Rajasthan Crime: जयपुर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आलीसर गांव में एक पेट्रोल पंप पर रात के समय बड़ी लूट की घटना हुई. एक नकाबपोश बदमाश ने पंप के केबिन का शीशा तोड़कर अंदर घुसा और वहां मौजूद सेल्समैन पर हमला कर दिया.

Published: Jan 16, 2026, 08:28 AM IST | Updated: Jan 16, 2026, 08:28 AM IST

Jaipur Crime: पेट्रोल पंप पर नकाबपोश बदमाश की दुस्साहसी आतंक, केबिन का शीशा तोड़कर लूट, सेल्समैन पर हमला कर उड़ा ले गया नकदी और सामान

Jaipur Crime News: जयपुर. गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज लूट की घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है. आलीसर रोड पर स्थित हस्तेड़ा गांव के पास एक पेट्रोल पंप पर नकाबपोश बदमाश ने बेहद बेरहमी और बेखौफ होकर लूट को अंजाम दिया. पुलिस के अनुसार, रात के समय जब पेट्रोल पंप पर चहल-पहल कम थी, तब बदमाश ने चेहरा पूरी तरह ढक रखा था और हाथ में कोई हथियार लेकर पहुंचा.

बदमाश ने सबसे पहले पेट्रोल पंप के केबिन का शीशा जोरदार तरीके से तोड़ा और अंदर घुस गया. वहां ड्यूटी पर मौजूद सेल्समैन को देखते ही उसने उस पर हमला बोल दिया. सेल्समैन को लाठी या हथियार से पीटा और डराया-धमकाया. बदमाश ने काउंटर पर रखे नकदी से भरे बैग को जब्त कर लिया और साथ ही कुछ अन्य सामान भी लूट लिया. पूरी वारदात महज कुछ मिनटों में अंजाम देकर बदमाश तेजी से मौके से फरार हो गया.

घटना के दौरान सेल्समैन को गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि उसकी जान खतरे में नहीं है. प्राथमिक इलाज के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ थानाधिकारी विनोद सांखला पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया, आसपास के इलाके का मुआयना किया और पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त कर ली. फुटेज में बदमाश के कुछ हुलिए और हरकतें कैद हुई हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है.

गोविंदगढ़ पुलिस ने मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली है. आरोपी की तलाश के लिए आसपास के गांवों, सड़कों और संदिग्ध स्थानों पर नाकाबंदी लगा दी गई है. सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस का मानना है कि बदमाश स्थानीय या आसपास के इलाके का ही हो सकता है, क्योंकि उसने पंप की स्थिति, समय और एस्केप रूट का अच्छा अंदाजा लगाया था. थानाधिकारी विनोद सांखला ने कहा कि जांच तेजी से चल रही है और जल्द ही बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह घटना गोविंदगढ़ और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है. स्थानीय लोग और पेट्रोल पंप संचालक मांग कर रहे हैं कि रात के समय पेट्रोल पंपों पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था हो, अधिक पुलिस गश्त लगाई जाए और सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए. कई पंप मालिकों ने बताया कि रात में अकेले कर्मचारी होने से ऐसी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है.

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को बदमाश के बारे में कोई जानकारी हो, उसके हुलिए, वाहन या ठिकाने के बारे में कोई सुराग मिले तो तुरंत गोविंदगढ़ थाने में सूचना दें. जांच पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. फिलहाल इलाके में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

