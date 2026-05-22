/राजस्थान के राज्य पक्षी को बचाने के लिए AI तकनीक बनी वरदान, जैसलमेर में दिखा असर

Jaisalmer News: सीमावर्ती जिले जैसलमेर में राजस्थान के राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोड़ावण के संरक्षण और संवर्धन को समर्पित “गोड़ावण दिवस” गुरुवार को उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है. इस मौके पर वन विभाग की ओर से जिलेभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा बुधवार देर रात जैसलमेर पहुंचे.

सम-सुदासरी चौकी पहुंचकर किया कार्यक्रमों का शुभारंभ

गुरुवार सुबह वन मंत्री संजय शर्मा डेज़र्ट नेशनल पार्क स्थित सम-सुदासरी चौकी पहुंचे. यहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वन विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद मंत्री ने गोड़ावण ब्रिडिंग सेंटर का निरीक्षण किया और वहां चल रहे संरक्षण कार्यों की जानकारी ली.

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गोड़ावण प्रतिमा का अनावरण और पौधरोपण

कार्यक्रम के दौरान विधायक छोटूसिंह भाटी की अध्यक्षता में वन मंत्री संजय शर्मा ने गोड़ावण प्रतिमा का अनावरण किया. पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मंत्री ने पीपल का पौधा लगाया, जबकि विधायक छोटूसिंह भाटी ने राज्य वृक्ष खेजड़ी का पौधरोपण किया. इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव बचाने को लेकर लोगों को जागरूक करने का भी संदेश दिया गया.

डेज़र्ट नेशनल पार्क में सफारी कर लिया संरक्षण कार्यों का जायजा

इसके बाद वन मंत्री ने डेज़र्ट नेशनल पार्क क्षेत्र का दौरा किया और सफारी के माध्यम से गोड़ावण के प्राकृतिक आवास को करीब से देखा. सफारी के दौरान रेंजर वसनाराम ने मंत्री को गोड़ावण संरक्षण के प्रयासों, प्रजनन प्रक्रिया और क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य वन्यजीवों की विस्तृत जानकारी दी. इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा, सवाई सिंह गोगली, डेज़र्ट नेशनल पार्क के डीएफओ बृजमोहन गुप्ता, वन विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में वन्यजीव प्रेमी मौजूद रहे.

गोड़ावण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता : संजय शर्मा

मीडिया से बातचीत करते हुए वन मंत्री संजय शर्मा ने प्रदेशवासियों को गोड़ावण दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि गोड़ावण संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दुर्लभ पक्षी को बचाने के लिए लगातार गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में 21 मई को “गोड़ावण दिवस” मनाने की घोषणा की थी.

AI तकनीक से बढ़ रही गोड़ावण की संख्या

वन मंत्री ने कहा कि विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके गोड़ावण के संरक्षण में AI तकनीक और कृत्रिम गर्भाधान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. इन तकनीकों के कारण गोड़ावण की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ‘मन की बात’ कार्यक्रम में गोड़ावण संरक्षण के प्रयासों की सराहना की थी. मंत्री ने कहा कि डेज़र्ट नेशनल पार्क का दौरा कर उन्होंने राज्य पक्षी को करीब से देखा, समझा और संरक्षण कार्यों का जायजा लिया.

गोड़ावण बचाने में जनभागीदारी जरूरी

वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि गोड़ावण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें आमजन की भागीदारी भी बेहद जरूरी है. उन्होंने लोगों से पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की अपील की.