जैसलमेर में गोडावण के कुनबे में इजाफा, 72 पहुंच गई संख्या, पक्षी प्रेमियों में खुशी की लहर

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर से राज्य पक्षी गोडावण को लेकर एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका गोडावण अब धीरे-धीरे वापसी की राह पर है. लगातार संरक्षण प्रयासों और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों के चलते गोडावण की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

जैसलमेर स्थित रामदेवरा और सूदासरी ब्रीडिंग सेंटर में हाल ही में दो नए गोडावण चूजों का जन्म हुआ है. खास बात यह है कि इनमें से एक चूजा प्राकृतिक तरीके से जन्मा है, जबकि दूसरे का जन्म आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन (AI) तकनीक के माध्यम से हुआ है.

इस महीने अब तक कुल चार चूजों का जन्म हो चुका है, जिसे संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. नए चूजों के जन्म के साथ ही ब्रीडिंग सेंटर में गोडावणों की कुल संख्या बढ़कर 72 हो गई है.

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जैसलमेर के DNP के DFO बृजमोहन गुप्ता जानकारी देते बताया कि एक चूजा ‘Phoenix’ और ‘Lio’ की जोड़ी से जन्मा है, जबकि दूसरा ‘Aman’ और ‘Sem’ के माध्यम से विकसित हुआ है. ये नाम न केवल पहचान हैं, बल्कि उन वैज्ञानिक प्रयासों का प्रतीक भी हैं, जो इस दुर्लभ प्रजाति को बचाने के लिए किए जा रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि गोडावण जैसे कम प्रजनन दर वाले पक्षी में AI तकनीक का सफल प्रयोग एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. सामान्यतः गोडावण साल में केवल एक अंडा देता है और उसका सुरक्षित रहना भी चुनौतीपूर्ण होता है. ऐसे में कृत्रिम गर्भाधान तकनीक प्रजनन दर बढ़ाने में कारगर साबित हो सकती है.

गौरतलब है कि एक समय समूचे देश में गोडावण की संख्या 150 से भी कम रह गई थी. ऐसे में यह बढ़ोतरी संरक्षण प्रयासों की सफलता का संकेत है. जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में गोडावण संरक्षण के लिए सुरक्षित ब्रीडिंग सेंटर, हाईटेक मॉनिटरिंग और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है. वन विभाग और वन्यजीव विशेषज्ञों ने इसे एक नई शुरुआत बताया है और उम्मीद जताई है कि निरंतर प्रयासों से आने वाले समय में इस प्रजाति की संख्या में और वृद्धि होगी.

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