सफारी कर लिया संरक्षण कार्यों का जायजा
इसके बाद वन मंत्री ने डेज़र्ट नेशनल पार्क क्षेत्र का दौरा किया और सफारी के माध्यम से गोड़ावण के प्राकृतिक आवास को करीब से देखा. सफारी के दौरान रेंजर वसनाराम ने मंत्री को गोड़ावण संरक्षण के प्रयासों, प्रजनन प्रक्रिया और क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य वन्यजीवों की विस्तृत जानकारी दी. इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा, सवाई सिंह गोगली, डेज़र्ट नेशनल पार्क के डीएफओ बृजमोहन गुप्ता, वन विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में वन्यजीव प्रेमी मौजूद रहे.

गोड़ावण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता : संजय शर्मा
मीडिया से बातचीत करते हुए वन मंत्री संजय शर्मा ने प्रदेशवासियों को गोड़ावण दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि गोड़ावण संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दुर्लभ पक्षी को बचाने के लिए लगातार गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में 21 मई को “गोड़ावण दिवस” मनाने की घोषणा की थी.

AI तकनीक से बढ़ रही गोड़ावण की संख्या
वन मंत्री ने कहा कि विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके गोड़ावण के संरक्षण में AI तकनीक और कृत्रिम गर्भाधान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. इन तकनीकों के कारण गोड़ावण की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ‘मन की बात’ कार्यक्रम में गोड़ावण संरक्षण के प्रयासों की सराहना की थी. मंत्री ने कहा कि डेज़र्ट नेशनल पार्क का दौरा कर उन्होंने राज्य पक्षी को करीब से देखा, समझा और संरक्षण कार्यों का जायजा लिया.

गोड़ावण बचाने में जनभागीदारी जरूरी
वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि गोड़ावण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें आमजन की भागीदारी भी बेहद जरूरी है. उन्होंने लोगों से पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की अपील की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तस्वीर साफ, हाईकोर्ट ने तय की यह नई डेडलाइन

ट्रेंडिंग न्यूज़

चांद पर पहुंची चांदी, सोने ने भी पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Rajasthan News: मेडल लाओ, सीधे सरकारी नौकरी पाओ ! राजस्थान सरकार ने 186 खिलाड़ियों को दी 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति

राजस्थान में बदले या नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के रेट? यहां एक क्लिक में जानिए अपने शहर का ताजा भाव

कौन हैं पिंकी मीणा? जिनके निलंबन पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगा दी रोक

Gold Silver Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के भी भाव हुए जारी, जानें लेटेस्ट प्राइस

खुशखबरी: धौलपुर के 23 गांवों से गुजरेगा सिक्स लेन एक्सप्रेसवे, दिल्ली-नोएडा पहुंचना होगा आसान!

242 करोड़ रुपये लागत से जैसलमेर में बनेगी 28 KM लंबी झील, 100 साल तक नहीं होगा रिसाव!

चित्तौड़गढ़ में मानपुरा-कपासन रोड पर शुरू हुआ मेगा प्रोजेक्ट, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, श्रीगंगानगर में पारा 46.5 डिग्री के पार, अगले 5 दिन हीटवेव का अलर्ट

क्या दिसंबर तक टल जाएंगे चुनाव? राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है अहम फैसला

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी, दामों में दिखी भारी गिरावट! जानें ताजा भाव

पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, किसानों की लगने वाली है लॉटरी!

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

क्या आप जानते हैं दुनिया भर में क्यों मशहूर है राजस्थान का ‘हवा वाला नमक’?

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

1 KG में हो जाएगा 100 लोगों को मुंह मीठा, संजय गांधी की शादी की थी खास मिठाई!

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में कब होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री, धधकती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत?

जयपुर ग्रामीण में विवाहिता की संदिग्ध मौत, रोते हुए भाई बोला- बहन को प्रताड़ित कर तोड़ दिया

फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

जैसलमेर में बनेगा 3 लाख करोड़ रुपये की लागत से भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में सोना-चांदी ने आज फिर तोड़े रिकॉर्ड, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

ये एक काम करते ही मिल जाएगी सरकारी नौकरी! 186 खिलाड़ियों को तो मिल चुकी है नियुक्ति

किसान सावधान! पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर महा अपडेट, भूलकर भी ना कर देना ये गलती, फंस जाएगा पैसा!

Rajasthan News: गर्मी में तरबूज खाने के शौकीन ध्यान दें! झुंझुनूं से आई यह खबर आपको अलर्ट कर देगी

जयपुर नगर निगम आयुक्त की कुर्सी हुई कुर्क, पढ़ें पूरी खबर

भीषण गर्मी के बाद अब बदलेगा मौसम! राजस्थान में आंधी-बारिश की एंट्री, जानें अगले सप्ताह का हाल

राजस्थान की धरती में छिपा ‘भविष्य का खजाना’, टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत, चीन को देगा टक्कर!

Rajasthan Weather: धधकते राजस्थान को भिगोने आ रहे काले बादल, मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी से मिलेगी राहत, पढ़ें वेदर अपडेट

मानसून में किसी सपने सी लगती है राजस्थान की यह सीक्रेट झील, खूबसूरती देख कर लेगें ट्रिप प्लान

राजस्थान को ठंडक देने के लिए एक्टिव हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, इतने बजे से आंधी-तूफान का अलर्ट जारी

राजस्थान में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, 48 घंटे के लिए आंधी-बारिश का अलर्ट जारी!

कपासन में रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष, चले लाठी-डंडे, 6 लोग गंभीर घायल

डूंगरपुर में जमीन विवाद का खूनी अंत, भतीजे ने चाकू मारकर की चाचा की बेरहमी से हत्या, डिटेन

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तस्वीर साफ, हाईकोर्ट ने तय की यह नई डेडलाइन

Rajasthan Nautapa 2026: राजस्थान में 25 मई से शुरू हो रहा है नौतपा, 9 दिनों में 50 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान!

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

जयपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का है प्लान ? इन 2 इलाकों की बढ़ी भारी डिमांड, देखें पूरी डिटेल

अजमेर में खाटू श्याम मंदिर सेवा समिति की SUV मौत बनकर दौड़ी! एक साथ 3 बाइकों को मारी टक्कर

Tags:
Jaisalmer news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर में जमीन या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं? JDA पोर्टल पर ये 3 चीजें चेक नहीं की तो डूब जाएंगे पैसे

जयपुर में जमीन या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं? JDA पोर्टल पर ये 3 चीजें चेक नहीं की तो डूब जाएंगे पैसे

Jaipur News
2

दिल्ली-यूपी की तरह राजस्थान में भी वर्क फ्रॉम होम और नो व्हीकल डे पर आज हो सकता है बड़ा फैसला

Rajasthan news
3

शर्ट और टी-शर्ट उतारकर कलेक्ट्रेट पहुंचे PTI, बीकानेर में तपती गर्मी में टीचर्स का अर्धनग्न प्रदर्शन!

bikaner news
4

Rajasthan News: दिव्यांशु मौत मामला, जोधपुर एम्स मोर्चरी के बाहर धरना समाप्त, प्रशासन की सहमति के बाद होगा पोस्टमार्टम

jodhpur news
5

राजस्थान पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, OBC आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देने के आदेश

Rajasthan Panchayat Election